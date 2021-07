Coronafälle im Kanton Luzern steigen, kaum mehr Hospitalisationen

Pandemie Coronazahlen im Kanton Luzern steigen, die Impfungen gehen zurück: Darauf wollen die Behörden reagieren Die Delta-Variante des Coronavirus ist bei uns angekommen – und damit auch die Gefahr, dass sich vollständig geimpfte Personen anstecken. Trotzdem rechnet der Kanton nicht mit einer Zunahme von Hospitalisationen. Dominik Weingartner 21.07.2021, 05.00 Uhr

In der Schweiz steigen die Corona-Fallzahlen – und damit auch im Kanton Luzern. Seit einer Woche befindet sich der Kanton wieder in der «Phase rot». Die Alarmstufe wird anhand der Sieben-Tage-Inzidenz errechnet. Diese beträgt aktuell 54,7 Fälle pro 100'000 Einwohner, der Anstieg gegenüber der Vorwoche beträgt 140,4 Prozent. Der Blick auf die Zahlen lässt Ungutes erahnen. Die vierte Welle ist im Anmarsch – und das bereits im Juli. Verantwortlich für den Anstieg dürfte die sogenannte Delta-Variante sein, also jene Form des Coronavirus, die zuerst in Indien nachgewiesen worden ist und die laut Wissenschaftern zwischen 40 bis 60 Prozent ansteckender sein soll als die britische Variante – mittlerweile Alpha genannt –, die im Frühjahr dominant war.

Im Kanton Luzern weiss man nicht genau, wie hoch der Anteil der Delta-Variante genau ist. «Die Sequenzierung der Tests erfolgt nur in den Fällen systematisch, in denen eine geimpfte Person positiv getestet wird», sagt David Dürr, Leiter der kantonalen Dienststelle Gesundheit und Sport. Der Bund gehe davon aus, dass der Anteil schweizweit bei rund 70 Prozent liege. Auch im Kanton Luzern dürfte die Delta-Variante bereits dominant sein. «Die Konsequenz ist, dass die Fallzahlen aufgrund der hohen Übertragungsrate und Ansteckungswahrscheinlichkeit weiterhin stark ansteigen werden», sagt Dürr.

Es sterben kaum mehr Leute an Corona

Und die Ansteckungen betreffen offenbar auch Personen mit vollem Impfschutz, wie kürzlich ein Fall aus dem Luzerner Nachtclub Rok zeigte. Eine geimpfte Frau, die sich im Club aufgehalten hatte, wurde danach positiv auf das Coronavirus getestet. Genaue Zahlen zu Personen, die sich trotz Impfung angesteckt haben, nennt der Kanton auf Anfrage nicht. Dürr sagt:

«Uns sind nur sehr wenige Personen bekannt, die trotz dem vollen Impfschutz – also zwei Wochen nach der zweiten Impfung – in den letzten Wochen und Monaten angesteckt worden sind.»

Dennoch kommt es vor. Was sind dann Covid-Zertifikate noch wert? Ist der Schutz an zertifizierten Veranstaltungen überhaupt gewährleistet? «Wir befinden uns in einer Pandemie. Wir haben immer gesagt, dass eine Impfung keinen absoluten Schutz darstellt», sagt David Dürr. Zudem: «An einer Veranstaltung hat es nicht nur Leute mit einem Impfzertifikat. Es hat auch Leute mit einem Genesenenzertifikat oder mit einem Testzertifikat. Grossveranstaltungen im Ausland haben gezeigt, dass es nach solchen Veranstaltungen in der Regel eine Häufung von positiven Fällen gibt.» Generell sei es aber so, dass bei Personen mit Covid-Zertifikat «die Wahrscheinlichkeit der Weitergabe sehr viel tiefer ist als bei Ungetesteten oder Ungeimpften», so Dürr.

Die Impfung wirke, betont Dürr: «Dass die Impfungen schützen, zeigt die Tatsache, dass kaum mehr ältere Personen gestorben sind, seit wir in den Alters- und Pflegeheimen mit dem Impfen begonnen haben.» Tatsächlich ist seit Juni nur eine Person im Kanton Luzern in Zusammenhang mit dem Coronavirus zu Tode gekommen. Und: «Die Impfung schützt gemäss unserem aktuellen Kenntnisstand vor einem schweren Krankheitsverlauf. Deshalb gehen wir davon aus, dass die Zahl der Hospitalisierungen nicht im gleichen Mass ansteigen wird, wie dies in der ersten und zweiten Welle der Fall war», sagt Dürr. Aktuell sind laut der offiziellen Statistik zehn Personen in Zusammenhang mit dem Coronavirus hospitalisiert, zwei davon müssen beatmet werden. Im Vergleich zu den Zahlen um den Jahreswechsel 2020/2021, als zeitweise fast 130 Personen wegen Corona im Spital lagen, sind das relativ wenig.

Fast die Hälfte ist voll geimpft

Die Impfung wirkt also offenbar, aber die Zahl der Personen, die sich impfen lassen wollen, nimmt auch im Kanton Luzern ab. Am Montag waren es gerade mal noch 747 Impfungen. Noch vor wenigen Wochen waren es täglich über 4000 Impfungen. Mittlerweile sind 57,3 Prozent der Luzernerinnen und Luzerner über zwölf Jahren mindestens einmal geimpft. Der Zweitimpfungsanteil beträgt 48 Prozent. «Der Impffortschritt stagniert in einigen Kantonen bereits seit vielen Wochen», sagt David Dürr.

«Wir vermuten, dass die bis vor kurzem sehr tiefen Fallzahlen dazu beigetragen haben, dass einige Personen noch mit einer Impfung zuwarten.»

Auch könnten die Sommerferien eine Rolle spielen. Die nun steigenden Zahlen könnten aber dazu führen, dass sich vor allem jüngere Personen noch zu einer Impfung entscheiden, sagt Dürr.

Die jüngeren Luzernerinnen und Luzerner hatte der Kanton mit seiner vor Wochen gestarteten Kampagne im Visier. Sie sollten zu einer Impfung animiert werden. Hat das funktioniert? «Wir haben die Kampagne noch nicht ausgewertet, dazu ist es noch zu früh. Was wir aber sagen können, ist, dass sich das Durchschnittsalter der Personen, die sich für eine Impfung anmelden, gesenkt hat», sagt Dürr. Seit die Impfung ab zwölf Jahren möglich ist, hätten sich rund 900 Personen zwischen zwölf und 15 für eine Impfung angemeldet. Generell ist die Impfbereitschaft bei den Jüngeren viel tiefer als bei Älteren. Schweizweit haben sich fast 80 Prozent der über 80-jährigen Personen impfen lassen. Bei den 20- bis 29-Jährigen ist es nur jede vierte.

Kanton will Impfungen noch unkomplizierter machen

Trotz der sinkenden Impfzahlen wird der Betrieb der Impfzentren aufrechterhalten. «Der Kanton hat gesagt, dass es auch in Zukunft Impfzentren geben wird, wenn auch in einer redimensionierten Form», sagt David Dürr. Details werden später bekanntgegeben. Eine mögliche Aufgabe für die Impfzentren könnte sein, allfällige Auffrischungsimpfungen durchzuführen. In Israel, wo die Delta-Variante schon länger verbreitet ist, besteht für immungeschwächte Personen seit kurzem die Möglichkeit einer dritten Impfung. Dazu sagt Dürr:

«Die Zulassung für eine Auffrischimpfung ist noch nicht erfolgt. Wir gehen aber davon aus, dass auch bei uns in den kommenden Monaten eine Auffrischimpfung angeboten wird.»

Das Ziel sei, dass sich möglichst viele Luzernerinnen und Luzerner impfen lassen, sagt David Dürr. Eine genaue Zielgrösse nennt der Kanton nicht. «Wie viele es letztendlich sind, die sich impfen lassen möchten, kann nicht vorausgesagt werden. Wir gehen von 200'000 bis 250'000 Personen aus», sagt Dürr. Um die sogenannte Impfdynamik wieder anzukurbeln, will der Kanton das Impfen noch einfacher und unkomplizierter machen. «Seit dem 14. Juni besteht die Möglichkeit, 30 Minuten vor Betriebsschluss eine der neun Wartepositionen in Luzern respektive sechs Wartepositionen in Willisau einzunehmen und sich so spontan impfen zu lassen», sagt Dürr. «Weiter ist angedacht, Walk-in-Impfungen anzubieten, also Impfungen in einem Impfzentrum ohne vorherige Anmeldung. Zudem ist vorgesehen, mit den Impfungen auf die Menschen zuzugehen, also dorthin, wo sie leben und arbeiten, damit sie sich nicht extra in ein Impfzentrum begeben müssen», sagt der Dienststellenleiter. Zudem solle das bereits angelaufene betriebliche Impfen ausgeweitet werden.