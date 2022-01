«Organisationsentwicklung 2030» Mehr Leute an die Front: Im Kanton Luzern sollen Polizeiposten verschwinden 31 Polizeiposten gibt es im Kanton Luzern derzeit. Die Zahl soll künftig kleiner werden. Wann und um wie viel, ist noch unklar. Der Gemeindeverband mahnt, allfällige Schliessungen vorsichtig abzuwägen. Das sei ein sehr sensibles Thema. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren Aktualisiert 03.01.2022, 17.39 Uhr

Sie stehen in Luzern und Sursee, aber auch in Pfaffnau und Root. 31 Posten zählt die Luzerner Polizei im Moment. Zu viele. Denn wie das «Regionaljournal Zentralschweiz» von SRF berichtet, plant die Luzerner Polizei, die Hälfte der Posten dichtzumachen. Dafür sollen mehr Patrouillen unterwegs sein. «Unser Stationierungskonzept stammt aus den 1970er-Jahren, wir müssen es überdenken», wird Justiz- und Sicherheitsdirektor Paul Winiker zitiert.

Gegenüber unserer Zeitung erklärt der SVP-Regierungsrat, dass weder klar ist, wie viele Posten dereinst geschlossen werden, noch wann. «Die Regierung hat noch keinen Entscheid gefällt.» Das Stationierungskonzept sei Teil der übergeordneten sogenannten Organisationsentwicklung 2030. Diese beinhaltet eine massive Aufstockung der personellen Ressourcen im ganzen Kanton Luzern.

Der Polizeiposten Adligenswil wurde bereits im Herbst 2020 geschlossen. Jetzt sollen 16 weitere Posten schliessen. Archivbild Luzerner Zeitung

Organisationsentwicklung ein laufender Prozess

Ausserdem orientiert sich die Organisationsentwicklung an einzelnen Schwerpunkten der Kantonsstrategie, wie etwa das geplante Sicherheitszentrum Rothenburg, eine gemeinsame Einsatzleitzentrale mit den Kantonen Ob- und Nidwalden oder Digitalisierungsmassnahmen. Die Organisationsentwicklung sei ein laufender Prozess. Deshalb sei auch das Stationierungskonzept mit allfälligen Postenschliessungen als Teil davon noch nicht abgeschlossen.

Bei der Überarbeitung des Stationierungskonzepts geht es laut Winiker zur Hauptsache darum, mehr Personal an die Front zu bringen. Dazu werden Aufbau und Abläufe der Luzerner Polizei sowie die Stationierung der Sicherheits- und Verkehrspolizei überprüft. Angestrebt werden mit der Organisationsentwicklung und dem Teilprojekt laut Paul Winiker eine höhere Effizienz und qualitative Verbesserungen, beispielsweise betreffend Arbeitsmodelle, die langfristige Reduktion der Immobilienkosten, die Weiterentwicklung des Community Policing oder der Ausbau digitaler Angebote. Der Regierungsrat hat gemäss Winiker noch keinen Beschluss gefasst, weder über einen Zeitplan noch über die betroffenen Posten. Aber es dürfte vorab jene Posten betreffen, die schon heute sehr eingeschränkte Öffnungszeiten haben. Winiker:

«Die frei werdenden stationären Kräfte bleiben in der jeweiligen Polizeiregion, werden jedoch mobiler und damit auch sichtbarer eingesetzt.»

Für die Bevölkerung erhöht sich dadurch die objektive und subjektive Sicherheit. «Und die Interventionszeiten werden dank zusätzlichen Patrouillen nochmals gesenkt – gerade auf der Landschaft.»

Schliessen von Posten «ein sehr sensibles Thema»

Die Gemeinden werden im Prozess eingebunden. So habe jede einzelne Gemeinde einen ihr zugewiesenen Ansprechpartner bei der Luzerner Polizei und der Verband der Luzerner Gemeinden (VLG) ist im Projekt vertreten. Winiker bedauert, «dass durch die Indiskretion die vorgesehene Information der Standortgemeinden unterlaufen wurde». Peter Obi, bis vor kurzem Gemeindepräsident von Ettiswil, leitet beim VLG den Fachbereich Justiz und Sicherheit. Er sagt auf Anfrage: «Das Schliessen von Polizeiposten ist ein sehr sensibles Thema. Wir erwarten hier vom Kanton ein vorsichtiges Abwägen. Das Ziel, die Sicherheit in den betroffenen Gemeinden weiterhin zu gewährleisten, muss oberste Priorität haben.»

Zwar dürfte klar sein, dass nicht der Polizeibeamte auf dem Posten ausrücke, wenn ein Einsatz ist. Aber es dürfe auch nicht unterschätzt werden, dass ein Posten auch das Sicherheitsgefühl der Gemeindebevölkerung erhöhe, so Obi.

Der Verband der Luzerner Polizei kann noch keine Stellung zu allfälligen Postenschliessungen abgeben, wie der neue Präsident Yannik Lehmann auf Anfrage ausrichtet. Das Stationierungskonzept werde der Personalverband in den kommenden Wochen angehen. Die Organisationsentwicklung 2030 ist seit über einem Jahr in den Grundzügen bekannt. Damals wichtigster Punkt war die Aufstockung des Korps um 50 Stellen, die ursprünglich bis 2019 hätte erfolgt sein müssen. Wegen des Sparpakets KP17 wurde die Aufstockung in die Länge gezogen. Der Regierungsrat versprach als Antwort auf ein Postulat des Hochdorfer Kantonsrats Daniel Rüttimann (damals CVP, jetzt Mitte), die Stellen bis 2027 zu schaffen. Vor einem Jahr kamen auf einen Luzerner Polizisten 602 Einwohner. Schweizweit betrug das Verhältnis 1 zu 446.

Polizeiposten und Polizeiregionen im Kanton Luzern Polizeiposten

Beromünster

Dagmersellen

Ebikon

Emmen

Entlebuch

Eschenbach

Escholzmatt

Hitzkirch

Hochdorf

Horw

Kriens

Luzern Bahnhof

Luzern Hirschengraben

Luzern Reussbühl

Malters

Meggen

Pfaffnau

Reiden

Root

Rothenburg

Ruswil

Schötz

Schüpfheim

Sempach

Sörenberg

Sursee

Triengen

Weggis

Willisau

Wolhusen

Zell

Die Polizeiregionen im Kanton Luzern

Willisau

Hochdorf

Sursee

Entlebuch

Ebikon

Emmen

Kriens-Horw

Stadt Luzern

