Dank Maskenpflicht: Coronazahlen an Luzerner Schulen sinken

Pandemie Dank Maskenpflicht: Coronazahlen an den Luzerner Schulen gehen zurück Die Zahl der Klassen in Quarantäne ist gegenüber der Vorwoche massiv gesunken. Das Bildungsdepartement führt dies auf neue Massnahmen zurück – die aber auch für heftige Reaktionen gesorgt haben. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 17.12.2021, 16.01 Uhr

Vor zwei Wochen hat der Luzerner Regierungsrat eine Maskenpflicht ab der 1. Primarstufe beschlossen – und die Massnahme zeigt offenbar schon Wirkung. Laut Auskunft des Bildungs- und Kulturdepartements (BKD) befinden sich aktuell 486 Schülerinnen und Schülerinnen der Volksschule in Isolation. Das sind 42 weniger als in der Vorwoche. Im gleichen Zeitraum ist die Zahl der Lernenden in Quarantäne von 1271 auf 778 zurückgegangen. Insgesamt befinden sich aktuell zwölf Klassen in Quarantäne, in der Vorwoche waren es noch 40.

Im Kanton Luzern müssen seit kurzem auch Schülerinnen und Schüler ab der 1. Primarstufe im Unterricht eine Maske tragen. Symbolbild: Keystone

«Der deutliche Rückgang insbesondere bei der Anzahl Klassen in Quarantäne ist mit Sicherheit den neuen Schutzmassnahmen zuzuschreiben», schreibt das BKD auf Anfrage. Und weiter:

«Dank der Maskenpflicht ab der 1. Primarschule müssen weniger Quarantäne-Anordnungen verfügt werden und ein normaler Schulbetrieb ist dadurch eher möglich.»

Keine Verlängerung der Weihnachtsferien

Heute beginnen im Kanton Luzern die Weihnachtsferien. Eine Verlängerung der unterrichtsfreien Zeit nach dem Jahreswechsel ist nach wie vor kein Thema. «Wir sind überzeugt, mit den aktuellen Schutzmassnahmen die Voraussetzungen zu erfüllen, damit ein möglichst regulärer Präsenzunterricht möglich sein wird», schreibt das BKD. Andere Kantone verlängern die Weihnachtsferien. In Nidwalden etwa wird der Schulstart im neuen Jahr wegen Corona um drei Tage verschoben.

Was sich in Luzern ändert, sind die repetitiven Reihentests. Diese starten laut BKD am 10. Januar auch an den Primarschulen. Sie müssen von den Schulen angeboten werden, sind für die Schülerinnen und Schüler aber freiwillig. Laut BKD sind für die Ausweitung der Reihentests genügend Kapazitäten vorhanden:

«Das Testlabor hat bestätigt, dass es das zusätzliche Volumen mit zusätzlich angeschafften Gerätschaften stemmen kann.»

Geteilte Rückmeldungen

Die Einführung der Maskenpflicht ab der 1. Primarstufe hat hohe Wellen geschlagen. In einschlägig bekannten Telegram-Gruppen wurde zum Widerstand gegen die Luzerner Entscheidung aufgerufen. Am 6. Dezember demonstrierten mehrere hundert Personen vor dem Regierungsgebäude gegen die Maskenpflicht.

Impfung von Kindern ab Anfang Januar Seit einer Woche ist der Impfstoff von Pfizer/Biontech für Kinder ab fünf Jahren zugelassen. Das Gesundheits- und Sozialdepartement (GSD) schreibt auf Anfrage, dass die Impfung von Kindern im Kanton Luzern voraussichtlich Anfang Januar startet. Wie und ab wann Eltern ihre Kinder für eine Impfung anmelden können, ist unklar. «Der Kanton Luzern informiert in Kürze über die Details», heisst es beim GSD knapp. Ebenfalls offen bleibt vorderhand, wo die Kinderimpfungen durchgeführt werden. «Die Impfungen für Kinder werden sicherlich unter kinderfreundlichen Bedingungen angeboten», schreibt das GSD. Man bereite sich «bestmöglich darauf vor, dass alle Erziehungsberechtigten, die das wollen, ihre Kinder zeitnah impfen lassen können». (dlw)

Von der Empörungswelle betroffen war auch das BKD. «Es gab sehr viele und auch sehr heftige Reaktionen auf verschiedensten Kanälen», schreibt das Departement. Weiter seien Schulleitungen und Lehrpersonen immer noch sehr gefordert und würden mit unterschiedlichsten Elternreaktionen konfrontiert. Laut BKD seien die Rückmeldungen zum Teil unanständig und beleidigend: «Die Tonlage verschärft sich, wie das generell rund um die Covid-Schutzmassnahmen festzustellen ist.» Konkrete Drohungen seien aber nicht bekannt.

Demgegenüber stehen aber auch Rückmeldungen von Eltern, die sich «explizit bedanken und die sogar froh gewesen wären, wenn die Massnahmen bereits früher angeordnet worden wären», so das BKD. «Die Rückmeldung dazu aus der gesamten Bevölkerung sind kontrovers und decken das gesamte Meinungsspektrum ab.»

