Ortsplanungsrevision Maximal 30 Meter im Zentrum: Ebikon verzichtet im Zonenplan auf Hochhäuser Dank der anstehenden Ortsplanungsrevision kann man in Ebikon künftig dichter bauen, aber nicht höher. Die Gemeinde erwartet eine Flut von Baugesuchen. Roman Hodel Jetzt kommentieren 20.11.2021, 05.00 Uhr

Sie wird von vielen Grundstücks- und Liegenschaftsbesitzenden sehnlichst erwartet: die Ortsplanungsrevision in der Gemeinde Ebikon. Denn dank dieser ist in vielen Zonen künftig dichteres Bauen erlaubt. Möglich macht's das neue Planungs- und Baugesetz des Kantons Luzern: Wie viel gebaut werden darf, richtet sich nicht mehr nach der Ausnützungs-, sondern der Überbauungsziffer. Beträgt Letztere beispielsweise 0,25, ist bei einem Grundstück von 1000 Quadratmetern eine Gebäudefläche von 250 Quadratmetern möglich. Ausserdem gelten andere Höhenbestimmungen: So ist die Anzahl Vollgeschosse nicht mehr relevant, sondern einzig die maximale Gebäudehöhe. Wie viele Etagen darin untergebracht werden, ist unter Berücksichtigung der Mindestgeschosshöhe variabel. Am Montag hat die öffentliche Auflage des neuen Zonenplans und des ebenfalls neuen Bau- und Zonenreglements begonnen.