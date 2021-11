Pandemie Kanton Luzern stoppt Bewilligungen für private Testzentren wegen fehlender Nachfrage – Anbieter vermuten anderen Grund Im Kanton Luzern werden keine neuen privaten Testzentren mehr bewilligt – wegen fehlender Nachfrage, sagen die Behörden. Das private Testzentrum in Hitzkirch berichtet hingegen von einem Rekordandrang. Dominik Weingartner 10.11.2021, 17.42 Uhr

Für fünf Franken zum Coronatest – das bietet der Verein Testen Hitzkirch seit Mitte Oktober an. Der Preis gilt für Jugendliche, Studenten, Lehrlinge sowie AHV- und IV-Bezüger. Erwachsene zahlen 15 Franken. Der Verein hat sich erst am 5. Oktober gegründet, bereits am 11. Oktober wurden die ersten Tests durchgeführt.

Im privaten Testzentrum in Hitzkirch wird ein Test durchgeführt. PD

Hinter dem Angebot stehen die Naturheilpraktikerin Irene Weingartner und die Psychiaterin Sandra Karrer. Weingartner erklärt auf Anfrage: «Wir wollen günstige Tests anbieten für Personen, die es sich nicht leisten können, regelmässig 50 Franken dafür auszugeben.» Gerade Jugendliche sollen die Möglichkeit erhalten, ihre Hobbys oder ihre Ausbildung trotz Zertifikatspflicht weiterverfolgen zu können. «Wenn der Zugang zu Bildung und Ausübung von Hobbys nur noch mit einem Zertifikat möglich ist, ist das ein indirekter Impfzwang, dem wir etwas entgegensetzen wollten», erklärt Weingartner die Beweggründe zur Schaffung des Testzentrums.

Mit Tests wird sehr viel Geld verdient

Doch wie kommt der unschlagbare Preis von fünf Franken zu Stande? Weingartner sagt: «Bei uns arbeiten nur Ehrenamtliche.» Da der Verein mit der Testerei kein Geld verdienen will, kann er den nasalen Schnelltest, der im Einkauf drei Franken kostet, so günstig anbieten. Für Weingartner ist klar: «Mit den Tests wird andernorts sehr viel Geld verdient.» In Hitzkirch werden keine PCR-Tests durchgeführt, weshalb sich das Angebot nur an symptomfreie Personen richtet. Ab dem 16. November führen nasale Tests allerdings nicht mehr zu einem Covid-Zertifikat. Es ist noch offen, ob und wie sich das auf die Preise in Hitzkirch auswirken wird.

Doch vorderhand wird es im Kanton Luzern keine neuen privaten Testzentren geben. Der Kanton hat Ende Oktober einen Bewilligungsstopp verfügt. Als Grund gibt er an, dass die das Testangebot die Nachfrage deutlich übersteige. Für Irene Weingartner ist das unverständlich. Erst vergangenen Freitag habe das Hitzkircher Testzentrum einen Rekordandrang verzeichnet: «Wir haben innert drei Stunden über 600 Personen getestet», sagt sie. Weingartner fragt sich, weshalb der Kanton in einen funktionierenden Markt eingreife. «Wahrscheinlich geht es eher darum, den Druck auf die Ungeimpften zu erhöhen.»

Auslastung laut Kanton nur noch bei knapp 60 Prozent

Das Luzerner Gesundheitsdepartement verneint auf Anfrage, dass es das regelmässige Testen möglichst unattraktiv machen will. «Der Kanton macht keine Vorgaben bei den Preisen», sagt David Dürr, Leiter der Dienststelle Gesundheit und Sport. Neben Hitzkirch gibt es auch in Buttisholz und Dierikon günstige und privat initiierte Testzentren.

Zu der gesunkenen Nachfrage sagt David Dürr: «Mit der Zahlungspflicht der Tests ab dem 11. Oktober ist das Testvolumen schweizweit massiv zusammengebrochen.» Habe die Auslastung in den Luzerner Testzentren vor der Zahlungspflicht 120 Prozent betragen, läge sie jetzt laut aktuellsten Erhebungen nur noch bei 59,7 Prozent. Zudem bestünden im ganzen Kanton genügend Testmöglichkeiten zur Verfügung, sagt Dürr. «Grundsätzlich kann jeder Hausarzt testen.» Und es sei bestehenden privaten Testanbietern nach wie vor erlaubt, ihr Angebot auszubauen. «Für uns ist nicht ersichtlich, aufgrund von welcher Basis der Nachweis nach einem Bedürfnis für zusätzliche Testpoints abgeleitet wird.»

Kanton setzt auf Qualität statt Quantität

Wichtiger als die breite Verfügbarkeit sei die Qualität. «Ein nicht korrekt vorgenommener Test, der zu einem Testzertifikat führt, kann epidemiologisch einen grösseren Schaden anrichten als gar kein Test, weil das Testzertifikat den Zugang zum Beispiel zu Grossanlässen oder zu einem Fitnesscenter ermöglicht», sagt Dürr.

Man habe Hinweise erhalten, dass gewisse Testzentren die Tests nicht sorgfältig durchführen würden. «Den einzelnen Vorwürfen gehen wir nach.» Aus diesem Grund hat der Kanton die Qualitätsanforderungen für Testpoints überarbeitet. «Seit letzter Woche sind wir daran, die Einhaltung der überarbeiteten Qualitätsanforderungen zu überprüfen», sagt Dürr.