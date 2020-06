Organist Olivier Eisenmann aus Weggis feiert den 80. Geburtstag mit einem Konzert: «Die Orgel fordert den ganzen Körper» Der Konzertorganist Olivier Eisenmann beendet den Klassik-Lockdown mit einem Konzert zum 80. Geburtstag. Für das Konzert in der katholischen Kirche gelten dieselben Regeln wie für Gottesdienste. Urs Mattenberger 03.06.2020, 17.36 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Organist Oliver Eisenmann feiert am 7. Juni seinen 80. Geburtstag.

Bilder: Boris Bürgisser

(Weggis, 3. Juni 2020)



Was für ein Geburtstagsgeschenk! Möglich gemacht hat es dem in Weggis lebenden, international tätigen Konzertorganisten Olivier Eisenmann der Bundesrat höchstpersönlich. Denn die Lockerungen ab dem 6. Juni machten den Weg frei für das Benefizkonzert, das Eisenmann an seinem 80. Geburtstag am Sonntag, 7. Juni, in Weggis gibt.

Für das Konzert in der katholischen Kirche gelten dieselben Regeln wie für Gottesdienste. «Jede zweite Reihe wird gesperrt, eine Adressliste wird geführt und Desinfektionsmittel stehen zur Verfügung. Und bei Orgelkonzerten gibt es ja keinen Publikumsansturm – jedenfalls nicht in der Schweiz», sagt der Organist, der jährlich bis zu 30 Konzerte in aller Welt gibt und da ganz andere Erfahrungen macht.

Orgeltasten mit Mammutknochenbelag

Orgelkonzerte sind für Coronazeiten sowieso ideal, weil der Organist hoch oben auf der Orgelempore sitzt. Fühlt sich Eisenmann, der sich als lebhafter, kommunikativer Gesprächspartner entpuppt, nicht einsam an der Orgel? «Das ist je nach Land unterschiedlich», sagt er. «In Russland etwa existiert diese Kirchenorgeltradition gar nicht, weil es in orthodoxen Kirchen keine Orgeln gibt. Diese stehen in Konzertsälen und haben da von den Zaren über die Sowjetunion bis ins heutige Russland auch Kirchenstürme überlebt.»

Da äussert sich der promovierte Historiker, der einst an der Kantonsschule in Zug unterrichtet hat: «In Russland geht die Wertschätzung für das Instrument so weit, dass im sibirischen Khanty-Mansiysk neben einem Mammutmuseum ein Konzertsaal für eine Orgel gebaut wurde, deren Tastenoberflächen aus Mammutknochen geschnitzt sind.» Und es war in der Philharmonie von St. Petersburg, wo er auch schon vor 1000 Besuchern spielte.

Oliver Eisenmann.



Die Orgel leidet unter dem Imageproblem der Kirche

Eisenmann hat auch eine Erklärung, weshalb die Königin der Instrumente in gewissen Ländern ein Schattendasein auf der Empore führt: «Hierzulande denken viele Menschen bei Orgel an Gottesdienste und Kirche – und meinen dann, diese könne sie nicht interessieren.» Als «Humanist in der Tradition der Aufklärung» kann Eisenmann diese Sichtweise vor allem der Jungen insoweit nachvollziehen, als viele Jugendliche Vorlieben für eine ganz andere Art von Musik haben: «Aber in Polen und teilweise in Italien gibt es durchaus junge Konzertbesuchende, die sich für Orgelmusik begeistern.»

Eisenmanns «humanistisches» Einstehen für Gerechtigkeit hat seine Wurzeln im Elternhaus. Der Vater, der Komponist Will Eisenmann, engagierte sich schon vor 1933 in Schriften gegen die Nazis und emigrierte auf Umwegen in die Schweiz: «Auch das gab es damals – Deutsche, die nicht Juden oder Kommunisten waren und sich einfach aus demokratischer Überzeugung gegen die Diktatur wehrten.» Dass die Eisenmanns in Deutschland wegen «regimefeindlicher Aktivitäten ausgebürgert» wurden, verhalf der Familie zum Flüchtlingsstatus in der Schweiz.

Konversationskurse fürs Tanzparkett

In der Ausbildung wie beruflich hatte Eisenmann – inzwischen im Kanton Luzern – immer «Verschiedenes gleichzeitig» gemacht. Mit fünf erhielt er nach dem Krieg den ersten Klavierunterricht bei seinem Vater und machte bald Konzerttourneen in der Schweiz und Radioaufnahmen, darunter viele Ersteinspielungen von Werken zeitgenössischer Komponisten. Auf das

Ge­schichtsstudium in Zürich bereitete ihn das Alte Gymnasium in Luzern vor. Da wurden Mädchen und Knaben erst in der siebten und achten Klasse gemeinsam unterrichtet und da­rauf mit Tanzkursen vorbereitet: «Wir lernten sogar, wie man auf dem Tanzparkett Konversation macht», lacht Eisenmann.

Zur Orgel fand er über Rezitals von Marcel Dupré in der Hofkirche Luzern: «Da wusste ich sofort, dass ich dieses Ins­trument studieren wollte.» Angetan hatte es ihm der romantische Orgelklang, weil man da unbegrenzte Klangschattierungen vornehmen und zum Beispiel «mit einem Oboenregister auf dem Schwellwerk eine Kantilene singen kann».

Ein Romantiker an der Orgel

Die Liebe zur Orgelromantik ist geblieben, besonders zu Max Reger sowie zu den französischen Impressionisten, aber auch zum deutschen Vertreter dieser Stilrichtung, Sigfrid Karg-Elert. Hinzu kommen Komponisten aus Skandinavien. Den Norden hatte Eisenmann mit seiner Frau – der Flötistin Verena Steffen – in der Zeit des Kalten Krieges entdeckt, als «halb Europa im Osten weggesperrt war». Ihre Auftritte als Duo wurden zu einer persönlichen Ergänzung der Konzerttätigkeit. Hinzu kommt das Wirken als Veranstalter der Internationalen Zuger Or­gel­tage (verschoben auf den Herbst) und der Weggiser Sonntagskonzerte, für die er die «Weggiser Rose» erhielt.

Organist Oliver Eisenmann an der «Königin der Instrumente».



Woher nimmt Eisenmann mit 80 die Energie für all das? Helfen der «kulturelle Austausch» und die nicht nur musikalischen «Entdeckungen», die er auf seinen Tourneen erlebt? «Es wird wohl in den Genen sein», winkt er ab, verweist aber auch auf die regelmässigen Fussmärsche von seinem Haus, das 200 Meter über dem Vierwaldstättersee liegt, hinunter zur katholischen Kirche Weggis.

Das Wichtigste aber ist die Musik. «Studien haben gezeigt, dass die beiden Hirnhälften am intensivsten interagieren, wenn man Musik macht», begeistert er sich: «Wenn ich in einer Sekunde zwölf Noten auf drei Systemen auf einmal erfassen, in Bewegungsimpulse übersetzen und diese auf zwei Hände und Füsse verteilen muss, ist der ganze Körper gefordert. Das hält einen schon wach.»

Hinweis: Sonntag, 7. Juni, 11.00 Uhr, katholische Kirche Weggis: Max Reger,

Fanny Hensel-Mendelssohn u. a.