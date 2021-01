Online-Shopping-Boom Päckli-Diebe verärgern Mieter in grossen Luzerner Wohnsiedlungen Corona beschert Onlinehändlern Rekordumsätze und der Post Rekordzahlen. Allerdings ruft die Päckli-Flut auch Langfinger auf den Plan. Jetzt reagieren Liegenschaftsverwaltungen. Roman Hodel 05.01.2021, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Du wo mis Paket hüt gno hesch, hoffe gheie dir beidi Ärm drab du verdammte Idiot!» Mit deutlichen Worten verschafft der Mieter eines grossen Wohnhauses im Süden der Stadt Luzern in einer internen Überbauungs-App seinem Ärger Luft. Ein anderer Mieter schreibt im selben Tool: «Hat jemand aus Versehen mein Zalando-Paket mitgenommen? Falls ja, bitte zurück in den Briefkasten!»

Es sind keine Einzelfälle. In den letzten Wochen gab es vermehrt solche Reklamationen via App oder Anschläge in den Hauseingängen. Kein Wunder: Seit Corona boomt Online-Shopping, die Post vermeldet Rekordzahlen bei den Lieferungen. Und das wiederum ruft Langfinger auf den Plan. Denn die Post deponiert – wenn niemand daheim ist – Päckli, die nicht in den Milchkasten passen, neben oder unter den Briefkästen respektive beim Hauseingang:

Bild: hor

Dieser Bereich ist zwar nur mit Schlüssel zugänglich, doch bei grossen Häusern ist es nicht schwierig, sich Zutritt zu verschaffen – es herrscht ein stetes Kommen und Gehen.

Nachbarn legen einander Päckli vor die Wohnungstüre

Unsere Zeitung weiss von weiteren Überbauungen in der Region Luzern, wo der Päckli-Diebstahl ebenfalls für Unmut sorgt. Eine Mieterin einer grossen Siedlung in Littau erzählt, dass sie sich mittlerweile gegenseitig helfen und Päckli, die von der Post im Hauseingang deponiert wurden, einander vor die Wohnungstüre stellen. Und in einer grossen Krienser Siedlung weist die Liegenschaftsverwaltung Wincasa gar mit Plakaten auf die Videoüberwachung hin und bittet Postboten, wegen wiederholter Diebstähle die sogenannte Paketbox zu nutzen:

Bild: hor

Wincasa verwaltet sowohl die Siedlung in Kriens wie auch die eingangs erwähnte Überbauung in der Stadt Luzern. Die Medienstelle schreibt auf Anfrage: «Für die Zustellung von Paketen ist grundsätzlich die Post zuständig, weshalb Anliegen und Reklamationen an die Post zu richten sind.» Um eine «sichere Zustellung zu unterstützen», prüfe man aber für die Überbauung in Luzern aktuell verschiedene Lösungen. In anderen Wincasa-Liegenschaften wie eben in Kriens kommen bereits Paketboxen zum Einsatz. Diese können Mieter mittels eines individuellen Passworts öffnen und so die deponierten Pakete entgegennehmen.

Auch die Liegenschaftsverwaltung Livit setzt in einer ihrer grossen Überbauungen in Littau auf abschliessbare Paketboxen. Der Postbote kann den Namen des Mieters anwählen und das Päckli hinterlegen. «Diese Lösung klappt sehr gut und ersetzt somit die Variante, dass Päckli einfach vor die Haustüre gelegt werden», sagt Livit-Sprecherin Barbara Buchegger.

Laut Post-Sprecherin Nathalie Dérobert werden Pakete grundsätzlich nur deponiert, wenn der Kunde der Post schriftlich eine Zustellermächtigung erteilt hat. Allerdings sei oft niemand daheim, wenn der Paketbote vorbeikomme. Dann würden Pakete, die nicht ins Milchfach passen, «hin und wieder an einem sicheren Ort (zum Beispiel im Hauseingang) deponiert», auch wenn keine solche Ermächtigung bestehe.

Verlustquote laut Post «im tiefen Promillebereich»

Deponiert ein Postbote das Paket ohne Zustellermächtigung und es wird gestohlen, haftet die Post. Hingegen: Mit Zustellermächtigung, oder auch wenn das Paket ins Milchfach gelegt wird, geht die Haftung auf den Kunden über. Deshalb verwundert es nicht, dass die Post selber keine Häufung von Paketdiebstählen feststellt. Die Verlustquote bei Paketsendungen liegt laut der Post-Sprecherin «im tiefen Promillebereich und ist stabil». Dérobert empfiehlt, aus dem Milchfach gestohlene Pakete bei der Polizei anzuzeigen. Und sie sagt:

«Selbstverständlich werden keine Pakete mehr deponiert, wenn ein Kunde keine Deponierung wünscht.»