Pädagogische Hochschule erhält erste definitive institutionelle Akkreditierung im Kanton Luzern Mit der Akkreditierung erfüllt die Bildungsinstitution alle Vorgaben des Bundes zur Qualitätssicherung. Dominik Weingartner 17.04.2020, 12.00 Uhr

PH-Rektor Hans-Rudolf Schärer vor dem PH- und Universitätsgebäude beim Bahnhof Luzern. Boris Bürgisser (11. Juni 2019)

Von einem «Meilenstein für die Pädagogische Hochschule Luzern» spricht die Bildungsinstitution in einer Medienmitteilung. Es geht um die institutionelle Akkreditierung, welche die PH Luzern nun definitiv erhält – als erste Hochschule im Kanton Luzern überhaupt. Die Hochschule Luzern hat erst im vergangenen September die Akkreditierung erhalten, jedoch noch unter Auflagen, so wie dies bei der PH zunächst auch der Fall war.

Das Akkreditierungsverfahren ist im Hochschulförderungs- und koordinationsgesetz des Bundes aus dem Jahr 2011 verankert. Dieses verlangt, dass die Hochschulen eigene Qualitätssicherungssysteme haben und die «Qualitätssicherung nach nationalen Kriterien und internationalen Standards wirksam stattfindet», wie es auf der Webseite des Schweizerischen Akkreditierungssrates heisst. Ziel der institutionellen Akkreditierung ist es, den Schweizer Hochschulen «grösseres nationale und international Sicherheit zu verschaffen». Zudem ist sie Voraussetzung für das Recht auf die Bezeichnung als «Hochschule», «Universität» oder «Pädagogische Hochschule».

Auflagen erfüllt und teilweise übertroffen

Bei der PH Luzern ist man hoch erfreut über den Entscheid des Akkreditierungsrates. «Die institutionelle Akkreditierung sichert der PH Luzern ihren Platz in der Schweizer Hochschullandschaft», sagt Gründungsrektor Hans-Rudolf Schärer.

Der Akkreditierungsprozess bei der PH startete im Oktober 2015. Im Dezember 2017 erhielt die Bildungsinstitution die Akkreditierung für sieben Jahre – mit vier Auflagen: Mitwirkungsrechte in den Wahlkommissionen zur Rekrutierung von hauptamtlichen Dozierenden, Stärkung des Leistungsbereichs Forschung und Entwicklung, Prozess für die Lehrveranstaltungsevaluation im Leistungsbereich Ausbildung und verbesserte Rahmenbedingungen für Mobilitätsstudierende. In all diesen Bereichen hat die PH Luzern nach eigenen Angaben die Auflagen erfüllt oder teilweise sogar übertroffen, was zur Erteilung der definitiven Akkreditierung führte.

«Niemand wird sich auf den Lorbeeren ausruhen»

Diese habe eine doppelte Bedeutung für die PH Luzern, eine innere und eine äussere, sagt Rektor Hans-Rudolf Schärer. «Das Erreichen der Akkreditierung ist eine Steigerung und Stärkung des Qualitätsbewusstseins.» Dieses werden von allen gelebt, den Studenten, Dozenten und weiteren Mitarbeitern, so Schärer. «Der jahrelange und intensive Prozess der Akkreditierung war auch ein Prozess der Bewusstseinsschärfung für die Bedeutung des Strebens nach Qualität.» Die Wirkung nach aussen beschreibt der Rektor folgendermassen: «Die PH Luzern versteht sich als Institution im Aktivdienst der Öffentlichkeit. Die angestrebte und jetzt erreichte institutionelle Akkreditierung ist unsere Rechenschaftsablegung gegenüber der Öffentlichkeit.»

Für Schärer, der die PH Luzern seit 2001 als Rektor leitet und Ende August nach fast 20 Jahren in Pension geht, ist die Akkreditierung ein schönes Abschiedsgeschenk. Für seine designierte Nachfolgerin Kathrin Kramer, ist trotz des Erfolges klar: «Niemand wird sich jetzt auf den Lorbeeren ausruhen.» Die PH Luzern werde weiter in das Qualitätssicherungssystem investieren.