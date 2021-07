Jubiläum: 30 Jahre Open-Air-Kino Luzern am Alpenquai

Kultur Open-Air-Kino: Fröhliche Gesichter, Herzschmerz und ein Besuch «in der grossen Stadt Luzern» Das Open-Air-Kino Luzern am Alpenquai geht in seine 30. Saison. Wir sprachen mit dem Organisator und schwelgen in Erinnerungen. Interview: Hugo Bischof 11.07.2021, 21.48 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Stimmungsbild vom Open-Air-Kino Luzern aus früheren Jahren. Auf der Leinwand eine Szene aus «The Post» mit Meryl Streep und Tom Hanks. Bild: Emanuel Ammon/AURA

Vom 14. Juli bis zum 22. August wird am Alpenquai in Luzern auch diesen Sommer wieder ein vielfältiges Filmprogramm zu sehen sein. Die Freilicht-Arena am See ist an 40 Abenden erneut Schauplatz für eine Mischung aus aktuellen internationalen, oscargekrönten Erfolgsfilmen («Nomadland», «The Father»), neuen Schweizer Filmen («VAMOS», «That Girl», «Platzspitzbaby», «Wanda, mein Wunder»), Dokumentarfilmen («Football Inside», «I am Greta») und anderen Filmen («Green Book», «Rocket Man»).

Das Open-Air-Kino Luzern findet dieses Jahr zum 30. Mal statt. Wir sprachen mit dem Gründer und langjährigen Organisator Franz Bachmann über aktuelle Herausforderungen. Dazu schildern Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Zeitung persönliche Erlebnisse im Open-Air-Kino.

Franz Bachmann, was war Ihr schönstes Erlebnis in 30 Jahren Open-Air-Kino Luzern?

Franz Bachmann.

Franz Bachmann: Ein einzelnes Erlebnis herauszupicken, ist unmöglich. Es sind die fröhlichen Gesichter der Besucherinnen und Besucher nach dem Filmerlebnis, die Gespräche über Filmgeschichten und die Stimmung auf den Tribünen, die mir Freude bereiten.

Wegen Corona sind dieses Jahr nur wenige Hollywood-Blockbuster in die Kinos gekommen. Hat das für Sie die Programmation eher leichter oder schwerer gemacht?

Weder noch. Wenn Blockbuster eine hohe Qualität haben, so nehme ich diese gerne ins Programm auf. Dieses Jahr sind vor allem Schweizer Filme im Zentrum. Filme sollen berühren. Danach suche ich. Und auch dieses Jahr bin ich fündig geworden.

Hat sich das Publikum in den vergangenen 30 Jahren verändert? Ist es tendenziell eher älter geworden?

Open-Air-Kino spricht alle Generationen an. Der Film, die Geschichte entscheidet darüber, welche Altersgruppen ins Kino am See kommen. Generell würde ich sagen, dass ältere Menschen wieder vermehrt ins Kino kommen. Zu dieser Entwicklung haben die 30 Jahre Open-Air-Kino wahrscheinlich beigetragen.

In den Kinos verharren die Zuschauerzahlen nach der Wiedereröffnung auf eher tiefem Niveau. Ist den Leuten die Lust am Kino abhanden gekommen?

Das ist eine Momentaufnahme. Ich bin zuversichtlich, dass die Attraktivität grosser Leinwände wieder entdeckt wird. Die Menschen zögern momentan vielleicht noch. Aber das wird sich ergeben.

Wie unbeschwert kann man dieses Jahr das Open-Air-Kino geniessen? Welche Coronaregeln gelten?

Wir halten uns an die Vorgaben des Bundes. Dazu ist eine Veranstaltung draussen unter freiem Himmel unproblematischer. Dieses Jahr sind die Sitzplätze zum ersten Mal nummeriert. Zwischen fremden Gästen wird ein freier Sitzplatz eingehalten. Während der Filmvorführungen gibt es keine Maskenpflicht. Die Auslastung der Arena liegt bei zwei Dritteln. Somit sollte der Besuch im Open-Air-Kino wie letztes Jahr eine sichere Angelegenheit sein.

Programm und Online-Ticketverkauf: www.open-air-kino.ch. Tickets können auch an der Abendkasse gekauft werden, so lange Vorrat.

Zéline Odermatt, Redaktorin Online. Bild: Nadia Schärli

Es hätte irgendein Actionfilm sein sollen. Ich weiss nicht mehr welcher. Ich freute mich einfach, nach dem Lockdown mit Freunden einen Kinoabend zu verbringen. Leider hatte ich das Programm falsch gelesen. Denn an diesem Abend lief nicht ein Blockbuster, sondern «Die Wiese – das Paradies nebenan». Ein Dokumentarfilm aus Deutschland, bei dem es tatsächlich «nur» um eines ging: Eine Wiese. Eine blühende, farbenfrohe, lebendige Welt, in der Vögel, Insekten aber auch Reh-Zwillinge lebten.

Meine Freunde nahmen den überraschenden Natur-Doku-Filmabend mit Humor zur Kenntnis. Vor dem Film begrüsste uns – wie konnte es anders sein – ein Grüne-Politiker. Die Natur meldete sich sogleich. Es begann zu regnen. Seine Rede ging im Rascheln der Pelerinen unter. Hinter der Leinwand blitzte es in der Ferne. Pelerine an, Pelerine ab. Lachend liessen wir die Natur irgendwann einfach machen.

Der Abend lehrte mich: Kein anderer heimischer Lebensraum ist in seiner Existenz so sehr bedroht wie die wilde Blumenwiese. Und: Die Natur sollte man öfters ihr Ding durchziehen lassen.



Simon Mathis, Redaktor Stadt/Region. Bild: Pius Amrein

Ganz ehrlich: Open-Air-Kinos sind nicht ganz meine Kragenweite. Ich bevorzuge den klassischen Kinosaal mit Dach überm Kopf und flauschigen Sesseln. Als Filmfreund zieht es mich aber dennoch hin und wieder in Freiluft-Vorführungen, natürlich auch in Luzern. Einer dieser Abende ist mir besonders lebhaft in Erinnerung geblieben. Es war im Sommer 2019. Mir fiel auf, dass das Open-Air-Kino «Pane e tulipani» (Brot und Tulpen) im Programm hatte – ein Titel, den ich seit langem unbedingt schauen wollte.

In jener Woche war ich ganz besonders melancholisch drauf. Stichwort: Herzschmerz. Mir war danach, alleine ins Kino zu gehen. Wobei: Alleine ist man im Open-Air-Kino kaum. Was in diesem Fall wundervoll war. Zusammen mit dem gut gelaunten Publikum liess ich mich von diesem spleenigen und tragikomischen Liebesfilm mitreissen. Die Hauptdarsteller Licia Maglietta und Bruno Ganz spielten beide entwaffnend authentisch und unbeholfen. Nach Filmende war meine Einsamkeit verflogen und ich spazierte leichtfüssig nach Hause, einmal mehr vom Zauber des gemeinsamen Filmschauens beflügelt.

Chiara Zgraggen, freie Mitarbeiterin Luzerner Zeitung.

Bild: Pius Amrein

«Chiara, für dich ist ein Brief in der Post.» Diese Worte jagen mir heutzutage einen riesigen Schrecken ein. Doch als Kind klang es wie der Wiener Hochzeitswalzer in den Ohren einer künftigen Braut. Gespannt sass ich also am Mittagstisch, flankiert von meinem Bruder und meiner Mutter. Auf dem Couvert prangte das Logo von «Tele Tell». Verwundert las ich die Zeilen des Briefes und erfuhr, dass ich Tickets für das Open-Air-Kino in Luzern gewonnen hatte.

So kam es, dass ich das erste Mal mit meinem zwei Jahre älteren Bruder alleine vom Kanton Uri in die «grosse Stadt Luzern» durfte. Das Erlebnis ist mir bis heute in Erinnerung geblieben. Ich fühlte mich extrem erwachsen und wie eine wichtige Prominente, die auf den roten Teppich eingeladen wird. Nur die Regenpelerine passt da nicht ganz ins Bild. Übrigens: Ich erinnere mich nur noch an das Erlebnis, nicht aber den Filmtitel.

Beatrice Vogel, Redaktorin Stadt/Region.

Bild: Manuela Jans-Koch

Nachdem im vergangenen Jahr fast alle Veranstaltungen abgesagt ­wurden, war es für mich besonders schön, dass ich zumindest das Open-Air-Kino Luzern besuchen konnte. Das Sommerkino beim Alpenquai besuche ich jedes Jahr einmal, auch weil mir die Stimmung und die Aussicht auf den See gefallen. Besonders gern schaue ich mir dort Schweizer Filme an. Oder solche, die nicht mehr oder gar nie im regulären Kino laufen. Letztes Jahr: «Der ­Wildheuer» von Beat Bieri. Der Dokumentarfilm über den Urner Bergbauern Sepp Gisler und seine Familie hat mich sehr berührt. Nicht nur wegen der ­gefährlichen Arbeit der Wildheuer und des tragischen Unfalls des Protagonisten. Sondern auch, weil die Familie sehr tiefe Einblicke in ihr Leben und ihre Trauer zuliess.

Mit am meisten beeindruckt hat mich, was Beat Bieri selbst an jenem Abend erzählt hat. Ja, der Regisseur des Dokfilms war zugegen und wurde vor der Filmvorführung interviewt. Es ist eine Spezialität des Open-Air-Kinos Luzern, dass vor vielen Filmen ­Regisseure, Schauspielerinnen oder auch Stadträte das Wort ans Publikum richten. Das ist natürlich nicht immer gleich interessant und manchmal – wenn der Film ohnehin schon lange dauert – könnte man auch ein wenig die Geduld verlieren.

In diesem Fall war das vorgängige Interview aber ein erster Höhepunkt des Abends. Beat Bieri schilderte, wie er die Familie begleitet hat, beschrieb seine Wahrnehmung der einzelnen Charaktere und seine Betroffenheit nach dem Tod des Bergbauern. Er erzählte auch, wie er danach abwog, ob er den Film überhaupt zu Ende drehen soll. Das Publikum spürte: Diese Geschichte lässt den Regisseur nicht kalt, der Film hat auch abge­sehen vom gezeigten eine sehr ­persönliche Note. Der Film, den man im Anschluss sah, wurde dadurch noch viel berührender.