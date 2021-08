Kanton Luzern plant nun offenbar doch mobile Impfmöglichkeiten

Pandemie Kanton Luzern plant nun offenbar doch mobile Impfungen Einem Bericht zufolge bereiten die Behörden eine Änderung ihrer Impfstrategie vor. Obwohl Einzelheiten bereits bekannt sind, schweigt das Gesundheitsdepartement. Dominik Weingartner 11.08.2021, 17.49 Uhr

86 Neuansteckungen und ein neuer Todesfall meldete der Kanton Luzern am Mittwoch für den Vortag. Die Fallzahl ist so hoch wie seit Mai nicht mehr. Demgegenüber stehen für den Dienstag laut offizieller Statistik null Impfungen. Längst befindet sich der Kanton Luzern wieder in der «Phase rot». Kein Wunder, überdenken die Behörden nun ihre Impfstrategie.

Offenbar plant der Kanton Luzern nun doch den Einsatz von mobilen und dezentralen Impfmöglichkeiten. Das berichtet «Zentralplus». Dem Onlineportal soll ein Rundschreiben vorliegen, in dem der Kanton dezentrale Impfstandorte ankündigt. Demnach sollen die mobilen Impfstationen an «verschiedenen, gut frequentierten Orten» zu stehen kommen. Im Schreiben soll weiter nach geeignetem Personal gesucht werden.

Viele Fragen bleiben unbeantwortet

Auf Anfrage will das von Regierungsrat Guido Graf (CVP) geführte Gesundheits- und Sozialdepartement die Pläne weder bestätigen noch dementieren. «Der Kanton Luzern prüft laufend, wie er den Impffortschritt sicherstellen und das Impfangebot noch einfacher zugänglich machen kann», heisst es schriftlich und knapp. Und: «Sobald konkrete Massnahmen spruchreif sind, wird der Kanton aktiv informieren.» Dem Vernehmen nach will der Kanton Luzern die Öffentlichkeit erst am kommenden Mittwoch in seine Pläne einweihen.

Viele offene Fragen bleiben deshalb vorderhand unbeantwortet. Etwa, wie so eine mobile Impfstation daherkommen wird. Sind es Busse, umgebaute Lastwägen oder Zelte? Auch ist unklar, welche Zielgruppe mit der mobilen Impfung angesprochen werden soll. Bekanntlich weiss der Kanton laut eigenen Angaben nicht, in welchen Gemeinden oder Regionen die Impfquoten tief sind, obwohl bei jeder Registrierung für die Impfung die Postleitzahl und der Wohnort angegeben werden müssen. Auch ist nicht geklärt, was die Strategieänderung für die bestehenden Impfzentren in Willisau und Luzern bedeutet. Werden diese wie bisher weiterbetrieben oder redimensioniert oder gar aufgegeben?

