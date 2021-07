Luzerner Spitäler rechnen mit mehr Patienten wegen Corona.

Pandemie Luzerner Spitäler rechnen mit mehr Hospitalisationen wegen steigenden Coronazahlen Die Fallzahlen steigen – und damit auch die Zahl der Personen, die wegen Corona im Spital behandelt werden müssen. Das Kantonsspital und die Klinik St.Anna gehen von einem weiteren Anstieg aus und sind entsprechend vorbereitet. Dominik Weingartner 27.07.2021, 16.14 Uhr

40 neue Corona-Infektionen (gemäss Lustat Statistik Luzern) wurden im Kanton Luzern am Dienstag gemeldet. Hinzu kam ein Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus über das Wochenende. Die Zahl der Ansteckungen ist nun seit Anfang Juli, als zum Teil noch einstellige Infektionszahlen gemeldet worden sind, stetig angestiegen. Diese Entwicklung lässt sich auch am sogenannten Reproduktionswert, der aktuell laut Kantonsangaben bei 1,46 liegt, erkennen. Das bedeutet, jeder Infizierte steckt im Durchschnitt rund 1,46 Personen mit dem Coronavirus an.

Intensivstationen haben noch Kapazitäten

Das alles ist aber noch weit weg von den dramatischen Zahlen Ende 2020. Und doch scheint nun der Anstieg der Fallzahlen auch Auswirkungen auf die Hospitalisationen zu haben. Der Kanton Luzern weist die Zahl der Personen, die wegen Covid-19 im Spital sind, nur an den Werktagen aus. Am Freitag waren neun Personen hospitalisiert, am Montag waren es dann bereits 15 Personen. Am Dienstag ist die Zahl auf 17 angestiegen, zwei Personen müssen beatmet werden.

Trotz dieses Anstiegs ist eine Überlastung des Gesundheitssystems aber noch nicht absehbar. «Aktuell befinden sich drei an Covid erkrankte Personen in einem der Listenspitäler auf der Intensivpflegestation», sagte am Montag David Dürr, Leiter der kantonalen Dienststelle Gesundheit und Sport. Und die Auslastung der Intensivpflegebetten ist zurzeit noch tief. Dürr:

«39 Prozent der Intensivpflegestationbetten

sind nicht belegt.»

Spitalbetrieb kann schnell angepasst werden

Auch das Luzerner Kantonsspital (Luks) schreibt auf Anfrage: «Derzeit bestehen keine Kapazitätsengpässe.» Erika Rohrer, Co-Leitern der Covid-Unit der Hirslanden Klinik St.Anna in Luzern, sagt ebenfalls, dass sie aktuell über genügend Kapazitäten verfügen. Aber: «Mit Anstieg der Infektionszahlen ist auch wieder mit einer Zunahme der Hospitalisationen zu rechnen», so Rohrer.

Diese Einschätzung teilt auch das Luks. «Der Pandemiestab des Luks trifft sich weiterhin regelmässig, beobachtet die aktuelle Situation und antizipiert den weiteren Verlauf der Pandemie. Er beschliesst Massnahmen, falls die Situation dies erfordert», heisst es. Die Infrastruktur auf den Covid-19-Stationen sei einsatzbereit und die Planung könne innert kurzer Zeit auf neue Bedürfnisse angepasst werden.

Ähnlich sieht es im St.Anna aus. «Wir sind vorbereitet und können – etwa mit der Reduktion von nicht dringlichen Eingriffen oder dem Ausbau unserer Intensivpflegeplätze – zeitnah zusätzliche Kapazitäten schaffen», erklärt Erika Rohrer. Diese Massnahmen hätten sich bereits während der zweiten Welle im Winter bewährt. Rohrer sagt aber auch: «Wir hoffen allerdings, dass wir nicht wieder darauf zurückgreifen müssen.»