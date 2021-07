Die Open-Air-Kinos im Kanton Luzern auf der Landschaft

Open-Air-Kino Auch die Luzerner Landschaft bietet Kinogenuss unter freiem Himmel Ob in Rickenbach, Ettiswil oder Gelfingen: Die Open-Air-Kino-Saison findet auch ausserhalb der Stadt Luzern statt. Wir haben nachgefragt. Reto Bieri 21.07.2021, 05.00 Uhr

Das Open-Air-Kino beim Alpenquai in der Stadt Luzern ist ohne Zweifel das bekannteste in unserer Region. Wegen des Hochwassers am Vierwaldstättersee ist es mit fünf Tagen Verspätung am Montagabend gestartet. Doch auch auf der Landschaft kann man in nächster Zeit Kino unter freiem Himmel geniessen. Etwa beim Restaurant Dorfwirtschaft in Rickenbach: Ab Mittwoch geht dort zum zweiten Mal das Sommerfestival mit Open-Air-Kino über die Bühne.

Zum zweiten Mal gibt es in Rickenbach ein Freiluftkino. Bild: PD

Mit der Premiere im vergangenen Jahr sei er sehr zufrieden gewesen, sagt Veranstalter Remo Fehlmann, der die «Dorfwirtschaft» zusammen mit seiner Frau Monika führt. Ihnen seien die grossen Erfahrungen mit dem Open-Air-Kino beim Seminarhotel Sempachersee in Nottwil zugutegekommen. Dieses haben sie mitaufgebaut und während rund 20 Jahren veranstaltet. Fehlmann war von 2000 bis 2015 Direktor des Seminarhotels, das der Paraplegikerstiftung gehört.

Neben Filmen gibt es Livemusik

«In Rickenbach hatten wir vergangenes Jahr eine sehr gute Resonanz aus dem Dorf und uns deshalb entschieden, das Festival erneut durchzuführen.» Die Besucherinnen und Besucher können entweder nur einen Film schauen oder vorher etwas essen und trinken und dazu eines von zwei Packages buchen. Jeweils rund 300 Personen finden an den neun Filmabenden maximal Platz, unter Einhaltung der Corona-Schutzmassnahmen. An drei weiteren Abenden gibt es zudem Livemusik.

Beim Wasserschloss Wyher in Ettiswil bietet sich ein spezielles Kinoambiente. Bild: PD

Ebenfalls zum zweiten Mal findet beim Wasserschloss Wyher in Ettiswil ab dem 28. Juli ein Open-Air-Kino statt. «Wir hatten im vergangenen Jahr im Durchschnitt gut 80 Gäste, was über den Erwartungen lag, wir waren sehr zufrieden», sagt Veranstalter Roger Widmer. Auch in diesem Jahr setzt der Gastgeber auf «Qualität vor Quantität», was maximal 100 Plätze pro Abend bedeutet. «Somit bleibt genügend Platz und Abstand für alle», so Widmer. Drei Viertel der Plätze sind überdacht und somit regensicher. 18 Filmabende finden statt. Kinotickets können allerdings nur in Kombination mit einem gastronomischen Angebot gekauft werden: Entweder mit einem Zweigang-Menu inklusive Dessert in der Pause oder nur mit dem Dessert.

Hier gibt es Kino im Freien auf der Landschaft -Ettiswil: 28. Juli bis 4. September im Schloss Wyher. «Dinner & Kino & Dessert» für 125 Franken, «Kino & Dessert» für 35 Franken. Mehr Infos unter www.wasserschloss-wyher.ch. -Gelfingen: 23. Juli bis 21. August im Schloss Heidegg, Eintrittspreis 16 Franken. Mehr Infos unter www.open-air-kino.ch. -Rickenbach: Filmabende, 21., 23., 24., 28., 30., 31. Juli sowie 4., 6. und 7. August in der Rickenbacher Dorfwirtschaft. «Movie, Wine and Dine» für 105 Franken, «Movie, Grill and Chill» für 86 Franken, «Movie, Cheese and Wine» für 78 Franken, Eintritt Kino 17 Franken für Erwachsene. Mehr Infos unter www.dorfwirtschaft.ch. -Sursee: 16. bis 21. August, auf dem Klosterparkplatz. Eintrittspreis 7 Franken (Vorverkauf 6 Franken). Mehr Infos unter www.kinosursee.ch. -Rain: 20. August, Kulturschüür Telle. Kollekte. Mehr Infos unter www.frauenbundrain.ch. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Viele Schweizer Filme beim Schloss Heidegg

Bereits seit vielen Jahren findet beim Schloss Heidegg ein Freiluftkino statt. Auffallend ist, dass heuer viele Schweizer Filme gezeigt werden. «Es ist richtig, dass wir in dieser Saison ein Mehr an interessanten Schweizer Filmen im Programm haben, ganz im Sinne von ‹Ehret einheimisches Schaffen›», sagt Organisator Franz Bachmann.

Man halte sich strikt an die Vorgaben des Bundes. Das heisst, es werden zwei Drittel der Zuschauerkapazität ausgeschöpft. Dies entspreche in etwa 420 Plätzen. Corona hat auch Auswirkungen auf das Ticketing. Alle Sitzplätze sind laut Bachmann in diesem Jahr nummeriert. «Wir appellieren an die Besucherinnen und Besucher, die Tickets im Vorverkauf online zu beziehen.» Somit ermögliche man gleichzeitig die Erfassung der Personalien für das Contact-Tracing.

Film ab, heisst es auch dieses Jahr wieder beim Schloss Heidegg. Bild: PD

Wiederum besuchen etliche Filmschaffende die Vorführungen in Gelfingen. Franz Bachmann sagt:

«Jeder Regisseur oder jede Schauspielerin zeigt mit der persönlichen Anwesenheit ihre Identifikation mit dem Film. Wir erachten es seit Jahren als reizvoll, sie mit dem Publikum in Kontakt zu bringen.»

Jemanden speziell hervorheben mag Bachmann nicht, er freue sich auf jeden Besuch. Zum wiederholten Male sei Bettina Oberli zu Gast. Die Regisseurin von «Die Herbstzeitlosen» präsentiert ihr neues Werk «Wanda, Mein Wunder». Anwesend sind auch die beiden Protagonisten des Filmes «Verplant – Mit dem Rad nach Vietnam». Dass sie per Velo beim «Heidegg» auftauchen, sei aber eher unwahrscheinlich.