Luzerner Gerichte: Mehrheit der Maskenverweigerer ist männlich

Pandemie Missachtung der Maskenpflicht: Luzerner Gerichte behandeln fast wöchentlich einen Fall 2021 behandelten die Luzerner Bezirksgerichte 50 Fälle von Missachtung der Maskentragepflicht. Eine Auswertung zeigt: Die Mehrheit der Maskenverweigerer ist männlich und ignoriert die Vorschrift bewusst. Livia Fischer Jetzt kommentieren 27.12.2021, 11.32 Uhr

Das Missachten der Maskenpflicht ist ein Thema, das die Luzerner Bezirksgerichte heuer fast jede Woche beschäftigte. Seit Anfang Jahr gingen in diesem Zusammenhang 50 Fälle bei den Luzerner Bezirksgerichten ein, seit Beginn der Pandemie waren es deren 56. Am häufigsten wurde am Bahnhof oder in einem öffentlichen Verkehrsmittel gegen die entsprechende Vorschrift verstossen. Zur Erinnerung: Die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr gilt seit dem 6. Juli 2020, Mitte Oktober wurde sie dann auf die Warte- und Zugangsbereiche ausgeweitet.