Vorbei mit Pillen und Pasten: Die Hirschmatt Apotheke schliesst Apotheker Christoph Bachmann geht in Pension. Nun hat es in der Stadt Luzern nur noch vier inhabergeführte Apotheken. Sandra Monika Ziegler 17.10.2020, 05.00 Uhr

Christoph Bachmann (67) betreibt die Hirschmatt Apotheke seit 32 Jahren. Bild: Manuela Jans Koch (Luzern, 16. Oktober 2020)

Die Hirschmatt Apotheke in der Luzerner Neustadt ist dank der persönlichen Beratung von Christoph Bachmann eine Institution. Der promovierte Apotheker schliesst am 23. Dezember seine Apotheke nach 32 Jahren Dienst am Kunden. Bachmann studierte Germanistik und Pharmazie.

Der 67-jährige Bachmann führt nicht nur seine eigene Apotheke, er ist auch Autor zahlreicher Beiträge in medizinischen Fachzeitschriften. Wer mit welchem Business nach ihm in die Hirschmattstrasse 46 einzieht, ist noch nicht bestimmt.

Stadt verliert eine weitere Apotheke

Mit der Schliessung der Hirschmatt Apotheke verliert die Stadt Luzern eine weitere inhabergeführte Apotheke. Nun bleiben nur noch die drei von den Schaffhausers geleiteten Apotheken alte Suidterschen, Neustadt und Cysat Apotheke sowie die Seeapotheke mit Inhaber Balthasar Schmid.

Eine Entwicklung, die der Verband bereits vor zehn Jahren prophezeite.«Eine Apotheke ist zu klein, um in Zukunft zu überleben, wenn sie nicht einen Umsatz von 1,5 Millionen Franken generiert», zitiert Bachmann die damalige Aussage.

Die 13. Apotheke, die schliesst

«In den letzten 25 Jahren haben in der Stadt Luzern zwölf kleinere Apotheken geschlossen, meine ist nun die 13., ich gehe in Pension. Nach all den Jahren spüre ich die täglichen, sehr langen Präsenzzeiten», sagt Bachmann.

Kleine Apotheken wie die seinige werden zunehmend von Kettenapotheken verdrängt. Er zählt die Ketten-Neueröffnungen im Bahnhof Luzern, in der Mall of Switzerland und die zwei Filialen in Kriens auf. Der Verdrängungskampf habe für ihn noch mehr Arbeit bedeutet, denn das Personal musste er abbauen, um noch zu überleben. Ab und an hilft ein guter Freund aus, meist steht er aber alleine im Geschäft. Eine familieninterne Nachfolge stand bei Christoph Bachmann nie zur Diskussion.

Die Apothekendichte hier ist im Vergleich mit anderen Kantonen sehr klein. Das habe damit zu tun, dass im Kanton Luzern die Ärzte Medikamente verkaufen dürfen – im Gegensatz zur Romandie oder den Kantonen Baselstadt, Tessin oder Aargau.

Als Bachmann vor 32 Jahren anfing, hatten die Grossverteiler noch keine Vitamine, keine Nahrungsergänzungsmittel im Angebot. Heute sind sie in dieser Sparte führend. Zwar dürfe die Migros keine therapeutischen Aussagen wie «wirksam gegen» machen, aber «gut bei» darf stehen.

Grossverteiler mischen kräftig mit

Und wer kennt schon den Unterschied zwischen diesen beiden Aussagen, fragt Bachmann und fügt an: «Einmal kam eine Frau in die Apotheke und wollte sich den Schwangerschaftstest erklären lassen, die habe ich aber schnell rausspediert.»

Beratungen, wie sie an der Hirschmattstrasse Usus sind und auch nicht zu knapp ausfallen, gibt es bei den Grossverteilern nicht. Das schätzen die Leute und liess die Stammkundschaft wachsen. Für sie bespricht er eine Nachfolgelösung, berät sie, wo sie weiterhin ihre Medikamente beziehen können.

Es gibt noch viel zu tun

In den 32 Jahren hat sich auch die Kundschaft geändert. «Früher kam man rein und sagte: Ich habe folgendes Problem, was kann ich machen? Heute heisst es: Ich habe im Internet gelesen. Sie glauben, das Internet löse ihre Probleme und sie wüssten alles. Auch sind viele hektisch unterwegs und haben keine Zeit – nicht einmal zum Gesundwerden.» Die volksmedizinische Erfahrung habe heute leider keine grosse Bedeutung mehr:

«Der Homo sapiens hatte keine Labore und konnte keine Untersuchungen machen. Doch Grippe, Schürfungen oder Durchfall gab es damals schon. Sie wurden aber natürlich geheilt. Hätten die Pflanzen keine Wirkung, wie öfters behauptet wird, dann hätte der Homo sapiens gar nicht überlebt und wir wären nicht da.»

Bachmann betont aber: «Ich bin kein naiver Anhänger der Komplementärmedizin, Krebs und Parkinson kann nicht pflanzlich geheilt werden. Doch 90 Prozent aller Pflanzen weltweit wurden noch nicht untersucht über ihre medizinische Wirksamkeit.» Es gibt also noch viel zu tun, und zwar auch in seiner Apotheke: «Ende Oktober startet die Rabattschlacht, der Liquidationsverkauf steht an.»