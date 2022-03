Luzerner Corona-Kreditbetrüger haben knapp 19 Millionen ergaunert

Pandemie Deliktsumme schon bei knapp 19 Millionen Franken: Luzerner Staatsanwaltschaft erwischt weitere Covid-Kreditbetrüger Die Staatsanwaltschaft Luzern hat letztes Jahr 58 Fälle von Corona-Kreditbetrügen registriert. Mit den 65 von 2020 macht das schon 123 Fälle. Auch sonst hielten Delikte im Zusammenhang mit Corona die Staatsanwälte auf Trab. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 15.03.2022, 18.58 Uhr

Die Wirtschaft erholt sich allmählich vom Coronaschock. Immer weniger Unternehmen sind auf die Hilfe von Bund und Kantonen angewiesen. Das sah im ersten Halbjahr 2020 noch ganz anders aus. Eines der ersten Mittel, das damals zum Einsatz kam, war der Covid-19-Überbrückungskredit. Diesen konnten Firmen mit Liquiditätsengpässen im vorletzten Frühling bei der Hausbank beantragen. Pro Firma konnte grundsätzlich nur ein Kreditgesuch um Soforthilfe gestellt werden. Und das zu einem Maximalbetrag von 500'000 Franken.

Nicht alle Firmen gingen mit diesem Geld ehrlich um. Vor einem Jahr informierte zum Beispiel die Luzerner Staatsanwaltschaft, dass sie schon 65 Anzeigen wegen Kreditbetrugs erfasst hatte und sie damals die Deliktsumme auf 9,8 Millionen Franken schätzte. Nun, ein Jahr später, sind 58 Fälle dazugekommen. Geschätzte Deliktsumme hier: rund 8,8 Millionen Franken. Damit hat die Abteilung Wirtschaftskriminalität der Staatsanwaltschaft bis dato 123 Anzeigen von Coronakreditbetrugs mit einer geschätzten Schadenssumme von knapp 19 Millionen Franken erfasst.

Einfachere Fälle mittels Strafbefehl erledigt

Von diesen Fällen sind noch 52 hängig. Dabei handelt es sich vor allem um komplexere Fälle mit einer Schadenssumme von mindestens einer halben Million Franken, wie Oberstaatsanwalt Daniel Burri am Dienstag anlässlich der Präsentation des Jahresberichts 2021 erklärte. Demgegenüber stehen 21 Fälle, die mittels Strafbefehl erledigt werden konnten, weil es sich um falsche Angaben bei der Eingabe des Gesuchs handelte. Die mutmasslichen Kreditbetrüger sind anhand der Statistik meistens männlich, zwischen 30 und 50 Jahre alt und Ausländer (siehe Grafik). Die meisten müssen sich wegen Urkundenfälschung und Betruges verantworten.

Die Fälle von Coronakreditbetrug sind zwar der volkswirtschaftlich bedeutendste, aber nicht der grösste Teil der Straftaten im Zusammenhang mit der Pandemie. 1250 Delikte wurden 2021 gezählt, davon betreffen 90 Prozent Widerhandlungen gegen das Epidemiengesetz und weiterer Erlasse. So registrierte die Staatsanwaltschaft 561 Missachtungen der Maskentragpflicht. Häufigster Ort dieser Missachtungen waren die Bahnhöfe (152), gefolgt von geschlossenen Privat- und Transportfahrzeugen (130) und dem öffentlichen Verkehr (117).

Was Veranstaltungen und Versammlungen betrifft, ist letztes Jahr am meisten die maximal mögliche Teilnehmerzahl bei privaten Anlässen missachtet worden, gefolgt von nicht erlaubten Menschenansammlungen im öffentlichen Raum. «Hier mussten wir uns stets an die jeweils aktuell geltenden Gesetze anpassen, was herausfordernd war», so Daniel Burri.

Jugendanwaltschaft: ein Angriff sticht hervor Auch die Jugendanwaltschaft Luzern verzeichnete letztes Jahr weniger Fälle als 2020; nämlich 1619 gegenüber 1863. Die Zahlen der Gewaltdelikte bewegen sich seit Jahren auf tiefem Niveau und sind entsprechend hohen Schwankungen ausgesetzt. So wurden letztes Jahr 22 Jugendliche wegen Angriffs registriert, davon sind laut Oberstaatsanwalt Daniel Burri aber 20 auf eine einzige Tat zurückzuführen. Diese Tat werde auch im laufenden Jahr in die Statistik einfliessen. Von Angriff ist die Rede, wenn mindestens zwei Personen gegenüber mindestens einer Person tätlich werden. In anderen Kantonen wie Zürich wird ein Anstieg der Jugendgewalt beobachtet. Das sei im Kanton Luzern im Moment nicht der Fall, sagte Daniel Burri mit Blick auf die aktuellsten Zahlen: «Wir behalten die Situation genau im Auge.» (avd)

Zahlreiche Strafbefehle angefochten

Keine Flexibilität, sondern Kontinuität, sei hingegen bei der Durchsetzung der Regeln gefragt gewesen:

«Wir haben Missachtungen konsequent geahndet und damit den Rechtsstaat verteidigt.»

Das sei besonders im Zusammenhang mit jenen Personen eine Herausforderung gewesen, welche die persönliche Freiheit über die geltenden Gesetze gestellt hätten. Oder solche, welche die Rechtsstaatlichkeit der neuen Erlasse in Frage stellten. Und das taten einige von ihnen ziemlich vehement. So wurde teilweise gegen jeden zweiten Strafbefehl Einsprache erhoben. «Das bedeutet natürlich immer einen Mehraufwand mit Einvernahmen und zusätzlichen Abklärungen, ist aber wichtig», so Burri. Zum Teil habe sich der Kontakt mit den betreffenden Personen auf den schriftlichen Weg beschränkt.

Letztlich sind 96 Prozent aller 1250 Covid-Delikte bereits abgeschlossen worden, davon zu 76 Prozent mittels Strafbefehl und 7 Prozent mittels Anklagen. Anders als im Kanton Schaffhausen sind in Luzern übrigens kaum Anzeigen im Zusammenhang mit dem Covid-19-Zertifikat behandelt worden. Gerade einmal fünf Fälle sind der Luzerner Staatsanwaltschaft bekannt. Dabei handelt es sich um Einzelpersonen, die sich mittels gefälschten Impfbüchleins ein Zertifikat erschleichen wollten. Die Pandemie sorgte bei der Luzerner Staatsanwaltschaft also für einen Mehraufwand. Dafür wurden in anderen Deliktbereichen tiefere Zahlen registriert.

Weniger, dafür komplexere Fälle

Insgesamt 45'619 Fälle hat die Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern im letzten Jahr verzeichnet. Das sind rund 4 Prozent weniger als 2020. Vor allem das typische Massengeschäft war rückläufig, nämlich die Verstösse gegen das Strassenverkehrsgesetz. Solche gab es 2020 noch über 25'000, nun waren es fast 23'000 Fälle. Das zeigt laut Oberstaatsanwalt Daniel Burri deutlich, wie stark sich die Pandemie ausgewirkt hat: «Wegen der Homeoffice-Empfehlung respektive Pflicht waren weniger Luzernerinnen und Luzerner auf den Strassen unterwegs.»

Corona hat sich laut Burri auch in anderen Deliktfeldern bemerkbar gemacht. So seien Delikte im Zusammenhang mit dem Nachtleben oder mit dem Tourismus merklich zurückgegangen. Generell sanken die Zahlen in den wichtigsten Deliktgruppen: bei Leib und Leben zum Beispiel um 11,5 Prozent auf 833, bei Vermögen um 14 Prozent auf 5508 oder bei Delikten gegen die Freiheit um 16,5 Prozent auf 1619.

Einnahmen aus Bussen und Geldstrafen gingen zurück

Dass die Luzerner Staatsanwaltschaft es weniger mit Verkehrssündern zu tun hatte, macht sich bei den Einnahmen durch Bussen, Geldstrafen und Gebühren bemerkbar. So wurden letztes Jahr rund 9,2 Millionen Franken an Bussen und Geldstrafen eingenommen, was knapp 80'000 Franken weniger ist als 2020 und fast eine halbe Million Franken weniger als 2019. Die Gebühreneinnahmen sanken zwischen 2020 und 2021 um rund 400'000 auf knapp 7,9 Millionen Franken.

Einen Anstieg gab es hingegen bei jenen Fällen, die an die Gerichte überwiesen worden sind, weil das Delikt zu schwerwiegend war. Die Staatsanwaltschaft überwies letztes Jahr 355 Fälle an das jeweils zuständige Bezirksgericht und 222 Fälle an das Kriminalgericht. Damit wurden 12 Prozent mehr Anklagen erhoben als im Vorjahr.

Das hat laut Burri mit den Corona-Fällen zu tun, aber auch mit mehr komplexen Fällen wie etwa Drogenhandel. «Die Auslastung war hoch», konstatiert der Oberstaatsanwalt. Das zeige auch der sogenannte Erledigungsquotient, der das Verhältnis von eingegangenen zu erledigten Fällen beschreibt und letztes Jahr 99 Prozent betrug.

