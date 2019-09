Ortsplanung: So will sich Sempach verdichten

Die Totalrevision der Ortsplanung liegt noch bis am 2. Dezember zuhanden der öffentlichen Mitwirkung im Stadthaus auf. Bevölkerung, Grundeigentümer, politische Behörden, Parteien und Verbände können schriftlich Stellung dazu nehmen. Am 12. September findet um 19 Uhr in der Festhalle Sempach eine Informationsveranstaltung dazu statt. Zudem gibt es am Samstag, 14. September von 9 bis 13 Uhr einen öffentlichen Stand im Städtli zur Ortsplanung Sempach. Des Weiteren bietet der Stadtrat am 16. sowie am 28. Oktober jeweils von 18.15 bis 20 Uhr Sprechstunden zur Ortsplanung im Stadthaus an. Eine Anmeldung beim Bauamt ist per E-Mail (ortsplanung@sempach.ch) erwünscht. Alle Unterlagen zur Ortsplanungsrevision sind unter www.ortsplanungsempach.ch zu finden.