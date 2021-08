Pandemie Luzerner Testzentren sind bereit für den Ansturm der Ferienrückkehrer Das Bundesamt für Gesundheit empfiehlt, alle Ferienrückkehrer auf Corona zu testen. Der Luzerner Gesundheitsdirektor Guido Graf erachtet dies als sinnvoll. Die grossen Luzerner Testanbieter sind parat. Dominik Weingartner 05.08.2021, 05.00 Uhr

Ein Mann unterzieht sich einem Schnelltest im Covid-19-Testzentrum beim SPZ in Nottwil. Bild: Pius Amrein (Nottwil, 4. August 2021)

Gibt es zum Ende der Sommerferien hin einen Ansturm auf die Corona-Testzentren des Kantons Luzern? Diese Frage stellt sich, nachdem das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Dienstag eine allgemeine Testempfehlung für Ferienrückkehrer ausgesprochen hat. Auch ohne Symptome sollen sich Ferienreisende, die im Ausland waren, nach ihrer Rückkehr auf das Coronavirus testen lassen.

In den vergangenen 14 Tagen wurden im Kanton Luzern laut BAG-Zahlen im Durchschnitt rund 661 Tests pro Tag durchgeführt. Diese Zahl ist allerdings mit Vorsicht zu geniessen, weil zum Beispiel Tests von asymptomatischen Personen im Rahmen von Massentests oder für Reisewillige nicht meldepflichtig sind. Es ist also nicht ganz klar, wie viele Tests tatsächlich durchgeführt werden.

17 Teststandorte im ganzen Kanton

17 Teststandorte listet der Kanton Luzern in seiner Übersicht auf. Darunter sind Spitäler und Apotheken, aber auch Firmen wie Synlab oder Coronatest24, welche auf grosse Testkapazitäten spezialisiert sind. Die Laborfirma Synlab betreibt etwa im Auftrag des Kantons die sogenannten Covid Test Points in Schüpfheim, Emmenbrücke und auf der Luzerner Allmend. Auf dem Messegelände können laut Angaben des Kantons täglich bis zu 660 Tests gemacht werden.

«Aktuell haben wir genügend Kapazitäten, die bei entsprechender Nachfrage erhöht werden können», sagt Dr. Tiziano Balmelli, Director of Operations Deutschschweiz bei Synlab. Sollte es zu Engpässen kommen, würde dies eher die Abnahme der Proben im Testzentrum betreffen und nicht die Durchführung der PCR-Analysen in den Synlab-Laboren. «Zurzeit kommt es nicht zu Wartezeiten», so Balmelli.

Anbieter sind flexibel

Ein weiterer grosser Testanbieter ist die Coronatest24 GmbH mit Sitz in Dagmersellen. Sie betreibt drei Zentren: beim Paraplegikerzentrum in Nottwil, im Alterszentrum Höchweid in Ebikon und am Inseliquai in Luzern (ab September beim Hirschengraben). «Da das Testen stets ein sehr kurzfristiger und sich verändernder Markt ist, sind wir ausgerüstet, viele unvorbereitete Tests zu machen», sagt Geschäftsführer Lars Mathys. In Nottwil habe man an mehreren Tagen über 1100 Personen getestet. «Dabei ist selten eine Wartezeit von mehr als 20 Minuten entstanden», so Mathys. Die Wartezeit habe auch nur Personen betroffen, die sich unangemeldet testen lassen wollten.

Die Zentren von Coronatest24 seien zu Beginn der Sommerferien von Reisewilligen regelrecht überrannt worden, sagt Mathys. «Viele Personen sind auch von Luzern und der Agglomeration zu uns gekommen, da in der Stadt oft eine grosse Wartezeit entstanden ist, keine Termine buchbar waren und wir die Einzigen waren, welche ganze Familien und Gruppen zeitgleich testeten.» Mittlerweile seien die Reisetests rückläufig, dafür lassen sich mehr Personen mit Symptomen testen. Mathys sagt, seine Firma habe den Kanton schon vor den Sommerferien vor einer stärkeren Nachfrage gewarnt. «Leider hat man nicht auf uns gehört.» Auch jetzt rechnet Coronatest24 mit einem höheren Testbedarf durch die Ferienrückkehrer und hat deshalb den Standort in der Stadt Luzern eröffnet.

Öffnungszeiten ausgeweitet

Der Luzerner Gesundheitsdirektor Guido Graf erachtet die Empfehlung des BAG als sinnvoll, wie er auf Anfrage sagt. Der Kanton sei vorbereitet: «Um in und nach den Sommerferien zusätzliche Tests zu ermöglichen, hat der Kanton Luzern die Öffnungszeiten seiner Zentren für die Monate Juli und August 2021 stark ausgedehnt», sagt Graf. Seit Anfang Juli seien die kantonalen Test Points in Luzern und Emmenbrücke von 8 bis 19 Uhr geöffnet. «Dies brachte eine deutliche Kapazitätserweiterung», so Graf.

«Zudem gibt es mehrere private Anbieter, welche entweder ihre Testkapazität ebenfalls ausgebaut haben oder sich neu in Luzern niederlassen, um zu testen.»

Dass die Nachfrage vor den Sommerferien gestiegen ist, hat auch der Gesundheitsdirektor festgestellt. In den letzten Wochen habe sie aber wieder etwas nachgelassen. Graf: «Dies ist nicht weiter erstaunlich, da sich geimpfte und genesene Personen tendenziell nicht mehr testen lassen, sofern sie keine Symptome haben.»

