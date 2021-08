Kanton Luzern bietet an neun Orten Impfungen ohne Anmeldung an

Pandemie Kanton Luzern bietet an neun neuen Orten Impfungen ohne Anmeldung an Ab dem 20. August gibt es an verschiedenen Orten im ganzen Kanton die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Die zwei grossen Impfzentren bleiben dennoch in Betrieb. Dominik Weingartner 13.08.2021, 17.38 Uhr

Es hat sich diese Woche bereits abgezeichnet: Der Kanton Luzern passt seine Impfstrategie an und bietet ab nächster Woche an neun verschiedenen Standorten im ganzen Kanton Luzern Impfungen ohne Anmeldung an. Das teilte der Kanton am Freitag mit. Damit wollen die Behörden ein möglichst niederschwelliges Angebot für die Impfung schaffen. Gestartet wird am 20. August in Sursee und Rothenburg.