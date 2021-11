Pandemie Auslastung der Intensivstationen: Kanton Luzern und Bund machen unterschiedliche Angaben Sowohl der Bund als auch der Kanton veröffentlichen regelmässig die Auslastung der Intensivstationen in den Luzerner Spitälern. Nur rechnen sie mit verschiedenen Zahlen, was zu unterschiedlichen Resultaten führt. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 08.11.2021, 16.20 Uhr

Ein Coronapatient auf der Intensivstation am Inselspital in Bern. Peter Schneider/Keystone (16. Dezember 2020)

Die Kapazitäten in den Spitälern sind mittlerweile das Hauptkriterium der Behörden, wenn es darum geht, Coronamassnahmen zu ver- oder entschärfen. Der Kanton Luzern veröffentlicht einmal pro Woche eine detaillierte Statistik zu den Hospitalisationen. Die Zahlen lassen zudem einen Schluss zu, wie stark die Intensivstationen ausgelastet sind und wie hoch der Anteil der Coronapatienten ist. Gleichzeitig veröffentlicht auch der Bund eine Übersicht über die Belegung der Intensivstationen in der Schweiz und schlüsselt die Zahlen nach Kantonen auf.

Nur: Der Bund und der Kanton Luzern operieren mit unterschiedlichen Zahlen und kommen somit bei der Auslastung zu verschiedenen Ergebnissen, was Verwirrung stiften kann. So geht der Bund von insgesamt 58 Intensivpflegeplätzen im Kanton Luzern aus. Der Kanton wiederum weist in seiner Statistik nur 42 Intensivbetten aus. Eine beträchtliche Differenz. Sie führt dazu, dass die Auslastung der Intensivstationen in der kantonalen Statistik viel höher ist, als es bei den Angaben des Bundes den Anschein macht. So gibt der Kanton für den 2. November an, dass 26,2 Prozent aller verfügbaren Intensivbetten von Coronapatienten belegt sind. Der Bund gibt hingegen für den 4. November einen Corona-Anteil von 13,8 Prozent an.

Personal ist entscheidend

David Dürr, Leiter der Dienststelle Gesundheit und Sport des Kantons Luzern, erklärt den Unterschied mit der Zertifizierung der Intensivpflegebetten, die von der Schweizerischen Gesellschaft für Intensivmedizin (SGI) durchgeführt wird. Laut Dürr gibt es im Kanton Luzern am Kantonsspital (Luks), in der Hirslanden Klinik St.Anna sowie im Schweizerischen Paraplegikerzentrum (SPZ) in Nottwil zertifizierte Betten. «Zertifizierte Intensivpflegebetten sind aufwendig ausgerüstete Plätze mit dazugehörigen Mess- und Beatmungsgeräten, Monitoren, Anschlüssen und hochspezialisiertem Fachpersonal, um diese Geräte zu bedienen», sagt Dürr. Gemäss den Kriterien könne der Kanton Luzern «theoretisch» 58 Patientinnen und Patienten auf zertifizierten Intensivpflegebetten behandeln. Das ist jene Zahl, die der Bund für seine Statistik verwendet.

Aber: «Die Realität sieht anders aus. Luks, St.Anna und SPZ haben nur das Personal, um 42 Intensivpflegebetten zu betreiben», erklärt David Dürr. Deshalb geht der Kanton in seiner Rechnung davon aus, dass aktuell nur 42 Intensivpatientinnen und -patienten gepflegt werden können. Deshalb spricht der Kanton in seiner Statistik auch von «zertifizierten, betriebenen» Betten.

Unterschiedliche Impfquoten

Nicht nur bei der Auslastung der Intensivstationen, auch bei der Impfquote weisen Bund und Kanton unterschiedliche Zahlen aus. Die Erklärung ist simpel: Der Bund errechnet die Quote anhand der Gesamtbevölkerung, während der Kanton sich auf die Bevölkerung über 12 Jahre beschränkt. Denn bislang können sich nur Personen ab 12 Jahren gegen Corona impfen lassen. Das führt aber dazu, dass die Impfquote beim Kanton viel höher erscheint, als sie bei der Betrachtung der Gesamtbevölkerung tatsächlich ist. Es lohnt sich also genau hinzuschauen bei den Coronastatistiken – egal ob beim Bund oder beim Kanton.