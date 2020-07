Ein neues Open-Air-Kino für die Luzerner Landschaft – und Nottwil setzt aus Zum ersten Mal flimmern in diesem Jahr beim Schloss Wyher in Ettiswil Filme über die Leinwand. Dafür macht das Open-Air-Kino beim Hotel Sempachersee in Nottwil eine Pause. Fabienne Mühlemann 16.07.2020, 16.37 Uhr

Sommerzeit heisst auch Open-Air-Kino-Zeit. Freiluftkinos bewähren sich seit Jahren wie zum Beispiel in der Stadt Luzern. Auch auf der Landschaft gibt es sie, das Angebot ist jedoch vor allem in diesem Jahr nicht gerade gross. So wird zum Beispiel das Hotel Sempachersee, welches der Schweizer Paraplegiker-Stiftung gehört und seit 1999 Filmabende durchführt, heuer aussetzen. «Wir haben uns frühzeitig für eine Absage entschieden, weil die Unsicherheiten wegen des Coronavirus zu gross waren», sagt Mediensprecher Martin Steiner. Ob das Open-Air-Kino in Nottwil nächstes Jahr wieder stattfinden wird, soll Anfang 2021 entschieden werden.

Das Open-Air-Kino in Nottwil erfreute sich stets grosser Beliebtheit, in diesem Jahr findet es aber nicht statt. Bild: PD

Während also Anlässe wegen des Coronavirus abgesagt werden, nehmen andere die Krise als Anlass, um ein neues Projekt zu starten. So stellte Roger Widmer, Gastgeber im Schloss Wyher in Ettiswil, ein eigenes Freiluftkino auf die Beine. «Auf Grund vieler Bankettverschiebungen in den Herbst oder auf nächstes Jahr finden bei uns nur noch wenige Anlässe statt. In Krisenzeiten muss man daher kreativ werden und neue Wege gehen», sagt Widmer.

Es gibt 150 Tickets pro Abend

Das Kino zeigt im Innenhof des Schlosses vom 29. Juli bis 27. August jeweils am Mittwoch, Donnerstag und Freitag Filme wie «The Peanut Butter Falcon» oder «Die Schweizermacher». Die Besucher können zwischen zwei Angeboten wählen: Die Variante «Dinner & Kino & Dessert» oder «Kino & Dessert». Nur den Film zu schauen, ist nicht möglich. «Wir wollen uns von anderen unterscheiden und einen Mehrwert bieten. Einen Film schauen kann man auch zu Hause», begründet Widmer das Angebot. In der Kategorie inklusive Dinner findet das Kino auch bei schlechtem Wetter statt, nämlich im Saal. «Aus Platzgründen ist dies nur für diese Kategorie möglich. Das Ticket der anderen Kategorie kann dann aber kostenlos umgebucht oder durch einen Wertgutschein ersetzt werden», sagt Widmer.

Im Innenhof des Schloss Wyher gibt es in diesem Jahr ein Open-Air-Kino. Bild: PD

Die Schutzmassnahmen betreffend Covid-19 würden auf den Vorgaben der Branchenverbände Gastrosuisse und Procinema, den kantonalen Richtlinien sowie Empfehlungen des Bundesamts für Gesundheit basieren. So werde es zum Beispiel genügend Abstand zwischen den Sitzplätzen geben und die Kontaktangaben durch die Online-Reservation aufgenommen. «Ausserdem gibt es ausreichend Freiraum, da wir die Besucheranzahl freiwillig von 300 erlaubten Gästen auf 150 reduziert haben», sagt Widmer.

Durchführung auch in den nächsten Jahren geplant

Das neue Open-Air-Kino soll nicht einmalig bleiben. So ist geplant, auch in den nächsten Jahren von Ende Juli bis Ende August im Schloss Wyher Filme zu zeigen. «Da im Schloss an den Samstagen Hochzeiten stattfinden, gibt es das Kino unter der Woche», sagt Widmer. Die Durchführung koste bis zu mehreren zehntausend Franken. Die Finanzierung hänge daher stark von den Besucherzahlen und den Sponsoren ab. Er ist sich sicher, dass das Kino bei den Leuten gut ankomme: «Das Ambiente ist einzigartig, wir setzen nicht auf Masse und die Finanzen haben wir dank toller Partner und Sponsoren im Griff.»

Auch in Rickenbach gibt es in diesem Jahr zum ersten Mal ein Open-Air Kino, wie auf einem Flyer steht. An sechs Abenden starten in der Dorfwirtschaft beim Eindunkeln Filme wie «Das perfekte Geheimnis» oder «Knives Out – Mord ist Familiensache». Die Besucher können zwischen drei verschiedenen Angeboten wählen, auch nur ein Eintritt ins Kino ist möglich. An anderen Abenden stehen junge Musiker oder Jazzbands auf der Bühne.

Hier gibt es Kino im Freien auf der Landschaft -Ettiswil: 29. Juli bis 27. August im Schloss Wyher. «Dinner & Kino & Dessert» für 125 Franken, «Kino & Dessert» für 35 Franken. Mehr Infos unter www.wasserschloss-wyher.ch. -Gelfingen: 21. Juli bis 12. August im Schloss Heidegg, Eintrittspreis 16 Franken. Mehr Infos unter www.open-air-kino.ch. -Rickenbach: 24., 25., 30., 31. Juli, 7. und 8. August in der Rickenbacher Dorfwirtschaft. «Movie, Wine and Dine» für 105 Franken, «Movie, Grill and Chill» für 86 Franken, «Movie, Cheese and Wine» für 78 Franken, Eintritt Kino 17 Franken für Erwachsene. Mehr Infos unter www.dorfwirtschaft.ch. -Sursee: 10. bis 15. August, auf dem Klosterparkplatz. Eintrittspreis 7 Franken (Vorverkauf 6 Franken). Mehr Infos unter www.kinosursee.ch. -Rain: 14. August, Kulturschüür Telle. Kollekte. Mehr Infos unter www.frauenbundrain.ch. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

