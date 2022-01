Pandemie Luzerner Samariter bedienen Coronahotline, statt verletzte Grümpi-Spieler zu pflegen Übungen übers Internet, Einsätze für die Spitex – die Luzerner Samariter disponieren um. Das gilt auch für die Vereine selbst: Es stehen vier Fusionen an, weil es an Vorstandsmitgliedern mangelt. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 05.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Abgesehen von den Trainings wie hier die Reanimation sieht der Alltag der Samariterinnen und Samariter im Kanton Luzern seit Beginn der Pandemie anders aus. Manuela Jans-Koch (1. Januar 2017)

In normalen Zeiten dürfen die Samariterinnen und Samariter an Dorffesten, Grümpelturnieren oder Laufanlässen nicht fehlen. Seit Beginn der Pandemie fallen ebendiese Veranstaltungen reihenweise aus. Prominentestes Beispiel ist die Winter-Universiade Luzern. Die Sportspiele mit rund 1600 Studierenden hätten im Dezember stattfinden sollen – mussten aber kurzfristig abgesagt werden. Für die Samariter, die sich für solche Einsätze gemeldet haben, sind die Absagen ärgerlich, sagt Gabriela Engeler. Die 53-Jährige ist Präsidentin des Kantonalverbands der Luzerner Samaritervereine. Sie fügt an: «Aber schade ist es vor allem für die Organisatoren. Schliesslich sind wir Samariter Freiwillige und haben keine Kostenfolgen zu tragen wie die Veranstalter.»

Gabriela Engeler, Präsidentin des Kantonalverbands der Luzerner Samaritervereine. PD

Allerdings wollen ja auch Freiwillige beschäftigt sein. Und die neuen Betätigungsfelder liegen bei einer Pandemie auf der Hand. «Die Samariterinnen und Samariter helfen unter anderem in Test- und Impfzentren des Kantons Luzern mit. Oder sie unterstützen die Spitex bei der Betreuung von Patienten und das Luzerner Kantonsspital in Luzern bei der Bedienung der Coronahotline.» Wie viele der Mitglieder Coronaeinsätze leisten, ist Engeler nicht bekannt. Datenschutz. «Es sind aber sehr viele, wie ich aus Gesprächen mit den Vereinen erfahren habe.»

Übungen übers Internet und vor Ort mit Schutzkonzepten

Nicht nur die Einsätze gestalten sich bei den Samaritern anders als zu Vor-Corona-Zeiten, sondern auch die Übungen. Der Kantonalverband hat laut Engeler schon früh Hilfestellungen geleistet, damit die Vereine die Trainings auch online über Zoom durchführen konnten. Und für die praktischen Übungen gebe es selbstverständlich Schutzkonzepte. Diese Konzepte haben sich auch bei den Nothilfekursen für Lernfahrerinnen und Lernfahrer bewährt, wie Gabriela Engeler sagt.

«Es ist schön zu sehen, wie gewissenhaft die Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Schutzmasken tragen und sich die Hände desinfizieren.»

Darüber hinaus werde darauf geachtet, dass einmal gebildete Teams zusammenbleiben; dass etwa immer dieselben zwei Jugendlichen an einer Puppe die Reanimation üben können.

Anders als die Publikumseinsätze laufen die Nothilfekurse auch in pandemischen Zeiten so gut wie zuvor, sagt Engeler. Auch das Interesse von Gruppen und Firmen an Erste-Hilfe-Kursen sei gross. Anders sieht es bei den Samaritervereinen selbst aus. Noch 2017 gab es im Kanton Luzern 63 Vereine mit total 2000 Mitgliedern, jetzt sind es noch 51 Vereine mit 1420 Mitgliedern. Besonders zu schaffen macht vielen Vereinen das mangelnde Interesse an einem Amt im Vorstand. «Aus diesem Grund sind demnächst Fusionen geplant – aus acht Vereinen werden vier.» Welche Vereine es sind, wird laut der im Mai 2018 gewählten Kantonalpräsidentin zuerst intern kommuniziert.

Klar ist, dass diese Fusionen vom Kantonalverband begrüsst und auch unterstützt werden. Eine Kommission berate die involvierten Vereine in rechtlichen und organisatorischen Dingen. Wie viele solcher Zusammenschlüsse noch kommen werden, ist laut Gabriela Engeler schwer abzuschätzen. Vereine zu haben, die in den Gemeinden verankert sind, sei allerdings nach wie vor wichtig. Oft würden die Feuerwehren mit den Samaritervereinen zusammenarbeiten. Zudem könne an Dorffesten besser mitgeholfen werden, wenn man die Strukturen in der Gemeinde bereits kenne. Unter dem Strich hofft Engeler, dass sich auch künftig noch genügend Freiwillige melden, die sich in einem Samariterverein engagieren wollen.

«Wie wertvoll das Engagement ist, zeigt jetzt auch die Pandemie.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen