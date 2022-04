OL: Gute Resultate für die OLG Nidwalden+Obwalden in Bremgarten

Orientierungslauf Leonie Mathis läuft auf Rang 3 Gute Resultate für die OLG Nidwalden+Obwalden in Bremgarten. 14.04.2022, 05.00 Uhr

Am OL-Wochenende in Bremgarten bei Bern brauchte Leonie Mathis in der Kategorie Frauen bis 16 für einmal etwas Zeit, bis sie so richtig ins Rennen fand. Ab dem dritten Posten lief sie dann aber sehr sicher und schnell. So resultierte der hervorragende 3. Schlussrang. Mit Platz 5 holte Enya Weber eine weitere Topplatzierung für die OLG Nidwalden+Obwalden (OLG NOW). Im Sprint vom Sonntag fehlten Sarah Weber nur 29 Sekunden fürs Podest. Sie lief auf Platz 5. Mit Sophie Hug aus Seelisberg (8.), Richard und Christine Gathercole aus Hergiswil (9). und Andrea Wyss aus Kriens (10.) erreichten weitere Mitglieder der OLG NOW Top-Ten-Plätze.(pd)