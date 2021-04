Oster-Interview Pastoralraumleiterin Regina Osterwalder: «Ich versuche, das halbvolle Glas zu sehen» Regina Osterwalder (62) ist Leiterin der Pfarrei Ebikon und spricht im Oster-Interview über eine intensive Karwoche, ihr Lieblingsbrauchtum und ihre grössten Wünsche. Fabienne Mühlemann 01.04.2021, 05.00 Uhr

Nomen est omen: Trifft diese Redensart auf Sie zu, Regina Osterwalder?

Regina Osterwalder: Die Karwoche ist für mich eine sehr berührende Zeit. Es sind die intensivsten Tage im ganzen Kirchenjahr. Ich mag diese Woche sehr, wobei mein Name nichts mit Ostern zu tun hat.

Was macht diese Woche für Sie so intensiv?

Ich komme mit so vielen Erfahrungen von Menschen in Kontakt. Diese reichen von Erlebnissen des Zusammenseins über Begeisterung bis Verrat oder Mobbing. Auch Tod und Folter erleben viele Menschen in Krisengebieten, wo Familien auseinandergerissen werden. Für mich ist die Woche so intensiv, weil so viele menschliche Erfahrungen aufeinandertreffen.

Was haben diese Erfahrungen mit der Karwoche zu tun?

Auch die Karwoche bildet diese Erfahrungen ab. Jesus leidet am Kreuz. Dann kommt am Samstag die Grabesruhe, eine Leere. Und in der Osternacht wird dann das Osterfeuer entfacht und die Osterkerze in der Kirche angezündet, man geht vom Dunkel ins Licht. Auch das erleben viele Menschen: dunkle Zeiten, und dann aber wieder Lichtblicke. Das fasziniert mich an der Karwoche sehr.

An Ostern werden neben dem Anzünden der Osterkerze auch andere Bräuche gepflegt.

Genau. Diese reichen von Eiertütschen über Osterbäume, Eierfärben bis zu Eierverstecken und Osterhasenschenken. Im kirchlichen Bereich ist mein liebster Brauch das Osterlachen.

Wie funktioniert dieser?

Ich versuche, die Teilnehmer am Ostergottesdienst zum Lachen zu bringen. Meistens mache ich das mit etwas Heiterem. Es geht darum, den Leuten zu zeigen, dass das Leben über den Tod siegt.

Sie haben Eier und Hasen angesprochen. Was haben diese Brauchtümer mit dem Christentum zu tun?

Das Ei ist in vielen Kulturen ein Symbol des Lebens, was wir ja gerade an Ostern mit der Auferstehung von Jesus feiern. Der Hase ist ein Tier, welches sehr früh im Frühling Junge wirft. Daher wurde er ebenfalls ein Symbol für das Leben. Warum jedoch der Hase die Eier bringt, weiss man eigentlich nicht so genau. Als das Christentum Fuss gefasst hat, wurden die früheren Bräuche umgedeutet und mit christlichem Gedankengut gefüllt. Vielleicht hat gerade die Verknüpfung von zwei Lebenssymbolen die Menschen fasziniert.

Wie stark wird Ostern heutzutage überhaupt noch mit dem Christentum in Verbindung gebracht?

Die meisten Leute wissen schon, dass Ostern im weitesten Sinn mit Religion zu tun hat, da wir in einer vorwiegend christlichen Kultur leben. Es gibt immer noch gut besuchte Gottesdienste an Ostern. Die Symbolik mit dem Anzünden des Osterfeuers fasziniert immer noch viele. Jeder Mensch wählt selber aus, wo er einen Gottesdienst feiern will. Es gibt auch neue Formen der Spiritualität: So sprechen Jungwacht-Blauring oder Pfadi die jungen Menschen an.

Wie kann die Kirche wieder vermehrt diese jüngeren Menschen ansprechen?

Viele Pfarreien entwickeln neue Formen. Leider gibt es nicht das eine Rezept, denn die Bedürfnisse der Menschen sind unterschiedlich. Ich persönlich habe zum Beispiel den Gottesdienst am Karfreitag von 15 Uhr auf 18.30 Uhr verschoben. Viele wollen lieber am Abend etwas Spirituelles erleben. Ich versuche, die Menschen mit Musik, Gedichten und Bildern anzusprechen.

Trotz der Bemühungen steigen die Zahlen der Kirchenaustritte rasant.

Ich wäre naiv, wenn ich diese Zahlen nicht ernst nehmen würde. Natürlich hat das Interesse an Kirche und Gottesdiensten abgenommen. Denn heute suchen sich die Menschen das Angebot selber aus. Trotzdem üben Kirchenräume immer noch eine Faszination aus. Ich habe gelesen, dass viele Menschen auf Reisen in einer neuen Stadt immer noch die Kirche besuchen und jeweils eine Kerze anzünden.

Regina Osterwalder, Pastoralraumleiterin Rontal, in der katholischen Kirche St. Maria in Ebikon Dominik Wunderli (ebikon, 30.03.2021)

Zurück zum Osterfest, welches vor allem in Verbindung mit Freude, Lachen und dem Zusammensein mit der Familie steht. Wie ist es in diesem Jahr?

Ich kenne einige in meinem Bekanntenkreis, die um an Corona verstorbenen Menschen trauern. Es ist wichtig, ihnen Mitgefühl zu zeigen und ihre Situation ernst zu nehmen. Das gilt auch für Personen, die ihren Job verloren haben und um ihre Existenz bangen. Das beschäftigt mich sehr. Ich merke aber auch, dass die Besucherinnen und Besucher eines Gottesdienstes nichts mehr über Corona hören wollen.

Was erhoffen sich diese Menschen vom Gottesdienst?

Sie suchen eine Botschaft der Hoffnung, der Zuversicht, dass sie aufgefangen werden. Ich merke das auch an mir. Ich reise sehr gerne und hoffe, dass dies bald wieder möglich ist. Doch wir können die Situation nicht ändern. Vielleicht kann man sich gerade an Ostern von der Botschaft des Fests, nämlich sich dem Leben zuzuwenden, inspirieren lassen.

Ist das auch Ihre Osterbotschaft?

Ja genau. Man kann sich dem zuwenden, was einem Lebenskraft gibt, was einem guttut, lebendig hält. Das nehme ich von Ostern mit. Natürlich ist das immer auch ein längerer Prozess.

Derzeit liegt die Besucherbeschränkung in Gottesdiensten bei 50 Personen. Die Ostergottes­dienste in Ebikon sind ausgebucht. Welchen Stellenwert erhält das Feiern zu Hause?

Jeder findet einen anderen Zugang zu Gott. Einige finden ihn in der Natur, andere in der Musik und der Poesie. Einige feiern gern zu Hause. Jeder erfährt das Göttliche an einem anderen Ort. Gott sucht sich seinen eigenen Weg zu den Menschen.

Was wünschen Sie sich zu Ostern?

Dass die Fallzahlen sinken und alle wieder eine Arbeit finden. Aber ich habe auch grosse Wünsche wie Frieden und Gerechtigkeit. Wichtig finde ich, dass die Menschen wieder vermehrt zusammenarbeiten. Denn nur, wenn wir gemeinsam einen Weg einschlagen, kommen wir weiter. Ich persönlich versuche, auch immer wieder das halbvolle Glas zu sehen. Es ist mir auch in der Pfarrei sehr wichtig, dass wir einen guten Teamgeist und Respekt voreinander haben.

Und zum Schluss: Wie feiern Sie Ostern?

Natürlich bin ich in den Gottesdiensten involviert, wo ich Ostern mit der Pfarrei und dem Team feiern kann. Danach freue ich mich aber, wenn ich ein leckeres Mittagessen und ein Glas Wein geniessen und im Licht der Osterkerze etwas ruhen kann. Aber sicher gehört bei mir auch das Eiertütschen dazu.

«Damals gab’s nur Männer in dem Beruf» – zur Person

Regina Osterwalder ist in Zürich geboren und im Kanton Wallis aufgewachsen. Nach Luzern kam sie aufgrund der Ausbildung am Katechetischen Institut. Neben der Arbeit in der Pfarrei absolvierte sie das Theologie-Studium, welches sie dann in Fribourg abschloss. «Theologie hat mich schon immer fasziniert. Auch habe ich damals im Wallis sehr offene Vikare erlebt, die mich in meinem Weg bestärkt haben.» Sie habe sich damals erkundigt, ob auch Frauen einen solchen Beruf ausüben können, denn im Wallis habe man damals nur Männer in kirchlichen Berufen gekannt, sagt die heute 62-Jährige. So sei sie auf das Studium gestossen.

Trotzdem habe sie lange überlegt, ob sie in einer Pfarrei arbeiten oder sich doch besser im Bildungsbereich spezialisieren möchte. «Vor allem die Situation der Frau in der Kirche liess mich zweifeln und beschäftigt mich bis heute. Ich habe da auch schwierige Erfahrungen gemacht.» Trotzdem sei sie froh, dass sie diesen Weg eingeschlagen habe.

Nach dem Abschluss des Studiums arbeitete Osterwalder in diversen Pfarreien als Katechetin und Pfarreiseelsorgerin. Nach dem Masterabschluss in Führung und Leitung übernahm sie in Kriens für zehn Jahre die Gemeindeleitung. Seit dem 1. Oktober 2018 arbeitet Osterwalder in einem 20-Prozent-Pensum als Pastoralraumleiterin Rontal, zu dem auch die Pfarreien Buchrain, Ebikon und Root gehören, und in einem 80-Prozent-Pensum leitet sie die Pfarrei Ebikon. Als Pastoralraumleiterin ist sie für die Geschäfte in diesem Raum zuständig, leitet Sitzungen, steht im Austausch mit den Gemeindeleitern im Rontal. Osterwalder ist nicht verheiratet und hat keine Kinder.