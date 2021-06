Kanton Luzern: Der Lehrermangel spitzt sich zu

Lehrermangel Zahlreiche Stellen im Kanton Luzern sind nicht besetzt – Erstklässler suchen mit Videobotschaft eine Lehrerin Der Lehrermangel an den Luzerner Schulen spitzt sich zu. Im Juni waren fast doppelt so viele grössere Pensen offen als im Vorjahr. Eine schwierige Situation für die Schulleiter. Der Schötzer Peter Bigler ist in der Not besonders kreativ. Christian Glaus 25.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Livia Illi vor der Kamera des Schötzer Schulleiters Peter Bigler. Weil er dringend eine Klassenlehrperson sucht, hat er zusammen mit Erst- und Zweitklässlern ein Video produziert. Bild: Nadia Schärli (21. Juni 2021)

«Ich wünsche mir von unserer neuen Lehrerin, dass sie lieb ist.» «Dass sie mega nett ist.» «Dass sie mir viel hilft.»

Die Schülerinnen und Schüler der gemischten 1./2. Klasse in Schötz haben eine klare Vorstellung: Ihre künftige Klassenlehrperson soll gut zeichnen, singen und Akkordeon spielen. Sie soll schöne Sachen hinlegen, wenn die Kinder Geburtstag haben und ihnen auch mal sagen, wenn sie ruhig sein sollen. Diese Erwartungen tun die Kinder in einem Video kund, das derzeit in den sozialen Medien kursiert:

Hinter dem Video steht Schulleiter Peter Bigler. Er hat diesen Weg gewählt, weil er vor einem Problem steht: In knapp zwei Monaten beginnt das neue Schuljahr – und trotz Stellenausschreibung hat Bigler niemanden für die 100-Prozent-Stelle als Klassenlehrperson der 1. und 2. Klasse gefunden. «Ich habe nicht einmal eine Bewerbung erhalten», sagt Bigler. Nun drängt die Zeit. Er ist sich bewusst, kurz vor den Sommerferien hat die Mehrheit der ausgebildeten Lehrpersonen bereits eine Stelle für das nächste Schuljahr. Deshalb setzt er auf Emotionen:

«Ich will jene ansprechen, die sich Gedanken machen, wieder einzusteigen, die sich aber noch nicht definitiv entschieden haben. Oder jene, deren Pläne sich kurzfristig geändert haben.»

Parallel dazu laufen Gespräche mit Lehrpersonen an der Schule Schötz, um die Pensen umverteilen zu können. Denn die Stelle als Klassenlehrperson ist zentral, sie unbesetzt zu lassen, keine Option. Peter Bigler braucht jemanden, der am 23. August vor die Klasse steht und greift dafür «nach jedem noch so kleinen Strohhalm».

153 Lehrpersonen werden pensioniert

Der Schulleiter sagt, es sei noch schwieriger geworden, Stellen zu besetzen. Einerseits würden zu wenige junge Lehrpersonen nachkommen, um jene zu ersetzen, die in Pension gehen. In diesem Sommer werden 153 Lehr- und Fachpersonen pensioniert (inkl. Gymnasien und Berufsfachschulen). Andererseits sei die Schule im Wandel. «Man kommt weg vom Lehrer, hin zum Lerncoach.» Dieser Wandel – bewusst mit dem Lehrplan 21 angestossen – führe zu einer höheren Fluktuation. Der Schötzer Schulleiter versteckt seinen Frust nicht:

«Wir wissen seit Jahren, dass es einen Mangel geben wird, trotzdem spitzt sich die Situation nun zu.»

Peter Bigler ist nicht der Einzige im Kanton Luzern, der Mühe hat, eine Lehrerstelle zu besetzen. Per Mitte Juni waren 42 grössere Pensen (über 50 Stellenprozent) offen. Im Vorjahr waren es zum gleichen Zeitpunkt 23. Inzwischen konnte die Zahl auf 33 offene Stellen gesenkt werden, darunter sind sechs als Klassenlehrperson. Aldo Magno, Leiter der Dienststelle Volksschulbildung, zeigt sich zuversichtlich, dass die wichtigen Stellen als Klassenlehrperson noch besetzt werden können. Dennoch:

«Im Vergleich zum Vorjahr präsentiert sich die Rekrutierungssituation nochmals anspruchsvoller.»

Und das, obwohl frühere Sparmassnahmen rückgängig gemacht wurden und obwohl die Kantonsregierung schon vor einiger Zeit bekanntgegeben hatte, die Löhne auf das neue Schuljahr hin anzuheben.

Spezialisten fehlen

Zu den 33 offenen Stellen mit Pensum über 50 Prozent kommen noch 40 Klein- und Kleinstpensen hinzu. «Bei gut 6000 Lehrpersonen an den Luzerner Schulen entsprechen 60 bis 70 offene Stellen einer Quote von etwa 1 Prozent», so Magno. In anderen Branchen sehe die Situation weitaus problematischer aus. Sorgen bereiten ihm aber die spezialisierten Bereiche:

«Wir müssen davon ausgehen, dass es bei der Logopädie und der Integrativen Förderung offene Pensen haben wird.»

Eine Option sei, auf Lehrpersonen oder Therapeuten zurückzugreifen, die das Pensionsalter erreicht haben, aber noch weiter arbeiten möchten. Ebenfalls sei der Einsatz von Fachkräften in Ausbildung «eine gute Alternative». Und auf der Sekundarstufe kämen auch Gymnasiallehrpersonen zum Einsatz.

Spezialisten sind an den Schulen seit einiger Zeit Mangelware. Jedes Jahr bleiben Stellen in der Logopädie und der Integrativen Förderung unbesetzt. Dass dieses Problem nicht gelöst werden konnte, sei «in der Tat ernüchternd», sagt Magno. Die Pädagogische Hochschule Luzern prüfe zusammen mit der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik, ob eine Ausbildung in Luzern angeboten werden könne. Einen solchen Schritt hatte vor einem Jahr bereits sein Vorgänger in Aussicht gestellt.

Zusätzliche Ausbildungsplätze konnten nicht besetzt werden

Allerdings: An der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich wurden bereits zusätzliche Plätze geschaffen – sie konnten aber nicht besetzt werden. Mit dem Ausbildungsangebot allein ist es also noch nicht getan. Dessen ist sich auch Magno bewusst: «Es müssen Anstrengungen unternommen werden, um den Beruf attraktiv zu machen.» Was es dazu genau braucht, lässt er jedoch offen. Klar ist, dass es Jahre dauern wird, bis sich allfällige Massnahmen auf den Stellenmarkt auswirken.

Vom Fachkräftemangel an den Schulen merken die Kinder in der Regel nichts – wenn sie nicht gerade von ihrem Schulleiter für ein Werbevideo eingespannt werden. Die Kinder der 1./2. Klasse in Schötz scheinen sich dem Ernst der Lage bewusst zu sein. Im Facebook-Video legen sie sich jedenfalls ins Zeug, mit gewichtigen Argumenten:

«Manchmal folgen wir, manchmal nicht.» «Meistens sind wir ganz liebe Schüler und geben uns Mühe.»