Neu gibt es den Online-Coronatest für 20 Franken

Pandemie Mit dem Online-Coronatest zum Zertifikat – ein Ebikoner Unternehmer macht's möglich Seit einer Woche können sich Ungeimpfte zu Hause selber testen und trotzdem ein Covid-Zertifikat erhalten. Hinter dem Angebot stecken Unternehmer, die sich gegen teure Tests stellen. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 04.10.2021, 17.31 Uhr

Ab dem 11. Oktober werden Coronatests für über 16-Jährige in der Schweiz kostenpflichtig. Für Ungeimpfte könnte es dann teuer werden, wollen sie weiter Restaurants besuchen oder an einen Fussballmatch gehen. Denn ein PCR-Test kostet bei den meisten Anbietern rund 150 Franken, einen Antigen-Schnelltest gibt es für 50 Franken aufwärts.

Nun bieten vier Unternehmerinnen und Unternehmer das erste Online-Testangebot der Schweiz an. Zu ihnen gehört der Ebikoner Bruno Aregger. Das Konzept: Mit den in den Apotheken erhältlichen Antigen-Selbsttests können Personen den Test zu Hause selbst durchführen und sich mittels Webcam ein Zertifikat ausstellen lassen. Kostenpunkt für den Zugang zum Zertifikat: 19.90 Franken. Hinzu kommen die Kosten für den Schnelltest, die seit dem 1. Oktober nicht mehr vom Bund übernommen werden. Diesen gibt es mancherorts bereits ab 5 Franken.

Kontrolle per Webcam

Für Aregger war unter anderem ein eigenes Erlebnis ausschlaggebend für die Lancierung des Angebots. «Ich war als Keynote-Speaker für einen Anlass gebucht, bei dem dann kurzfristig ein Zertifikat erforderlich war», sagt er. Einen Termin zu finden und dann den Test durchführen zu lassen, empfand Aregger als zu umständlich. So entstand die Idee, eine «einfache, günstige Alternative» auf die Beine zu stellen, wie er sagt.

Und die funktioniert so: Die Testperson führt den Selbsttest per Webcam vor den Augen einer Person aus dem Team von Coronatestonline.ch durch. Diese kontrolliert dann, ob das Ergebnis negativ ist. Ist dem so, erhält die Testperson einen QR-Code, den sie mit der Schweizer Covid-Zertifikats-App oder für das EU-Zertifikat mit der deutschen Corona-Warn-App einscannen kann. Zulässig sind nur Selbsttests, die vom Bund anerkannt sind. Eine aktualisierte Liste findet sich hier.

Nachfrage steigt laufend

Seit der Lancierung des neuen Angebots sei die Nachfrage stetig gestiegen, sagt Aregger. «Seit Mittwoch läuft es wahnsinnig.» Das junge Projekt müsse nun laufend mit seinem Team neue Mitarbeitende rekrutieren. Aregger sagt:

«Der Personalbestand hat sich innerhalb einer Woche verdreifacht.»

Geeignetes Personal zu finden, sei gar nicht so einfach. «Deshalb arbeiten wir in diesem Bereich mit einer speziellen Partnerfirma zusammen.»

Für die Durchführung der Online-Zertifizierung gebe es klare Vorschriften. «Das ist rechtlich alles abgesichert.» Um alles abzuklären, habe man einen renommierten Anwalt aus diesem Fachgebiet eingeschaltet. Künftig plant das Unternehmen, die Testkits selber anzubieten.

Kampf gegen Wucherpreise

Auf seiner Website zitiert das Unternehmen eine Kundin mit den Worten «Danke an euch, ihr seid die Robin Hoods der Schweiz!» Aregger sagt dazu:

«Wir kämpfen gegen Leute, die mit den Tests das grosse Business machen wollen.»

Es gebe Firmen, die Testkits für 70 Franken verkauften. «Solche Firmen schiessen wie Pilze aus dem Boden.» Sein Unternehmen wolle eine günstige Alternative anbieten. Denn bei den hohen Preisen, sagt Aregger, gebe es «einen grossen Teil der Bevölkerung, der es sich nicht leisten kann, alle zwei, drei Tage einen Test zu machen».

Dennoch gilt auch für Coronatestonline.ch, dass die Rechnung am Ende für die Unternehmer aufgehen muss. Deshalb wurde der Startpreis von vergangener Woche von 15 Franken bereits um 5 Franken erhöht. «Wir müssen auch Geld verdienen, um alles zahlen zu können», sagt Aregger.