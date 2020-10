Ohne Licht unterwegs, Rotlicht missachtet, Trottoir befahren: Polizei büsst 40 Velofahrer in der Stadt Luzern Die Luzerner Polizei hat am Donnerstagmorgen an mehreren Orten in der Stadt Luzern Velo- und E-Bike-Fahrer kontrolliert. Dabei mussten über 40 Ordnungsbussen ausgestellt werden. 30.10.2020, 16.05 Uhr

(stg) Am Donnerstag führte die Luzerner Polizei zwischen 6 und 9 Uhr an mehreren Orten in der Stadt Luzern Verkehrskontrollen durch, bei der speziell Velofahrer im Fokus standen. Das teilt die Luzerner Polizei am Freitag mit. Insgesamt seien rund 40 Velo- und E-Bikefahrer gebüsst worden. Mehrere Velofahrer seien ohne Licht unterwegs gewesen, missachteten das Rotlicht oder fuhren auf dem Trottoir.