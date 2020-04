Ostergottesdienst aus der Jesutitenkirche Luzern  

Um trotz der Coronakrise am Ostersonntag möglichst vielen Menschen zu ermöglichen, an einem Gottesdienst teilzunehmen, übertragen die drei Luzerner Landeskirchen einen Fernsehgottesdienst über den Fernsehsender Tele 1. Sehen Sie hier den Ostergottesdienst aus der Jesuitenkirche in Luzern.

12.04.2020, 10.00 Uhr