Pädagogische Hochschule Luzern: So viele Diplomierte wie noch nie

Absolventen Rekord bei der PH Luzern: So viele Diplomierte wie noch nie Noch nie haben mehr Absolventinnen und Absolventen die PH Luzern abgeschlossen wie diesen Sommer. Der Lehrermangel bleibt trotzdem ein Thema – was den Stellensuchenden wiederum zugutekommt. Livia Fischer 16.07.2021, 19.10 Uhr

315 neu diplomierte Lehrerinnen und Lehrer vermeldete die Pädagogische Hochschule (PH) Luzern diese Woche – so viele wie noch nie. Im Juli 2020 erhielten 274 Absolventinnen und Absolventen ihre Diplome, in den vier Jahren davor schwankte die Zahl zwischen 285 und 302. Der Grossteil aller Diplomierten ist jeweils weiblich:

Rektorin Kathrin Krammer sagt zum Rekord, die Anmeldezahlen für die PH würden sich generell auf hohem Niveau bewegen. Die Hauptgründe dafür sieht sie in der «Attraktivität und der Vielseitigkeit des Berufs» sowie den guten Berufsaussichten.

Direkt nach dem Studium eine Stelle zu finden, ist nämlich ein Leichtes – davon berichten zumindest ehemalige Absolventinnen und Absolventen der PH Luzern, später dazu mehr. Wie viele der frischgebackenen Lehrerinnen und Lehrer bis jetzt eine Anschlusslösung haben, weiss Krammer zwar nicht. Der Anteil jener, die direkt im Anschluss an das Studium eine Stelle antreten, sei aber jeweils «sehr hoch». Und:

«Die wenigen Personen, die dies nicht tun, machen meist ein Zwischenjahr mit Reisen, entscheiden sich für Stellvertretungen oder studieren direkt weiter.»

Trotz Lehrermangel: Nur noch wenige Stellen sind unbesetzt

Einen Hinweis auf die hohe Erfolgsquote bei der Jobsuche liefern auch Befragungen des Bundesamts für Statistik, die regelmässig erhoben werden. Sie zeigen etwa, dass der Grossteil aller neu diplomierten Lehrpersonen wenige Monate nach Abschluss des Studiums entsprechend eine Stelle als Lehrperson antritt:

Überhaupt waren gemäss jüngster Umfrage von den Zentralschweizer Absolventinnen und Absolventen aus dem Jahr 2018 ein Jahr nach Studienabschluss nur 0,2 Prozent ohne Arbeit. Gleiches Bild zeigte sich bei Personen mit Wohnsitz in den Grossregionen Nordwestschweiz, Zürich und Ostschweiz. Die Werte sind somit besser als im Mittelland oder dem Tessin, wo die Erwerbslosenquote je 0,8 Prozent beträgt, sowie der Genferseeregion mit 1,2 Prozent. Die Gesamtarbeitslosenquote bei den PH-Abgängerinnen und Abgängern ist dabei deutlich geringer – bis ums Zwölffache kleiner – als bei den Absolventinnen und Absolventen von Universitären Hochschulen und Fachhochschulen.

Grund dafür dürfte der landesweite Lehrermangel sein. Krammer erklärt:

«Der erhöhte Bedarf an Lehrpersonen ist darauf zurückzuführen, dass eine hohe Anzahl von Lehrpersonen in Pension geht und gleichzeitig die Anzahl der Schülerinnen und Schüler steigt.»

So würden aktuell etwa geburtenstarke Jahrgänge in den Kindergarten eintreten. Obwohl der Lehrermangel auch im Kanton Luzern immer wieder Thema ist – kürzlich suchte etwa die Schule Schötz verzweifelt per Videoaufruf nach einer Lehrperson für die 1./2. Klasse –, könnte die Situation schlimmer sein. «Bislang konnten im Kanton Luzern bis auf wenige verbleibende Stellen alle besetzt werden», sagt Krammer. Konkret sind derzeit 21 Stellen mit Pensen von über 50 Prozent offen, wie die Dienststelle Volksschulbildung auf Anfrage mitteilt – vor einem Monat waren es noch 42, Ende Juni 33. Bei den kleineren Pensen sind es zurzeit deren 27. Betroffen sind vor allem Kindergärten und Basisstufen sowie die Bereiche Integrative Förderung, Deutsch als Zweitsprache und Logopädie.

Ist die Stelle aber erstmals besetzt, stehen die Aussichten gut, dass dies in den nächsten Jahren so bleibt - die Verbleibquote im Beruf ist bei den PH-Abgängerinnen und Abgänger nämlich sehr hoch:

Ehemalige Studierende hatten keine Mühe mit Stellensuche

Genaue Zahlen dazu, wie viele Diplomierte der PH Luzern nach Abschluss des Studiums im Kanton Luzern unterrichten, liegen laut Krammer zwar nicht vor. Sie schätzt aber, dass es etwa die Hälfte aller Diplomierten sei, was wiederum dem Anteil der Studierenden, die bereits vor dem Studium im Kanton Luzern wohnhaft waren, entspricht. Diesen Eindruck bestätigt auch die 24-jährige Luisa Hager, die in der Stadt Luzern wohnt und das Studium 2019 abschloss: «Von meinen ehemaligen Mitstudierenden kenne ich nur jemanden, der in Luzern wohnt, aber ausserkantonal arbeitet.»

Die Stellensuche beschreibt sie als «sehr gemütlich»; meist sei sie von anderen auf Stellvertretungen und letztlich auch auf Jobs als Klassenlehrperson aufmerksam gemacht worden. «Man könnte fast schon sagen, dass nicht ich die Stellen gesucht, sondern die Stellen mich gefunden haben», sagt sie und lacht.

Schnell mit einer Festanstellung geklappt hat es auch bei Tamara Sottas (31, Luzern), die letztes Jahr abschloss: «Als nach meinem Praktikum an der Primarschule in Römerswil gleich eine Stelle frei wurde, bewarb ich mich darauf und bekam sie dann auch.» Sowohl Hager als auch Sottas sagen:

«Wir kennen niemanden, der nach dem Studium etwas gesucht, aber nichts gefunden hatte.»

Das sind die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen

