Das Luzerner Kantonsspital stellt Corona-Testanangebot ein

Pandemie Luzerner Kantonsspital stellt Corona-Testangebot teilweise ein – Wolhusen bleibt geöffnet Ab dem 1. Mai werden am Luzerner Kantonsspital in Luzern und Sursee keine Corona-Tests mehr angeboten. In Luzern wird die Test-Infrastruktur zurückgebaut. Das Testzentrum Wolhusen bleibt. 26.04.2022, 12.21 Uhr

In der Schweiz gilt ab 1. April wieder die normale Lage. Sämtliche Corona-Massnahmen inklusive der Isolation wurden aufgehoben. «Damit orientieren sich die Verhaltensregeln nicht mehr primär an einem Testresultat, sondern an allfälligen Symptomen. Aufgrund der daraus resultierenden rückläufigen Nachfrage stellt das Luzerner Kantonsspital sein Testangebot per 1. Mai an den Standorten Luzern und Sursee ein», teilte das Luks am Dienstagmorgen mit. Die Mitarbeitenden in den Testzentren würden in ihre angestammten Teams zurück kehren.

Das Testzentrum in Wolhusen bleibe dank personeller Unterstützung des Kantons Luzern vorerst geöffnet. Weiterhin würden an allen Standorten Covid-Impfungen angeboten. Die Anmeldungen erfolgen via Webseite.

In den Spitälern in Luzern, Sursee und Wolhusen gelten aber immer noch Maskenpflicht im klinischen und öffentlich zugänglichen Bereich sowie Besuchseinschränkungen. Pro Tag seien zwei Besuchspersonen erlaubt.

Patientinnen und Patienten, die Corona-Symptome aufweisen, werden weiterhin mittels PCR-Test getestet.

LUKS schafft zusätzliche MRT-Kapazitäten

Aufgrund der Einstellung des Testangebots wird auf dem Gelände des Luks in Luzern der eigens dafür gemietet Testcontainer zurückgebaut, um Platz für die Installation eines MRT-Containers zu schaffen, teil das Luks weiter mit.

Dazu übernehme das Luks die während des Neubaus des Kantonsspitals Uri verwendete Anlage, welche über die benötigte zusätzliche MRT-Kapazität für ambulante Untersuchungen verfüge. Das notwendige Baugesuch werde demnächst eingereicht. Die Inbetriebnahme ist für Mitte Oktober 2022 geplant. (rgr)