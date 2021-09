Kantonsspital führt Zertifikatspflicht ein - aber nur in Luzern

Pandemie Luzerner Kantonsspital führt Zertifikatspflicht ein – allerdings nur am Standort Luzern Partner von gebärenden Frauen erhalten seit kurzem nur noch mit einem Covid-Zertifikat Zutritt zur Frauenklinik in Luzern. Auch im Kinderspital müssen Besucher ab 16 Jahren geimpft, genesen oder getestet sein. Für die Standorte Sursee und Wolhusen wartet man noch ab. Dominik Weingartner 24.09.2021, 18.25 Uhr

Beim Eingang der Frauenklinik am Luzerner Kantonsspital muss neu das Covid-Zertifikat vorgewiesen werden. Bild: Patrick Hürlimann (18. November 2019)

Besucher der Frauenklinik des Kantonsspitals (Luks) in Luzern werden seit dieser Woche mit einer Frage konfrontiert, die in vielen Bereichen des Alltags bereits zur Normalität gehört. «Haben Sie ein Covid-Zertifikat?», fragt ein Sicherheitsmitarbeiter beim Eingang. An sich ist das in Schweizer Gesundheitseinrichtungen nichts Aussergewöhnliches. In verschiedenen Kantonen erhalten Besucherinnen und Besucher nur noch Zutritt zu Spitälern, wenn sie geimpft, genesen oder getestet sind.

Doch der Fall Luks ist anders. Denn hier wurde die Zertifikatspflicht nicht offensiv kommuniziert und sie gilt nur für Partner von werdenden Müttern in der Frauenklinik und für Väter, welche ihr Kind in der Neonatologie besuchen wollen. Weiter gilt sie auch im Kinderspital ab 16 Jahren. Im Hauptgebäude gibt es hingegen keine Zertifikatspflicht. Dies ist den Besuchsregeln zu entnehmen, die auf der Website des Luks publiziert sind. Zudem: Die Zertifikatspflicht gilt in diesen Bereichen nur am Standort Luzern. In Sursee und Wolhusen wird nach wie vor kein Zertifikat verlangt. Laut einem Sprecher des Luks wolle man zunächst in Luzern mit der Zertifikatspflicht Erfahrungen sammeln.

Diese Besuchsregeln gelten im Kantonsspital in Luzern Stationär: Zugelassen ist eine Besuchsperson pro Tag während maximal einer Stunde. Für nahe Angehörige von sterbenden oder unterstützungsbedürftigen Patientinnen und Patienten gelten Ausnahmen.

Zugelassen ist eine Besuchsperson pro Tag während maximal einer Stunde. Für nahe Angehörige von sterbenden oder unterstützungsbedürftigen Patientinnen und Patienten gelten Ausnahmen. Ambulant: Eine Begleitperson, nur falls aus medizinischen Gründen nötig.

Eine Begleitperson, nur falls aus medizinischen Gründen nötig. Geburtsabteilung/Frauenklinik: Partner von gebärenden Frauen sind uneingeschränkt zugelassen, wenn sie über ein Covid-Zertifikat verfügen. Im späteren Aufenthalt sind zusätzlich maximal zwei Geschwisterkinder (Neonatologie: Eltern und Geschwister) zugelassen.

Partner von gebärenden Frauen sind uneingeschränkt zugelassen, wenn sie über ein Covid-Zertifikat verfügen. Im späteren Aufenthalt sind zusätzlich maximal zwei Geschwisterkinder (Neonatologie: Eltern und Geschwister) zugelassen. Kinderspital: Beide Elternteile und Geschwister, im stationären und ambulanten Bereich. Ab 16 Jahren gilt die Covid-Zertifikatspflicht.

Warum die Sonderregelungen für verschiedene Abteilungen? In der Frauenklinik werden Kinder geboren. Zudem werden im gleichen Gebäude in der Neonatologie Kinder gepflegt, die nach der Geburt auf medizinische Unterstützung angewiesen sind.

Väter dürfen länger im Spital sein als andere Besucher

Christoph Henzen, Leiter des Pandemiestabs am Luks, begründet die Zertifikatspflicht in der Frauenklinik mit dem Umstand, dass dort die Besuchszeit nicht wie im übrigen Spital auf eine Stunde beschränkt ist. «Wir möchten damit dem ausserordentlichen Ereignis einer Geburt Rechnung tragen und möglichst viel gemeinsame Zeit mit dem Neugeborenen ermöglichen», sagt er. Im Gegenzug gelte aber neu grundsätzlich eine Zertifikatspflicht, die stichprobenartig kontrolliert werde, so Henzen. «Rund um die Geburt ist es besonders wichtig, das Übertragungsrisiko im Spital zu minimieren», erklärt der Leiter des Pandemiestabs.

Jedoch müssen werdende Väter keine Sorgen haben, mangels Zertifikat die Geburt ihres Kindes zu verpassen. Wie ein Sprecher auf Nachfrage ausführt, würden in solchen Fällen zwar spezielle Vorsichtsmassnahmen getroffen, die Väter dürften aber «selbstverständlich» bei der Geburt dabei sein. Die Zertifikatspflicht sei keine Abweisungs-, sondern eine Vorsichtsmassnahme.

In den anderen Abteilungen des Kantonsspitals gilt die Zertifikatspflicht nach wie vor nicht. Ob sie bald eingeführt ist, bleibt offen. Christoph Henzen sagt dazu: «Im Übrigen beobachten wir die Pandemie-Situation angesichts der weiterhin dynamischen Entwicklung aufmerksam und passen unsere Massnahmen bei Bedarf laufend an.»

St. Anna und SPZ: Zertifikat für alle Besucher erforderlich

Weiter als das Kantonsspital geht die Hirslanden-Klinik St. Anna in Luzern. Seit dem 20. September müssen sämtliche Besucherinnen und Besucher ein Covid-Zertifikat vorweisen. Gebärende Frauen und ihre Begleitperson werden beim Eintritt ins Spital getestet. «Somit können wir gewährleisten, dass die Sicherheit für alle an der Geburt Beteiligten gegeben ist», heisst es auf der Website der Klinik. Der Partner kann bei der Geburt anwesend sein, sofern der Coronatest negativ ausfällt. Auch im Paraplegikerzentrum in Nottwil müssen laut Website seit kurzem alle Besucherinnen und Besucher ein Covid-Zertifikat vorweisen.