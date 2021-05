Offener Brief Anlässlich des Pride Month: Junge Grünliberale Luzern fordert Regenbogen-Flagge an Kapellbrücke Die Jungen Grünliberalen wenden sich mit einem offenen Brief an den Luzerner Stadtrat. Sämtliche Gebäude im Besitz der Stadtverwaltung sowie die Kapell- und Seebrücke sollen mit einer Regenbogenflagge beflaggt werden. 10.05.2021, 14.22 Uhr

(pl) Im Juni finden die «Pride Weeks» statt. Diese sollen auf die LGBTQIA+- Community (Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual, Queer, Intersex, Asexual) und ihre Anliegen aufmerksam machen. Die Stadt Luzern soll Flagge zeigen, fordert die Junge Grünliberale Luzern in einem offenen Brief an den Stadtrat. Die Jungpartei fordert, dass im Juni sämtliche Gebäude im Besitz der Stadtverwaltung mit einer Regenbogen-Flagge beflaggt werden. Auch der gut sichtbare Luegislandturm sowie die Kapell- und Seebrücke sollen mit einer Regenbogen-Flagge geschmückt werden.

In diversen Schweizer Grossstädten, darunter vor allem Zürich und Genf, haben Pride Festivals oder queere Demos stattgefunden. In diesem Zusammenhang wurde im vergangenen Juni in Zürich unter anderem auch das Stadthaus mit Regenbogen-Fahnen beflaggt, schreibt die Jungpartei in einer Mitteilung. Auch dieses Jahr stimmten verschiede Städte diesem farbenfrohen Vorhaben bereits zu, heisst es in der Mitteilung weiter.

Luzern solle als weltoffene, multikulturelle, liberale und tolerante Stadt wahrgenommen werden. Die farbigen Fahnen tragen während der Corona-Pandemie dazu bei, unseren Alltag ein bisschen bunter zu gestalten, schreibt die Junge Grünliberale Partei weiter.