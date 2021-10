Corona-Welle nach Herbstferien bleibt in Luzerner Schulen aus

Pandemie Befürchtete Coronawelle nach Herbstferien bleibt in Luzerner Schulen aus – vorerst Im Kanton Luzern befinden sich derzeit 164 Schulkinder in Quarantäne oder Isolation. Dies, obwohl unkonventionelle Massnahmen des Kantons wohl kaum angewendet werden. Reto Bieri Jetzt kommentieren 23.10.2021, 05.00 Uhr

Nach den Sommerferien folgte der Schock: Die Corona-Fallzahlen schnellten durch Ferienrückkehrende in die Höhe. Betroffen waren auch viele Schulen. Einzelne Kinder, aber auch ganze Klassen mussten in Quarantäne. Im Ruswiler Ortsteil Sigigen musste sogar das Schulhaus geschlossen werden (wir berichteten).

Primarschülerinnen mit Schutzmaske im Unterricht. Symbolbild: Georgios Kefalas, Keystone

Die Schulen sorgten sich deshalb vor einer erneuten Coronawelle nach den Herbstferien. Das kantonale Bildungs- und Kulturdepartement (BKD) hat vor den Ferien zu einer unkonventionellen Massnahme aufgerufen: Eltern sollen am Ende der Ferien bei ihren Schützlingen einen Corona-Selbsttest machen.

Steigen die Corona-Fallzahlen erst nächste Woche?

Die Idee ist zwar ungewöhnlich, doch im Idealfall wirkungsvoll – sofern sie umgesetzt wird. Die von unserer Zeitung angefragten Schulleitungen haben allerdings wenig Informationen dazu, ob die Selbsttests gemacht wurden. Man habe keine entsprechende Umfrage durchgeführt oder Hinweise erhalten, sagt beispielsweise Philipp Calivers, Rektor der Stadtschulen Sursee. Ähnlich tönt es in Hochdorf und der Stadt Luzern. Es sei auffällig, sagt Vreni Völkle, Rektorin der Volksschule Stadt Luzern, dass diese Woche sehr wenig Kinder in Isolation (2) oder in Quarantäne (4) sind.

Die Situation sei ähnlich wie nach den Sommerferien. «Die Kurve ist erst in der zweiten Schulwoche wieder angestiegen.»

Alex Messerli, Präsident des Luzerner Lehrerinnen- und Lehrerverband LLV, denkt nicht, dass die Mehrheit der Eltern dem Selbsttest-Aufruf gefolgt ist. Zahlen dazu habe er aber keine. «Als Lehrperson weiss ich von zwei Kindern, dass diese einen Selbsttest gemacht haben.» Der Aufruf sei zwar gut gemeint gewesen. «Es ist jedoch wie bei der Impfung; je mehr mitmachen, desto effektiver ist die Wirkung.»

164 Schulkinder in Quarantäne oder Isolation

Die Coronalage an den Luzerner Schulen ist momentan also ruhig. In Hochdorf zum Beispiel sind gemäss Rektor Daniel Lang fünf Schulkinder von der Quarantäne betroffen, vor den Herbstferien seien es einige mehr gewesen. Laut BKD sind aktuell 109 Schulkinder und 8 Lehrpersonen in Quarantäne sowie 55 Kinder und 13 Lehrpersonen in Isolation. Ganze Klassen befinden sich keine in Quarantäne. Die Zahlen stammen von Donnerstag. Zur Einordnung: Insgesamt zählen die Luzerner Volksschulen rund 42'000 Schülerinnen und Schüler sowie etwa 6000 Lehrpersonen. Zu beachten gilt, dass einzelne Gemeinden noch bis Ende Woche Herbstferien haben.

Maskenpflicht ab 5. Klasse bleibt vorerst

Weiterhin bestehen bleibt die Maskenpflicht ab der 5. Primarklasse. Wie lange noch, hänge vom weiteren Verlauf der Pandemie ab, schreibt das BKD. Es werde in Absprache mit den Gesundheitsbehörden entschieden. Hochdorfs Rektor Daniel Lang bezeichnet die Maskenpflicht ab der 5. Primarklasse als «nachvollziehbar, auch wenn sie natürlich in der Kommunikation einschränkt und teilweise sehr mühsam ist». Weitergehende Massnahmen wünscht er sich aber nicht.

Eine Ausweitung der Reihentests – die momentan wöchentlich nur auf der Oberstufe stattfinden – auf die Primarstufe sei nicht vorgesehen, schreibt das BKD weiter. Für LLV-Präsident Alex Messerli haben sich die Reihentests grossmehrheitlich bewährt. «Spitzt sich die Situation nochmals zu, ist dies eine der wenigen Massnahmen, die auf der Primarschule noch eingesetzt werden kann, bevor die Schulen wieder geschlossen werden müssen.»

Absenzen wegen Coronatests

Bei Covid-Symptomen empfiehlt das BAG bei Kindern ab sechs Jahren einen Coronatest. Doch gerade in der kälteren Jahreszeit sind viele (dauer-)erkältet. Es ist deshalb absehbar, dass viele Kinder in der Schule fehlen und sich die Arztpraxen füllen werden. Absenzen einzelner Kinder seien nicht zu vermeiden, schreibt das Gesundheits- und Sozialdepartement dazu. «Das Vorgehen hat zum Ziel, eine Ausbreitung in der Schule möglichst zu vermeiden und damit Klassenquarantänen zu verhindern und den Schulbetrieb in möglichst normalem Rahmen aufrechterhalten zu können.»

Für LLV-Präsident Alex Messerli ist die Situation zwar unbefriedigend, es sei aber nicht anders möglich. «Die Unterscheidung von Erkältungs- und Coronasymptomen ist schwierig, da sie viele Ähnlichkeiten aufweisen. Als Lehrperson hat man keinen medizinischen Hintergrund, wir wurden ja auch nicht geschult, und so müssen wir es den Fachpersonen überlassen.» Die Praxis werde zeigen, ob die genannten Befürchtungen eintreten und die Strategie angepasst werden muss.

Bei der Kinderärzteschaft sieht man die Sache einigermassen gelassen. «Es ist in der Tat eine grosse Aufgabe, nur ist daran nichts neu, die Situation haben wir bereits seit März 2021», sagt Katja Berlinger, CEO der Kinder Permanence Swiss Medi Kids in der Stadt Luzern. Damals senkte das BAG die Altersgrenze für Coronatests bei Kindern von zwölf auf sechs Jahre, unter anderem deshalb, weil neue, weniger belastende Testmethoden verfügbar waren.

Die Anzahl Coronatests sei im September sehr hoch gewesen, teilweise bis zu 80 Tests pro Tag, sagt Berlinger weiter. Aktuell liegen sie bei rund 20. Bei der Kinderarztpraxis Neustadt in der Stadt Luzern bewegen sich die Zahlen, mit Ausnahme unmittelbar vor den Herbstferien, stets auf einem ähnlichen Niveau. Aktuell sind es zwischen fünf und zehn Coronatests täglich. Katja Berlinger von Swiss Medi Kids weist zudem darauf hin, dass seit diesem Sommer vermehrt Atemwegserkrankungen und Grippeinfekte auftreten. «Diese ‹Infekt-Wellen› erleben wir ansonsten in den Wintermonaten.»

Hinweis: Pädiatrie Schweiz betreibt mit www.coronabambini.ch ein Online-Tool, welches Eltern mit kranken Kindern anhand einer Abfrage unterstützt, die Symptome ihrer Kinder einzuschätzen und zu entscheiden, ob es in die Schule kann oder nicht.