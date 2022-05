Verkehrsbetriebe wollen bis zu 20 Busse kaufen – mit Batterie

ÖV Verkehrsbetriebe Luzern wollen neue Trolleybusse kaufen – mit Batterie Weniger Diesel- und mehr Elektrobusse: Dieses Ziel verfolgen die Verkehrsbetriebe Luzern. Nun schreiben sie die Bestellung von bis zu 20 Trolleybussen mit Batterie aus. Sie sollen schon bald durch die Stadt fahren. Christian Glaus Jetzt kommentieren 06.05.2022, 05.00 Uhr

Dieselbusse sollen langfristig von den Strassen im Kanton Luzern verschwinden. Dieses Ziel strebt der Verkehrsverbund VVL an. Einen wichtigen Beitrag leisten reine Batteriebusse, welche derzeit in der Stadt Luzern getestet werden und gemäss E-Bus-Strategie ab zirka 2030 Dieselbusse «nahezu flächendeckend ersetzen» sollen. Ebenfalls Teil der Strategie sind Trolleybusse mit einer leistungsfähigen Batterie, welche Teilstrecken ohne Fahrleitung zurücklegen können. Deren Einsatz ist auf mehreren Strecken geplant, die an Trolleybuslinien anschliessen, aber nicht elektrifiziert sind.

Dieses Vorhaben wird nun konkret, wie eine aktuelle Ausschreibung der Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) zeigt. Sie haben die Beschaffung von 13 Batterie-Trolleybussen ausgeschrieben mit der Option, die Bestellung um 20 Stück zu erhöhen. In der Ausschreibung halten sich die VBL die Möglichkeiten eines Kaufs oder eines Leasings offen.

Bestellung für die Linien 12 und 30

«Die Fahrzeuge werden vorab für die Linie 12 Luzern – Littau sowie für die Linie 30 Littau – Ebikon benötigt», erklärt VBL-Sprecher Sämi Deubelbeiss auf Anfrage. Geplant ist, dass die bestehende Fahrleitung beim Kreuzstutz in Luzern bis zum Michaelshof verlängert wird. «Dies ermöglicht es, dass wir auf diesen Linien künftig auf Dieselbusse verzichten können», so Deubelbeiss. Die Linie 12 verkehrt dann bis Littau Gasshof im Batteriebetrieb. Die Linie 30 fährt von Ebikon kommend ab Schlossberg via Kantonsspital bis Kreuzstutz und dann wieder ab Michaelshof bis Littau Bahnhof ohne Oberleitung.

Die VBL wollen die Batterie-Trolleybusse ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2024 einsetzen. Voraussetzung ist, dass die Freigaben VBL-intern sowie vom Besteller vorliegen, und dass die Fahrleitung zwischen Kreuzstutz und Michaelshof rechtzeitig gebaut wird. Zudem wollen die VBL noch vor Mitte August Probefahrten mit den neuen Bussen machen. Das klingt nach einem engen Zeitplan. Die Termine seien jedoch im Projektverlauf aufeinander abgestimmt, versichert Deubelbeiss.

Erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen soll die Verlängerung der heutigen Trolleybus-Linie 4 (Luzern – Hubelmatt) bis zum Mattenhof in Kriens, wofür ebenfalls Batterie-Trolleybusse infrage kommen. Auch die geplante Zusammenlegung der Linie 12 mit der Linie 8, wodurch die neue Linie 3 (Littau Tschuopis – Würzenbach) entsteht, erfolgt erst später.

Wer als Lieferant für die neuen Batterie-Trolleybusse überhaupt infrage kommt, lassen die VBL offen. Das werde die Ausschreibung zeigen. In der Schweiz hat sich vor allem die Carrosserie Hess aus Bellach SO einen Namen gemacht. Deren Batterie-Trolleybusse verkehren in der Schweiz unter anderem in Bern, Zürich, St.Gallen und Freiburg. In Luzern haben 2018 schon mal Probefahrten stattgefunden.

Der «Swiss Trolley plus» von Hess während einer Probefahrt auf der Langensandbrücke. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 14. März 2018)

Für Luzern ist die Technologie gemäss Deubelbeiss eine «sinnvolle Weiterentwicklung». Zwar kommen alle Trolleybusse ohne Fahrleitung aus, bisher aber nur auf kurzen Strecken. Ein Beispiel dafür ist der provisorische Bushub in Ebikon, wo die «1er»-Busse die Fahrleitung kurz vor dem Bahnhof verlassen müssen.

Reichweite bis 30 Kilometer ohne Fahrleitung

Batterie-Trolleybusse können abhängig von der Grösse der Batterie Strecken bis 30 Kilometer ohne Fahrleitung zurücklegen. Das An- und Abdocken der Stromabnehmer dauert rund 15 Sekunden und erfolgt per Knopfdruck. Sobald die Busse wieder mit der Fahrleitung verbunden sind, wird die Batterie aufgeladen. Dies macht sie zu einer umweltfreundlichen Alternative zu Dieselbussen, ohne dass lange Ladestopps im Depot nötig sind. Dies ist auch der Grund, weshalb es von VBL und Verkehrsverbund «überhaupt keine Bestrebungen gibt», künftig auf Trolleybusse zu verzichten, wie Deubelbeiss betont. Gemäss Verkehrsverbund werden heute rund 42 Prozent der Busfahrgäste im Kanton Luzern elektrisch befördert, hauptsächlich mit dem Trolleybus.

