Osterzmorge So gewinnen Sie garantiert beim «Eiertütsche» Um beim Osterfrühstück im «Eiertütsche» zu brillieren, braucht es die richtige Vorbereitung. Wir verraten Ihnen, welches Ei zum Sieg führt und welche Tipps Sie beim «tütsche» beachten sollten. PilatusToday 17.04.2022, 09.40 Uhr

«Eiertütsche» ist in der Schweiz schon fast eine Volkssportart. Nicht selten bringt es die Harmonie am Osterbrunch ins Wanken, wenn der schlechte Verlierer in der Familie ausgerechnet das schwächste Ei gewählt hat. Mit diesen Tipps von PilatusToday «tütschen» Sie sich – mehr oder weniger fair – zum Sieg.

So viel sei verraten: Auf die Farbe des Eis kommt es nicht an. Bild: KEYSTONE

Doch kurz vorneweg: Natürlich kann man auch mit unlauteren Mitteln zum Sieg kommen. Zum Beispiel, in dem man ein Fake-Ei aus Holz einschmuggelt oder das Ei des Gegners bereits im Vorhinein so präpariert, dass er nur verlieren kann. Hier folgen aber die Fairplay-Tipps:

Das richtige Ei

Die richtige Vorbereitung ist bereits die halbe Miete. Wenn Sie gewinnen wollen, sollten Sie unbedingt das kleinste Ei aus der Packung wählen. Weshalb? Bei kleinen Eiern ist die Chance grösser, dass sie von jungen Hühnern stammen. Junge Hühner können mehr Kalzium aufnehmen, was bedeutet, dass die Eierschale deutlich härter ist als bei anderen Eiern. Die Hühnerrasse spielt dabei keine grosse Rolle.

Welche Seite?

Wenn immer möglich sollten Sie mit der spitzen Ei-Seite in den Kampf ziehen. Weil in der Schweiz oftmals beide mit der gleichen Seite «tütsche», müssen Sie für gute Erfolgsaussichten also dafür sorgen, dass beide mit der spitzen Seite beginnt. Für die grösstmöglichen Chancen auf den Sieg, sollten Sie zuerst «tütsche» dürfen.

Auf den Winkel kommt es an

Nicht nur die Seite ist strategisch wichtig für den Sieg, sondern auch der Winkel. Um das Ei des Gegners zu besiegen, müssen Sie leicht seitlich statt direkt von oben «tütsche». Dies, weil das Ei an der Spitze am härtesten ist und Sie bei einem zu direkten Spitze-auf-Spitze-Schlag riskieren, dass auch Ihr Ei in die Brüche geht.

Schützen Sie Ihr Ei

Vor allem, wenn Sie nicht mit «tütsche» am Zug sind und das Ei hinhalten müssen, sollten Sie es gut im Griff haben. Am besten umschliessen Sie es mit der Hand zu zwei Dritteln, damit nur der oberste Teil frei liegt. So können Sie die Schale zusätzlich stabilisieren. Aber Achtung – nicht zu fest drücken!

Diese Tipps sind reiner Humbug

Im Zusammenhang mit den besten «Tütsch»-Tipps kommen auch immer wieder Behauptungen auf, die nicht zum Sieg führen. Das Ei länger zu kochen als die anderen oder auch möglichst schnell und heftig zu «tütschen», bringt leider rein gar nichts.