Schoggi-Osterhasen aus Kinderhand sind die besten im Hinterland

Ostern Welches ist der schönste Schoggihase im ganzen Hinterland? Kinder sind kreativ in der neuen Choco-Manufaktur Die besten und die schönsten sind die selbstgemachten Hasen. In Willisau haben neun Kinder unter Anleitung ihre eigenen Osterhasen geschminkt und gegossen. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 14.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schoggi-Hasengiessen im Café Amrein in Willisau: Confiseurin Jana Bieri zeigt den Kindern Mona (7) und Louis (7), wie das geht. Bild: Boris Bürgisser (Willisau, 6. April 2022)

Gar keine leichte Aufgabe haben sich da die neun Buben und Mädchen in Willisau aufgebürdet. Die Kinder zwischen 7 und 10 Jahren schminken und giessen am Mittwochnachmittag, 6. April, in der neuen Choco-Manufaktur im Café Amrein Chocolatier ihre eigenen Osterhasen. Die Herausforderung beim Kurs «Schoggi-Osterhasengiessen für Kids» liegt einerseits in der Konzentration und der Geschicklichkeit, andererseits ist die Verlockung enorm, von der feinsten Couverture zu naschen, anstelle damit die Giessform des «Willisauer Ringlihaas» zu bestreichen.

Die Kinder denken aber offensichtlich nicht daran, den Rohstoff für ihre Hasen zu essen, denn Confiseurmeister Michael Renggli-Kurmann und Confiseurin Jana Bieri verstehen es, das Grüppchen bei Werke zu halten. Immer wieder statten sie die Kinder mit einem neuen kleinen Spritzbeutel aus, der mit farbiger Couverture gefüllt ist, damit die Hasen besonders originell gestaltet werden.

«Die Schoggi ist für den Hasen und nicht zum Naschen»,

sagt Hannah (9), die in der neuen Manufaktur, die nur durch eine grosse Glastür vom Café getrennt ist, das Ostergeschenk für ihre Mami herstellt.

Die Tücken der aushärtenden Schokolade

Dann wollen wir das kleine Geheimnis nicht weiter an die grosse Glocke hängen und blicken stattdessen der siebenjährigen Eva über die Schulter. «Dieser Osterhase ist ganz alleine für mich. Ich mag die weisse und die braune Schoggi besonders», verrät sie, während ihre Hand konzentriert den Spritzbeutel führt und kleine bunte Punkte in die Giessform schminkt.

Ja, die Arbeit einer Confiseurin ist nicht ohne. Da die Couverture schnell fest wird, ist es unvermeidlich, dass bald nichts mehr aus dem Spritzbeutel kommt. So helfen die beiden Confiseure den Kindern und bedienen sie mit einem neuen Spritzbeutel.

Michael Renggli-Kurmann gibt den fleissigen Kindern Tipps und Anregungen und beruhigt sie, wenn eines meint, es hätte etwas zu viel von der süssen Masse verwendet. Nicht zu vermeiden sind auch kleine «Unfälle», etwa wenn sich ein Beutel aufrollt und sich die Schokolade anstelle in der Gussform auf den Händen eines Kindes verteilt. Wenn es sich dabei um dunkelrote Couverture handelt, wie bei einem Buben, wirkt es richtig gruselig. Das wiederum entlockt den anderen ein lautes Gelächter.

Inhaber und Confiseurmeister Michael Renggli-Kurmann erklärt den Kindern, wie ein Osterhase geschminkt wird. Bild: Boris Bürgisser (Willisau, 6. April 2022)

Den Osterhasen auf den Kopf schlagen

Nach dem Schminken müssen die beiden Giessformen zusammen gefügt und mit Klammern befestigt werden. Auch hier sind die Profis zur Stelle. Nun kommt der Moment, wo Jana Bieri mit jedem Kind einzeln die flüssige braune Milchcouverture in die Giessform gibt. Die Kinder haben nun die Aufgabe, mit einer Kelle dreimal auf den Kopf des Hasen zu klopfen, damit sich die Couverture in der ganzen Giessform verteilt.

Nach rund 30 Minuten sind die Hasen ausgehärtet. Nachdem Jana Bieri jeden Osterhasen in Klarsichtfolie verpackt hat, wird die Charge an die Kinder verteilt. Einige Buben und Mädchen sind von der Mutter oder vom Gotti begleitet worden, die ihnen vom Café aus durch die Glastüre zusehen konnten.

Der Kurs «Kids Chocolate Academy» am Mittwoch war der erste im Café Amrein. Inhaber Michael Renggli-Kurmann ist es auch wichtig, dass die Leute sich ein Bild machen können, dass in diesem Haus alles von Hand gefertigt wird. Wer weiss, vielleicht hat er sogar eines der Kinder auf den Geschmack des Confiseurs gebracht. Die Kinder haben unterschiedliche Auffassungen, was diesen Beruf angeht. «Es war mega cool», sagt Mona, während Louis findet: «Das ist jetzt streng gewesen.»

Die fertigen Osterhasen dreier Kinder. Bild: Boris Bürgisser (Willisau, 6. April 2022)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen