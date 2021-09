Überbrückungshilfe in der Stadt Luzern

Überbrückungshilfe Die Stadt Luzern bekämpft Armut mit 400'000 Franken aus einem Fonds Wegen einer Falltür im Migrationsgesetz trauen sich armutsbetroffene Ausländerinnen und Ausländer mit B- oder C-Bewilligung sowie Sans-Papiers nicht, dringend nötige Sozialhilfe zu beziehen. Mit Fonds-Geldern greift die Stadt Luzern solchen Personen nun unter die Arme. 10.09.2021, 11.00 Uhr

Von den finanziellen Herausforderung der Corona-Pandemie sehen sich vor allem Ausländerinnen und Ausländer in prekären Beschäftigungsverhältnissen sowie Menschen ohne Aufenthaltsbewilligung betroffen, schreibt die Stadt Luzern in einer Mitteilung. Diese beiden Gruppen können oder wollen aus unterschiedlichen Gründen nicht auf Unterstützungsleistungen der Sozialhilfe zurückgreifen.

Ein Hauptgrund ist die Gesetzgebung des Bundes: Das Migrationsgesetz sieht nämlich vor, dass der Sozialhilfebezug in bestimmten Fällen zu einem Entzug der Aufenthaltsbewilligung führen kann – und damit zur Ausweisung aus der Schweiz. «In der Praxis kommt dies selten vor», schreibt die Stadt Luzern, «dennoch fürchten sich viele Betroffene vor möglichen Konsequenzen.» Mit dem Verzicht auf Sozialhilfe geraten diese Personen in existenzielle Notlagen.

400'000 Franken aus einem Fonds

In Luzern zeigt sich diesbezüglich seit längerem Handlungsbedarf, steht in der Mitteilung der Stadt weiter. Mit Geldern der Glückskette konnten seit März 2020 Armutsbetroffene in Notlagen unterstützt werden. Die Stadt selber habe unter anderem in Form von Soforthilfe im Frühling 2020 20'000 Franken an die Kontakt- und Beratungsstelle für Sans-Papiers in Luzern gesprochen. Dieses Geld sei inzwischen vollumfänglich ausgeschöpft worden.

Das neue Pilotprojekt Überbrückungshilfe ist auf 18 Monate ausgelegt und mit 400'000 Franken aus dem Margaretha-Binggeli-Fonds finanziert. «Dieser Fonds ist explizit für Personen gedacht, die sich vorübergehend in sozialer Not befinden und keine Sozialhilfe beziehen», schreibt die Stadt. Solche Überbrückungshilfen haben keine ausländerrechtlichen Folgen. Das Projekt der Stadt orientiert sich an den Grundrechten, die jedem Menschen in der Schweiz zustehen und bewegt sich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

Caritas und Sans-Papier-Stelle als Partner

Das Projekt startete am 1. September und umgesetzt wird es von der Caritas Luzern sowie der Kontakt- und Beratungsstelle für Sans-Papiers Luzern. Die Aufteilung sieht gemäss Stadt wie folgt aus: 90 Prozent der Summe stehen der Caritas Luzern zugunsten von Personen mit B- und C-Bewilligungen zur Verfügung. Die Kontakt- und Beratungsstelle für Sans-Papiers erhält sechs Prozent für Personen ohne Aufenthaltsbewilligung. Vier Prozent sind für die Evaluation reserviert. Die Partnerorganisationen legen Rechenschaft ab über ihre Auszahlungen und Beratungen, wobei die Betroffenen anonym bleiben.

Das sind die Ziele des Projekts Befristete Überbrückung von Notsituationen für Menschen in prekären finanziellen Lebenssituationen

Sicherung des Lebensbedarfs wie Kosten für Wohnen, Essen, Kleider und Gesundheit

Betroffene sollen ihre Situation ordnen und stabilisieren können

Zusätzliche bedarfsorientierte und professionelle Kurzzeitberatung

Das sind die Zielgruppen des Projekts Armutsbetroffene Personen und Familien mit B- oder C-Bewilligung mit mindestens zwei Jahren Wohnsitz in der Stadt Luzern

Armutsbetroffene nicht registrierte Sans-Papiers mit Wohnort Stadt Luzern

Die Stadt Luzern plant eine Evaluation des Projekts durch eine externe Institution. (lil)