Ferien Gibt es Stau am Gotthard oder fliesst der Osterverkehr? Reisebeschränkungen und anderweitige Covid-19-Massnahmen in der Schweiz und im nahen Ausland dürften den Osterverkehr bremsen. Dennoch sind vor den Feiertagen in Richtung Süden Verzögerungen nicht auszuschliessen. Roger Rüegger 26.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die A2 vor dem Nordportal des Gotthardtunnels bei Wassen. Bild: Alessandro Crinari/ Keystone/Ti-Press (7. April 2020)

In der Karwoche sind Autokolonnen vor dem Gotthard-Strassentunnel in Richtung Süden in der Regel so sicher wie das Amen in der Kirche. Zumindest war dies so bis 2019. Im April des letzten Jahres war dann alles anders. Die Leute blieben aufgrund der sich ausbreitenden Pandemie mehrheitlich zu Hause. Das Verkehrsaufkommen während Ostern 2020 betrug gemäss Kantonspolizei Uri nur rund 10 Prozent im Vergleich zu früheren Jahren.

Wie wird sich die Verkehrssituation ein Jahr danach präsentieren? Das ist schwierig einzuschätzen. Die Coronasituation ist zwar alles andere als entspannt, doch die Bilder von leeren Fahrbahnen des vergangenen Jahres werden sich ganz sicher nicht wiederholen. «Wir rechnen dieses Jahr mit einem erhöhten Osterverkehr. Jedoch wird er sich nicht im gleichen Ausmass wie in den Jahren 2018 oder 2019 entwickeln», teilt Thorsten Imhof, Chef Bereitschafts- und Verkehrspolizei Uri, auf Anfrage mit.

So war die Situation beim Gotthard Nordportal am Karfreitag, 19. April 2019 in Silenen.



Bild: Alexandra Wey / KEYSTONE

Ob und wie lange sich Reisende in ihren Autos gedulden müssen, vermag auch Angela Pasquariello, Redaktorin der Viasuisse-Verkehrsredaktion, nicht zu orakeln. «Auf ein moderates Verkehrsaufkommen und etwas längere Fahrzeiten sollten sich die Kurzurlauber vermutlich schon einstellen. Es ist aber nicht möglich, eine Prognose über zu erwartende Länge eines Staus oder die zusätzliche Reisezeit abzugeben.»

Hotels am Lago Maggiore sind bis zu 90 Prozent belegt

Fakt ist aber: Die Leute fahren in den nächsten Tagen in den Süden, und das nicht nur vereinzelt, wie Ticino Turismo auf Anfrage mitteilte. «Zwei Wochen vor den Feiertagen verzeichneten die Hotels in den Touristenzentren am Lago Maggiore für Ostern eine Belegung zwischen 80 und 90 Prozent», beschreibt Jutta Ulrich, Leiterin Kommunikation, die aktuelle Buchungslage.

Auch Lugano wird über die Festtage gut besucht. Aktuell liegt die Belegung von Unterkünften bei rund 75 Prozent. Besonders beliebt sind im Tessin laut Ulrich die Fünfsternehotels wie auch die Campingplätze.

«Darüber hinaus haben viele Gäste auch Ferienwohnungen gebucht. Eine Übernachtungskategorie, die im Tessin traditionell eine grosse Rolle spielt.»

Gäste aus der Deutschschweiz und der Romandie

Bei den Osterurlaubern handelt es sich laut Ticino Turismo hauptsächlich um Personen aus der Deutschschweiz und der Romandie. Ausländische Gäste werden aufgrund der aktuellen Quarantänebestimmung nur wenige erwartet. Auch der Transitverkehr nach Italien wird weitgehend ausbleiben. Ausserdem ist zu erwarten, dass viele Leute ursprünglich geplante Reisen in den Süden kurzfristig absagen, da es nicht möglich ist, Restaurants zu besuchen.

Gerade weil sich nicht abschätzen lässt, wie gross der Run aufs Tessin wird, überlässt man nichts dem Zufall. Die Kantonspolizei Uri hat für die Bewältigung der Verkehrslage rund um den Gotthard-Strassentunnel auch dieses Jahr zusätzliche Einsatzmittel für den Dienst eingeplant. Diese werden laut Imhof ausschliesslich für das Staumanagement auf der Autobahn A2 und der Kantonsstrasse eingesetzt. Zudem werde der Kontakt mit den Partnerorganisationen wie der Kantonspolizei, Ticino und der Verkehrsmanagementzentrale Schweiz des Bundesamts für Strassen (Astra) geschärft.

Möglichst viele Fahrzeuge auf der Autobahn halten

In der Praxis bedeutet dies, dass wenn der Verkehr auf der Kantonsstrasse ins Stocken gerät, die Polizei versucht, möglichst viele Fahrzeuge auf der Autobahn zu halten. Bei Bedarf werden die Ausfahrten bewirtschaftet. Eine Polizeipatrouille wird bei der Ausfahrt postiert, welche versucht, den Automobilisten auf den richtigen Weg zu lotsen. Gibt es auf der Autobahn Stau, wird dieser in Blöcke portioniert.

Gestaut wird laut Polizei vom Tunnelportal bis Meitschligen und von Amsteg bis zum Taubachtunnel. Das Teilstück dazwischen müsse frei bleiben, weil es dort in den vielen Tunnels keinen Pannenstreifen habe und somit auch keine Rettungsgasse gebildet werden könne. Sollte diese Massnahme nicht greifen, würden weitere Stauräume im Urner Unterland in Betrieb genommen.

Maskenpflicht in Lugano und Ascona

Als Alternative zum möglichen Stau auf der A2 empfiehlt Ulrich die Reise mit der Bahn. «Reisende aus der Schweiz kommen seit der Inbetriebnahme des Ceneri-Basistunnels im Dezember 2020 schneller in der italienischen Schweiz an als mit dem Auto», sagt sie. Nur ist auch klar, dass die Maskentragpflicht in den Zügen nicht unbedingt dazu beiträgt, dass sich Leute für dieses Verkehrsmittel entscheiden.

Wobei inzwischen auch in vielen Ortschaften der Schweiz im öffentlichen Raum Maskenpflicht besteht. So haben im Tessin gemäss Jutta Ulrich die beliebten Destinationen Ascona und Lugano, die ein besonders hohes Tourismusaufkommen erwarten, zum Schutz ihrer Gäste an besonders frequentierten Plätzen eine solche ausgesprochen.

Mitentscheidend ist bei der Planung einer Reise immer auch das Wetter. Nach einem vorübergehend etwas weniger warmen und nassen Abschnitt gegen Ende der Woche steigen die Temperaturen ab Sonntag wieder leicht an, wie Meteorologin Sarah Schöpfer von Meteo Schweiz mitteilt. Danach folgt ein Hoch, das bis Mittwoch Tagestemperaturen gegen 21 Grad bringt. Wie sich das Wetter ab Donnerstag entwickelt, ist laut Meteorologin noch unklar. Sowohl beim Wetter wie beim Verkehr darf man sich also auf eine Osterüberraschung freuen.