Luzern nennt erstmals Ziel: 80 Prozent sollen geimpft werden

Pandemie Guido Graf nennt erstmals konkretes Ziel: 80 Prozent der Luzerner Bevölkerung soll geimpft werden Erfahrungen aus anderen Ländern hätten gezeigt, dass mit dieser Quote alle Coronamassnahmen aufgehoben werden könnten, sagt der Luzerner Gesundheitsdirektor. Um dieses Ziel zu erreichen, brauche es zudem Alternativen zu den in impfkritischen Kreisen umstrittenen mRNA-Impfstoffen. Dominik Weingartner 24.09.2021, 15.43 Uhr

Der Kanton Luzern setzt vermehrt auf dezentrales Impfen, wie hier im Sursee Park. Bild: PD

In seinem Blog «Wort zum Freitag» hat sich der Luzerner Gesundheitsdirektor Guido Graf zum Stand der Impfungen im Kanton Luzern geäussert. Er freut sich darin, dass Anfang dieser Woche die 250'000. Person geimpft worden sei. «Um in der Luzerner Bevölkerung eine Impfquote von 80 Prozent zu erreichen, braucht es nun zusätzlich noch rund 81'000 Personen, die sich impfen lassen. Das wollen und müssen wir schaffen!», schreibt Graf am Freitag.

Damit nennt der Mitte-Regierungsrat erstmals ein konkretes Impfquoten-Ziel. Graf sagt auf Anfrage aber auch: «Das ist nicht das offizielle Ziel, aber ein Ziel, das sich der Kanton Luzern inoffiziell steckt, um schweizweit dazu beizutragen, möglichst bald zur Normalität zurückkehren zu können.» In mehreren Ländern habe man sämtliche Coronamassnahmen aufheben können, nachdem eine Impfquote von rund 80 Prozent erreicht worden sei. Laut aktuellen Zahlen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) haben im Kanton Luzern 62,1 Prozent der Bevölkerung mindestens eine Impfdosis erhalten, 53,6 Prozent sind vollständig geimpft.

Laut Graf gibt es eine Zielgruppe für Johnson & Johnson

In seinem Beitrag äussert sich Graf auch über die Pläne des BAG, den Impfstoff des Herstellers Johnson & Johnson in der Schweiz anzubieten. Dieser basiert nicht auf der mRNA-Technologie, die in impfkritischen Kreisen stark umstritten ist. Graf schreibt: «Um das Impfziel zu erreichen, braucht es Impfstoffe, die nicht auf dieser Technologie basieren.»

Auf Anfrage sagt er, punkto Verfügbarkeit des Impfstoffs sei es in der Theorie zwar möglich, mit mRNA-Impfstoffen eine Impfquote von 80 Prozent zu erreichen. Aber: «In der Praxis gibt es eine grössere Personengruppe, die einer Impfung mit einem mRNA-Impfstoff aus verschiedenen Gründen sehr kritisch gegenübersteht.» Mit dem «Janssen»-Impfstoff von Johnson & Johnson soll dieser Gruppe eine Alternative angeboten werden. «Falls diese Personengruppe von dieser Alternative Gebrauch macht, könnte dies die Impfquote steigern», so Graf. «Im Austausch mit der Luzerner Bevölkerung haben wir mehrfach erfahren, dass es tatsächlich Personen gibt, die sich nicht mit einem mRNA-Impfstoff impfen lassen wollen, aber dem ‹Janssen›-Impfstoff positiv gegenüberstehen.»

Kanton nimmt Impfschiff in Betrieb

Weiter würde «Janssen» prioritär Personen verabreicht, für die aus medizinischen Gründen – etwa wegen einer Allergie – ein mRNA-Impfstoff nicht in Frage komme. «Dabei handelt es sich aber schätzungsweise eher um eine überschaubare Personengruppe», sagt Graf. Der Impfstoff von Johnson & Johnson wäre bereits seit März in der Schweiz zugelassen. Aus logistischer Sicht bietet er zwei entscheidende Vorteile gegenüber den mRNA-Impfstoffen: Er muss nur einmal verabreicht werden und er ist nach dem Auftauen für drei Monate bei Temperaturen zwischen zwei und acht Grad haltbar.

Ab wann in der Schweiz eine Alternative zu den mRNA-Impfstoffen zur Verfügung steht, ist noch offen. Laut Graf ist der Bund daran, ihn zu beschaffen: «Den Kantonen wurde mitgeteilt, dass der Kauf des Impfstoffes von Johnson & Johnson bevorsteht und wir uns vorbereiten sollen.» Ein Zeitplan liege allerdings noch nicht vor.

Dafür hat der Kanton Luzern am Freitag eine weitere Massnahme angekündigt, um die Impfquote zu erhöhen. Voraussichtlich ab Anfang Oktober nimmt das Gesundheits- und Sozialdepartement gemeinsam mit der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees und der Hirslanden-Gruppe ein Impfschiff in Betrieb. «Die dezentralen Impfangebote im Kanton Luzern bewähren sich, die Nachfrage ist gross», heisst es in einer Mitteilung. Die Bevölkerung kann sich auf der MS Saphir impfen lassen. Allerdings verkehrt diese dann nicht auf dem See, sondern bleibt für die Impfungen bei der Landungsbrücke fünf beim KKL in Luzern.