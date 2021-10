Entlebuch ist Corona-Hotspot der Schweiz - das sind die Gründe

Pandemie Luzerner Wahlkreis ist Coronahotspot der Schweiz: Was ist los im Entlebuch? ‹Fast nirgends in der Schweiz ist die Corona-Inzidenz so hoch wie im Entlebuch. Eine klare Antwort auf die Frage, weshalb das so ist, hat kaum jemand. Aber es gibt Anhaltspunkte.› Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 07.10.2021, 05.00 Uhr

Was ist los im Entlebuch? Der Luzerner Wahlkreis gehört in der Coronapandemie regelmässig zu den Regionen mit der höchsten Corona-Inzidenz. Aktuell ist das wieder der Fall, schweizweit gehört das Entlebuch laut Zahlen des Bundes zu den absoluten Coronahotspots.

Die aktuelle Inzidenz-Übersicht des Bundesamts für Gesundheit. Je dunkler die Einfärbung, desto mehr Fälle pro Einwohner. Das Entlebuch ist rot eingekreist. BAG

Der Kanton Luzern publiziert zur räumlichen Verteilung der Fälle online eine Grafik. Auf dieser werden die Anzahl Fälle auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner hochgerechnet. Für den Wahlkreis Entlebuch, in dem laut den neuesten verfügbaren Zahlen 23'303 Menschen wohnen, eine schwierige Rechnung. Demnach zählte das Entlebuch Stand Mittwoch in den vergangenen 14 Tagen 1120 neue registrierte Coronafälle pro 100'000 Ortsansässige. Zum Vergleich: In der Stadt Luzern sind es 225,1 Fälle pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner – mehr als fünf Mal weniger.

15 Prozent aller Neuansteckungen im Entlebuch

Das sind nur die Hochrechnungen – spannend sind auch die absoluten Fallzahlen. Unserer Zeitung liegen die Corona-Fallzahlen pro Wahlkreis und pro Tag seit Beginn der Pandemie vor. Und der Blick auf die jüngsten Zahlen zeigt klar: Im Entlebuch stecken sich gemessen an der Bevölkerungszahl tatsächlich viel mehr Leute an als in anderen Regionen des Kantons.

Im gesamten Monat September verzeichnete der Kanton Luzern 3769 neue Coronafälle. Die meisten davon werden dem bevölkerungsreichsten Wahlkreis Luzern-Land mit 811 Fällen zugeordnet, gefolgt von Sursee mit 662, der Stadt Luzern mit 656 und Hochdorf mit 643 Neuansteckungen. Das Entlebuch zählte 586 neue Coronafälle. Damit liegt es auf Platz fünf der insgesamt sechs Wahlkreise; weniger hatte nur Willisau mit 411 neuen Fällen. Aber: Der Anteil des Entlebuchs bei allen Neuansteckungen im Kanton liegt bei 15,6 Prozent, während es aber nur 5,6 Prozent der Luzerner Gesamtbevölkerung stellt.

Warum ist das so? Eine Antwort auf diese Frage zu finden, ist schwierig. Fragt man im Entlebuch selber nach, wird schnell auf die Zahlen des Kantons verwiesen, bei denen Regionen mit kleiner Bevölkerungszahl schon bei wenigen Fällen stark auffallen würden. So sagt etwa der Entlebucher Kinderarzt und SVP-Kantonsrat Bernhard Steiner:

«Wir hatten ziemlich viele Fälle an Schulen. Wenn in vier Klassen im Entlebuch 20 Kinder erkranken, hat das statistisch einen viel grösseren Effekt als in der Stadt Luzern.»

Covid-Gesetz deutlich verworfen

Ein weiteres Indiz könnte eine mutmasslich verbreitete Skepsis gegenüber den Coronamassnahmen sein. Im Juni stimmte die Schweiz über das Covid-19-Gesetz ab, das dem Bundesrat zusätzliche Kompetenzen im Kampf gegen die Pandemie einräumt. Schweizweit erhielt die Vorlage eine deutliche Mehrheit, das Entlebuch hingegen war einer von zwei Wahlkreisen im Kanton Luzern, der das Gesetz ablehnte. Während das Nein im Wahlkreis Willisau mit 50,8 Prozent sehr knapp ausfiel, verwarf das Entlebuch die Vorlage wuchtig mit 60,2 Prozent – bei einer sehr hohen Stimmbeteiligung von 77,7 Prozent.

Sind die Entlebucherinnen und Entlebucher also in der Mehrheit gegen die Coronamassnahmen? Gemäss David Dürr, Leiter der kantonalen Dienststelle Gesundheit und Sport, lässt sich dieser Schluss nicht einfach so ziehen. «Man kann auch gegen das Covid-Gesetz sein und die Massnahmen dennoch pflichtbewusst einhalten», sagt er. Auch gibt es keine Hinweise auf einen lockereren Umgang mit der Pandemie. Dürr:

«Uns ist nicht bekannt, dass im Entlebuch die Coronamassnahmen weniger gut eingehalten werden als in anderen Regionen.»

Der Dienststellenleiter bringt einen anderen Erklärungsansatz ins Spiel. «Ein möglicher Erklärungsversuch wäre, dass sich die Menschen im Entlebuch tendenziell weniger impfen lassen als die Bevölkerung in der Stadt Luzern», sagt er. Offiziell weiss der Kanton Luzern bekanntlich nicht, wie hoch die Impfquote in welchen Gemeinden oder Regionen genau ist – auch wenn von verschiedenen Seiten zu hören ist, dass durchaus Datenmaterial vorhanden sei. Mit der Öffentlichkeit teilen wollen die Behörden ihr Wissen aber offenkundig nicht. Dürr sagt zur Impfquote nur:

«Wenn man die Landkarte der Schweiz zurate zieht, dann ist es so, dass ländliche Gebiete eher eine tiefere Durchimpfung haben als städtische Gebiete. Das wird im Kanton Luzern nicht anders sein.»

Um die Impfquote zu erhöhen, setzen die Behörden vermehrt auf dezentrales Impfen. Seit vergangener Woche tingelt ein Impftruck durch den Kanton Luzern. Auch im Entlebuch macht er Halt, namentlich in Escholzmatt, Romoos und Flühli. Vroni Thalmann-Bieri ist als Sozialvorsteherin zuständig für die Gesundheitspolitik der Gemeinde Flühli, zudem sitzt sie für die SVP im Kantonsrat. Ihr ist nicht bekannt, wie hoch die Impfquote in ihrer Gemeinde ist. Zu den neuesten Plänen des Bundes, bisher Unentschlossene direkt anzusprechen, sagt Thalmann:

«Wenn Alain Berset alle anrufen will, die nicht geimpft sind, frage ich mich: Woher hat er die Telefonnummern?»

In Flühli führt eine Arztpraxis Impfungen durch. Laut Vroni Thalmann habe es zunächst durchaus Andrang gegeben. «Viele Ältere haben sich rasch impfen lassen.» Doch mittlerweile habe das Interesse abgenommen. Darum hat die Gemeinde den Impftruck bestellt. «Wir wollen uns nicht vorwerfen lassen, wir hätten nichts unternommen», sagt Thalmann. Für sie sei aber wichtig, dass die Impfung freiwillig bleibe. Und:

«Wir Entlebucher leben nahe bei der Natur. Ins Spital Wolhusen gehen wir erst, wenn unser (Stur-)Kopf einsieht, dass es wirklich nicht mehr anders geht.»