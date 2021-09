öffentlicher Verkehr Emmenbrücke hat bald zwei Bushaltestellen weniger – Stimmen und Reaktionen Mit dem Fahrplanwechsel fallen die Haltestellen Celtastrasse und Sportplatz weg. Für die betroffenen Quartiere ist es verschmerzbar. Sie wünschen sich dagegen andere Buslinien. Beatrice Vogel Jetzt kommentieren 14.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit dem Fahrplanwechsel am 12. Dezember werden in Emmenbrücke zwei Bushaltestellen aufgehoben: Celtastrasse und Sportplatz. Wie der Verkehrsverbund Luzern (VVL) mitteilte, wurde die Aufhebung von der Gemeinde Emmen beantragt. Grund dafür sei die tiefe Nutzung sowie der hindernisfreie Ausbau anderer Haltestellen.

Bis 2023 müssen alle Haltestellen dem Behindertengleichstellungsgesetz entsprechen. «In diesem Zusammenhang haben wir die Haltestellen hinsichtlich ihrer Frequenzen, der Distanzen zu anderen Haltestellen und der Machbarkeit der Barrierefreiheit überprüft», sagt der Emmer Baudirektor Josef Schmidli (CVP). Es habe sich gezeigt, dass die Haltestellen Celtastrasse und Sportplatz ohne grosse Einschränkungen für die Nutzerinnen und Nutzer aufgehoben werden können. Denn die Frequenzen seien mit 10 bis 30 Ein- und Ausstiegen pro Tag sehr niedrig. Zudem sind die Distanzen zu den Haltestellen Bahnhof Gersag, Ober Gersag und Rüeggisingen verhältnismässig kurz.

Hinzu kommt ein finanzieller Aspekt – für die Gemeinde Emmen, die um jeden eingesparten Franken froh ist, nicht irrelevant: «Der Umbau einer Haltekante kostet im Schnitt zwischen 60'000 und 70'000 Franken, also rund 130'000 Franken pro Bushaltestelle», so Schmidli. Auf dem Gemeindegebiet von Emmen befinden sich 116 Haltekanten, davon sind 67 in der Zuständigkeit der Gemeinde und 49 in jener des Kantons Luzern. Bereits hindernisfrei gestaltet sind 21 Haltekanten.

Die Bushaltestelle Emmenfeld wurde bereits behindertengerecht umgebaut und weist erhöhte Haltekanten auf. Archivbild: Dominik Wunderli

Buslinien werden überprüft

Wie viele noch umgebaut werden müssen, kann Josef Schmidli aktuell nicht beziffern, da es sich um eine laufende Planung und Umsetzung handle: «Da wir im Rahmen der Ortsplanungsrevision die Linienführung des Busnetzes überprüfen, ist es möglich, dass einzelne Haltestellen wegfallen, verschoben werden oder neue hinzukommen.» Umgebaut werden vorläufig jene, die sicher bestehen bleiben.

Laut Schmidli wurde die Aufhebung der Haltestellen bei den betroffenen Quartiervereinen und der ÖV-Kommission in die Vernehmlassung gegeben. «Deren Rückmeldungen haben gezeigt, dass unsere Überlegungen nachvollziehbar sind», sagt er. Betroffen sind bei der Haltestelle Celtastrasse das Quartier Sonnenhof, bei der Haltestelle Sportplatz das Quartier Rüeggisingen.

Verständnis trotz Bedauern

«Wir bedauern die Aufhebung der Haltestellen natürlich, können die Argumente des Gemeinderats aber verstehen und stehen hinter der Massnahme», sagt Urs Bachmann, Aktuar beim Quartierverein Rüeggisingen. Der barrierefreie Umbau der Haltestellen hätte ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis zur Folge, da sie tatsächlich nur von wenigen Personen benutzt werden. Zudem bestehen bei der Haltestelle Sportplatz Sicherheitsmängel wegen eines Konflikts mit dem Veloweg. Die Gehdistanzen zu den nächsten Haltestellen seien kürzer als 300 Meter und sollten bewältigbar sein. «Und jene, die den Zug benützen, sind zu Fuss schneller an der SBB-Haltestelle, als wenn sie zuerst den Bus nehmen», so Bachmann.

Wichtiger seien für das Quartier die bestehenden guten Verbindungen zu Randzeiten. Zudem setze sich der Quartierverein dafür ein, dass mit der Ortsplanungsrevision das Busnetz entflechtet sowie vereinfacht wird und es Potenzial für Weiterentwicklung bietet. Bachmann: «Wir stellen uns sternförmige Verteilungen der Buslinien ab dem Bahnhof Emmenbrücke und der Haltestelle Gersag vor, sodass auch Aussenquartiere wie der Kolben künftig angebunden werden können.»

Auch für die Bevölkerung des Sonnenhofquartiers habe die Auflösung der Haltestelle Celtastrasse «einen geringen Einfluss, wenn die geeigneten Verbindungen ab Gersag gewährleistet bleiben», sagt Sandro Bieri, Präsident des Quartiervereins Sonnenhof und Umgebung. Das Quartier verfüge mit dem ÖV-Knoten Gersag und dem Postautoanschluss Sprengi generell über ausgezeichnete Verbindungen. «Die längste Strecke innerhalb des Quartiers bis zum ÖV-Anschluss beträgt 800 Meter.»