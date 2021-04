Pandemie Kurzarbeit: Einige Luzerner Unternehmen haben vergessen, eine Bewilligung zu beantragen In den ersten Monaten des Jahres 2021 wurde für mehr Personen Kurzarbeitsentschädigung ausbezahlt als Ende 2020. Da einige Firmen für Kurzarbeit im laufenden Jahr jedoch keine neue Bewilligung beantragt haben, drohen ihnen nun Ausfälle. Roseline Troxler 29.04.2021, 05.00 Uhr

Anfang Jahr wurde wieder für mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Kurzarbeit genehmigt als noch Ende 2020. Das zeigen Zahlen von WAS Wirtschaft Arbeit Soziales Luzern. Waren es im Dezember noch 35'202 Arbeitnehmende, erhöhte sich die Zahl im Januar auf 43'753 Personen. Somit stieg der Anteil der Beschäftigten, für die Kurzarbeit bewilligt wurde um den Jahreswechsel von 14,1 auf 17,5 Prozent – bei rund 250'000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Kanton Luzern. Noch etwas mehr waren es im Februar mit 18,8 Prozent. Im März bewilligte WAS Luzern Kurzarbeitsentschädigung für 17,9 Prozent aller Beschäftigten im Kanton Luzern.

Am tiefsten war die Zahl seit Ausbruch der Pandemie im September 2020 mit genehmigten Anträgen für rund 23'000 Arbeitnehmende (9,2 Prozent der Beschäftigten). Am meisten genehmigte Anträge gab es im vergangenen Juni und August mit je rund 105'000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern (rund 42 Prozent).

Firmen können noch bis am 30. April Anträge nachreichen

Eine Bewilligung für Kurzarbeit bedeutet allerdings noch nicht, dass es dann tatsächlich zu einer Auszahlung von Geldern kommt. Erst wenn die Unternehmen für ihre Arbeitnehmenden auch effektiv Minusstunden ausweisen, rechnet WAS Luzern Kurzarbeitsentschädigungen (KAE) ab. Diese Zahl liegt jeweils deutlich unter den bewilligten Anträgen. Im Januar wurde für gut 24'000 Arbeitnehmende KAE abgerechnet, also für rund 9,6 Prozent der Beschäftigten, im Februar für 8,8 Prozent. Der März ist noch nicht definitiv abgerechnet.

WAS Luzern beobachtet seit einigen Monaten allerdings ein neues Phänomen: «Leider stellen wir vermehrt fest, dass Unternehmen abrechnen, ohne, dass eine Bewilligung zur Kurzarbeitsentschädigung vorliegt. In solchen Fällen dürfen wir keine Auszahlungen vornehmen», sagt Martin Bucherer, Leiter WAS wira Luzern.

«Arbeitgebende waren oft der Meinung, dass ihre Bewilligung vom März 2020 nach wie vor Gültigkeit hat.»

Dabei muss seit Anfang September 2020 der erneute Anspruch auf KAE geltend gemacht werden.

Laut Martin Bucherer ist es bis zum 30. April 2021 noch möglich, ein Gesuch um Anpassung einer Bewilligung einzureichen. «Wir haben die Unternehmen Anfang April mit einem Brief auf diese Möglichkeit aufmerksam gemacht.» Je nach Branche könne eine Bewilligung rückwirkend per 22. Dezember 2020 für die Gastronomie beziehungsweise per 18. Januar 2021 für den Detailhandel ausgestellt werden. Oder eine frühere Bewilligung werde auf die Maximaldauer von gegenwärtig sechs Monaten verlängert, um eine mögliche Bewilligungs-Lücke schliessen zu können, führt Bucherer aus. Innert eines Monats seien rund 800 Anträge von Unternehmen rückwirkend gestellt worden.

Und wie schätzt WAS Luzern die Höhe der definitiven Abrechnungen für die ersten Monate im Jahr 2021 ein? «Die Höhe war im Rahmen der Wirtschaftsentwicklung und den entsprechenden Massnahmen zur Covid-19-Pandemie so zu erwarten», sagt Martin Bucherer. Am 1. März wurden die Läden im Kanton Luzern wieder geöffnet, letzte Woche die Restaurantterrassen. Ausserdem gab es weitere Lockerungen der Massnahmen. Bucherer erwartet, dass sich das niederschlägt: «Wir hoffen auf einen positiven Einfluss auf die Zunahme der Erwerbstätigkeit und somit auch eine Reduktion der abgerechneten Kurzarbeitsstunden.» Von Kurzarbeit hauptsächlich betroffen sind nach wie vor das Gastgewerbe, die Hotellerie, die Eventbranche und der Tourismus. Bis zum 23. April 2021 wurden bisher über 553 Millionen Franken Kurzarbeitsentschädigung ausbezahlt.

«Abwicklung erfolgt innert ein bis zwei Wochen»

Nicht alle Unternehmen sind gleich zufrieden mit dem Tempo der Abwicklung der Kurzarbeitsgesuche, wie dieser Zeitung bekannt ist. Martin Bucherer entgegnet: «Wir versuchen jedes Gesuch möglichst schnell zu bearbeiten. Wir haben diesbezüglich sehr viele positive Rückmeldungen.» Firmen, die schnellstmöglich auf die Gelder angewiesen sind, würden sofort abgerechnet und die Auszahlung erfolge innert zwei Tagen. Voraussetzung sei immer die vollständige und korrekte Dokumentation der Antragssteller. «Wenn dies nicht der Fall ist, stellen wir Rückfragen und die Bearbeitung der Anträge dauert entsprechend länger.» Seit rund sieben Monaten habe WAS Luzern jedoch keine Anträge mehr auf Vorschussleistungen erhalten. Bucherer:

«Die Abwicklung von Gesuchen zur Kurzarbeitsentschädigung erfolgt in der Regel innert ein bis zwei Wochen.»