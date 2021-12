Luzern: Covid-Impfung für Kinder ab fünf Jahren ab Januar

Pandemie Kanton Luzern bietet ab Januar die Covid-Impfung für Kinder ab fünf Jahren an Im Kanton Luzern wird es ab Januar 2022 möglich sein, Kinder ab fünf Jahren gegen Covid-19 zu impfen. Die Impfungen erfolgen in Arztpraxen, im Luzerner Kantonsspital LUKS und in kantonalen Impfzentren. 30.12.2021, 15.36 Uhr

Ab Anfang nächstes Jahr wird in Luzern die Corona-Impfung für Kinder ab fünf Jahren angeboten. Wie die Dienststelle Gesundheit und Sport des Kantons Luzern in einer Mitteilung schreibt, ist die erforderliche Anmeldung in kantonalen Impfzentren und im Kantonsspital Luzern ab dem 1. Januar 2022 online möglich.

Die Eidgenössische Kommission für Impffragen empfiehlt die Impfung mit dem speziell für Kinder hergestellten Pfizer/Biontech-Impfstoff insbesondere Kindern mit Vorerkrankungen und solchen, die Kontakt zu gefährdeten Personen haben. Für gesunde Kinder liege die Abwägung bei den Eltern.

Ab Januar 2022 werden in kantonalen Impfzentren ausgewählte Mittwochnachmittage und Samstage ausschliesslich für Impfungen von Kindern reserviert, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Die Impfung erfolge dort unter Aufsicht von Kinderärztinnen und -ärzten. Im Impftruck, im Impfschiff und in dezentralen Impfstandorten in den Gemeinden seien Impfungen für Kinder unter zwölf Jahren nicht möglich. (mha)