Organspende Eine neue Niere hat diesem Dagmerseller das Leben gerettet: «Sie ist das Beste, was mir hätte passieren können» Die neuesten Zahlen zeigen: Per Ende 2020 warteten in der Schweiz 1457 Menschen auf ein lebensrettendes Spendenorgan, 72 Personen verstarben, weil nicht rechtzeitig ein passendes Organ gefunden werden konnte und 519 Transplantationen wurden durchgeführt. Vor zehn Jahren war Lukas Achermann (30) aus Dagmersellen einer von denen, die Glück hatten. Er bekam von seiner Mutter eine Niere geschenkt. Livia Fischer 18.01.2021, 19.40 Uhr

Lukas Achermann zu Hause in Dagmersellen bei seiner Mutter Rita Achermann. Bild: Pius Amrein (Dagmersellen, 18. Januar 2021)

Vor 30 Jahren hatte Rita Achermann aus Dagmersellen ihren Sohn Lukas zur Welt gebracht – 21 Jahre später schenkte sie ihm erneut ein Leben. Von vorne: «Schon als Baby hatte Lukas immer wieder Fieberschübe, Probleme mit der Verdauung und trank kaum», erzählt seine Mutter und beschreibt ihn rückblickend als «Mägerlimucki». Sie ging mit ihm von Arzt zu Arzt, Lukas bekam Antibiotika verschrieben, die Ursache für seine Leiden fanden die Ärzte aber nicht heraus.

«Ich fühlte mich manchmal wie eine Hypochonder-Mutter, die überreagiert.»

Als Lukas zwei Jahre alt war, diagnostizierte ein Spitalarzt dann eine Nierenkrankheit. Für seine Eltern war die Nachricht ein Schock. Gleichzeitig aber auch eine Erleichterung – «diese Ungewissheit, was unserem Sohn fehlt, machte uns davor schon zu schaffen», so die heute 60-Jährige.

Schnell war klar: Abgesehen von halbjährlichen Kontrollen im Luzerner Kantonsspital in Sursee kann Lukas eine unbeschwerte Kindheit geniessen – im Erwachsenenalter aber wird die Nierenfunktion zum Überleben kaum mehr ausreichen. 2011 war es dann soweit. Zwar fühlte sich Lukas Achermann noch immer gesund, doch seine Nierenwerte verschlechterten sich drastisch. Das war der Moment, als sich der damals 21-Jährige mit dem Gedanken einer Transplantation anfreunden musste. «Ich war fit, habe als Zimmermann auf dem Bau gearbeitet und dann sagt mir mein Arzt plötzlich, dass es jetzt nicht mehr gut sei – und ich selbst habe es gar nicht gemerkt. Das hat mich völlig aus dem Leben gerissen», erzählt der Dagmerseller. Je näher die Operation rückte, desto schwächer wurde er.

«Zwei Monate vor der Transplantation waren meine Werte so schlecht, ich kam mittags jeweils von der Arbeit nach Hause und habe bis am nächsten Morgen durchgeschlafen.»

Medikamente als lebenslängliche Begleiter

Lukas Achermann und eine Mutter Rita Achermann. Bild: Pius Amrein (Dagmersellen, 18. Januar 2021)

Zu diesem Zeitpunkt stand schon fest, dass Lukas Achermanns Mutter ihm eine Niere spenden wird. Für ihn eine riesige Erleichterung – so musste er nicht darauf bangen, hoffentlich noch rechtzeitig ein passendes Spenderorgan einer fremden Person zu erhalten. Für sein Mami eine Selbstverständlichkeit. «Auch mein Mann unterzog sich allen Tests und hätte ebenfalls gespendet», sagt sie und ergänzt:

«Als Eltern würden wir alles für unser Kind tun, damit es ihm gut geht.»

Mit dem Beschluss konnte sie ihrem Sohn zudem die Dialyse, also die Blutwäsche, die einen Patienten bei Nierenversagen noch einige Jahre am Leben halten kann, ersparen.

Gezweifelt hat Rita Achermann an ihrer Entscheidung nie. Nur am Tag vor der Operation, als sie zusammen mit ihrem Sohn mit dem Auto nach Basel ins Unispital – im Luzerner Kantonsspital werden keine Organtransplantationen durchgeführt – gefahren ist, kam ein bisschen die Nervosität hoch. Auch Lukas Achermann machte sich am Vorabend Gedanken. «Erst als ich da im Spitalbett lag, wurde mir so richtig bewusst, was für ein riesengrosser Eingriff das ist und was auf mich zukommt. Denn als Transplantierter muss man sein Leben lang morgens und abends Medikamente schlucken, damit der Körper die fremde Niere nicht abstösst», beschreibt er den für ihn emotionalsten Moment.

Lebensumstellung als Ausdruck seines Danks

Letztlich war aber alles gut verlaufen – sowohl die Operationen an sich als auch die Genesung. Rund drei Monate hatte es gedauert, bis sich Mutter und Sohn vollständig von den Eingriffen erholten. Lukas Achermann hatte in den ersten zwei Jahren zwar noch mit einigen Komplikationen zu kämpfen und musste erneut mehrere Male unters Messer. Mittlerweile geht es ihm aber sehr gut, wie er bestätigt. Stolz sagt er: «Ich bin sogar noch viel sportlicher als davor.» Ausserdem sei er ehrgeiziger geworden und lebe viel bewusster.

«Auf diese Art zeige ich meinem Mami, dass ich es mega schätze, dass sie mir ein zweites Leben geschenkt hat. Denn das, was sie für mich gemacht hat, ist so ein grosses Geschenk – dafür kann man in Worten gar nicht Danke sagen.»

Irgendwann wird aber auch die Spenderniere ausgedient haben; bei einer Lebendspende funktioniert sie rund 20 Jahre, stammt das Organ von einer verstorbenen Person, sind es durchschnittlich 13 bis 15 Jahre. Nicht nur darum ist es Lukas Achermann ein Anliegen, dass die erweiterte Widerspruchslösung angenommen wird, wenn sie dann vors Volk kommt. Die Vorlage geht noch dieses Jahr in die parlamentarische Diskussion und sieht vor, dass jene, die nach ihrem Tod keine Organe spenden wollen, dies explizit so festhalten müssen. Ansonsten dürfen Organe und Gewebe bei Verstorbenen entnommen werden. Bisher gilt genau das umgekehrte Prinzip, die sogenannte Zustimmungslösung. Achermann begründet seine Ansicht damit: «Ich wünsche mir generell eine Gesellschaft, in der die Stärkeren den Schwächeren viel häufiger helfen. Und als Direktbetroffener kann ich nur nochmals sagen: Ich bin unendlich dankbar für die Organspende – sie ist das Beste, was mir hätte passieren können.»