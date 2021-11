Coronafälle an Luzerner Schulen: Regierung prüft neue Massnahmen

Pandemie Corona grassiert an Luzerner Schulen – jetzt prüft der Kanton verschärfte Massnahmen Die Zahl der infizierten Schülerinnen und Schüler an den Volksschulen ist mehr als fünffach so hoch wie noch vor drei Wochen. Die SP fordert nun flächendeckende Reihentests, um eine Eskalation zu verhindern. Das Bildungsdepartement will die Coronamassnahmen prüfen. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 26.11.2021, 15.56 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die jeweils am Freitag erhobenen Fallzahlen an den Luzerner Volksschulen kennen zurzeit nur eine Richtung: nach oben. Aktuell befinden sich laut Angaben des Bildungs- und Kulturdepartements 440 Schülerinnen und Schüler in Isolation, 940 sind in Quarantäne. Vor drei Wochen waren erst 81 Schülerinnen und Schüler in Isolation und 219 in Quarantäne. Die Zahl der angesteckten Lernenenden in der Volksschule hat sich innert kurzer Zeit mehr als verfünffacht.

Die Maskenpflicht an den Luzerner Schulen könnte bald ausgeweitet werden. Symbolbild: Keystone

Dementsprechend hoch ist auch die Zahl der Schulklassen, die zurzeit in Quarantäne stecken. Befanden sich vor drei Wochen sieben Klassen im Fernunterricht, sind es aktuell sage und schreibe 38 Klassen. Zahlen aus den Schulhäusern Säli und Steinhof in der Stadt Luzern bringen die Dramatik auf den Punkt: Von den insgesamt 460 Schülerinnen und Schülern befanden sich am Mittwoch 55 in Isolation und 61 in Quarantäne, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte.

Kehrtwende im Bildungsdepartement

Nun fasst der Kanton schärfere Massnahmen an den Schulen ins Auge. «Das Bildungs- und Kulturdepartement ist derzeit daran, eine mögliche Verschärfung der Massnahmen zu prüfen», schreibt eine Sprecherin auf Anfrage. Aktuell gilt eine Maskenpflicht ab der 5. Klasse. Zudem werden ab der Sekundarstufe I wöchentliche Reihentests durchgeführt. «Möglich ist eine Ausweitung der Maskenpflicht und/oder der Reihentests auf die unteren Klassen», sagt die Sprecherin. Die Massnahmen werde man «rechtzeitig kommunizieren», heisst es.

Diese Aussagen sind eine bemerkenswerte Kehrtwende im Bildungsdepartement. Erst vor wenigen Tagen erteilte Bildungsdirektor Marcel Schwerzmann Forderungen nach verschärften Massnahmen an den Schulen eine Absage. «Wir sehen derzeit keinen Grund für weitere Verschärfungen», sagte er Anfang Woche gegenüber unserer Zeitung.

SP: «Es besteht dringender Handlungsbedarf»

Bald wird sich auch der Kantonsrat mit dem Coronaregime an den Luzerner Schulen befassen. Der SP-Politiker Urban Sager fordert in einem dringlichen Postulat «umgehend repetitive Reihentests an allen Luzerner Volksschulen». Das oberste Ziel müsse die Gesundheit der Kinder sowie die Aufrechterhaltung eines «möglichst normalen Schulbetriebs» sein, schreibt Sager im Postulat. Das bisherige Vorgehen, erst bei Coronaausbrüchen in den Schulen breit zu testen, habe sich nicht bewährt. «Die Reaktion erfolgt stark zeitverzögert, was zu weiteren Ansteckungen und folglich zu einer weiteren Verbreitung des Virus auch in den Familien führt», so Sager. Und: «Es besteht dringender Handlungsbedarf, damit eine Eskalation umgehend verhindert werden kann.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen