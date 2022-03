SBB meldet Einschränkungen auf der Strecke der S9

ÖV Pendler müssen mit Umwegen rechnen: SBB meldet Störung zwischen Hochdorf und Lenzburg Die Linie S9 fällt wegen einer Störung bis zirka 16 Uhr aus. Reisende von Lenzburg nach Luzern reisen via Rotkreuz. Es wurden Bahnersatzbusse organisiert. 09.03.2022, 15.50 Uhr

Aufgrund eines Vorfalls mit einem Strassenfahrzeug fallen sämtliche Züge auf der Strecke Hochdorf - Lenzburg seit 14.45 Uhr aus. Davon betroffen ist die Linie S9. Wie die SBB auf ihrer Homepage mitteilt, dauert diese Einschränkung bis etwa 16 Uhr an.

Damit Reisende dennoch an ihr Ziel kommen, wurden Bahnersatzbusse organisiert, die bis um 17.45 Uhr von Beinwil am See bis Lenzburg fahren werden. Dennoch ist mit Wartezeiten zu rechnen. (rad)