Verwirrung um Booster-Impfstoff in Luzerner Impfzentrum

Pandemie Moderna oder Biontech? Verwirrung um Booster-Impfstoff für Junge in Luzerner Impfzentrum Welchen Impfstoff erhalten unter 30-Jährige in den kantonalen Impfzentren? Der Fall eines jungen Mannes zeigt, dass darüber offenbar nicht immer Klarheit herrscht. Obwohl die Vorgaben eigentlich deutlich sind, wie der Kanton betont. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 20.01.2022, 18.13 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Booster-Kampagne im Kanton Luzern ist in vollem Gange. Mittlerweile haben laut Zahlen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) über 35 Prozent der Luzernerinnen und Luzerner eine Drittimpfung erhalten. Und der Kanton schaltet wieder Inserate, um die Bevölkerung zum Booster zu bewegen.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Doch welchen Impfstoff nimmt man am besten für die Auffrischungsimpfung? Die Empfehlung des BAG und der Eidgenössischen Kommission für Impffragen (Ekif) ist eigentlich klar: «Grundsätzlich soll eine Auffrischimpfung möglichst mit demjenigen mRNA-Impfstoff verabreicht werden, der für die Grundimmunisierung benutzt wurde», heisst es im entsprechenden Dokument.

Anders stellt sich die Situation für unter 30-Jährige dar. Denn der Impfstoff von Moderna wird für junge Personen nicht mehr empfohlen, weil in dieser Altersgruppe bei Moderna ein leicht erhöhtes Risiko für Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen festgestellt worden ist. Auch wenn die Gefahr sehr klein ist – laut einer Untersuchung des deutschen Paul-Ehrlich-Instituts kam es bei 100'000 Moderna-Impfungen zu elf Fällen –, will man kein unnötiges Risiko eingehen.

Zuerst Moderna empfohlen, dann doch Pfizer/Biontech

Was heisst das nun für den Booster für unter 30-Jährige? Das BAG und die Ekif empfehlen für die Drittimpfung den Impfstoff von Pfizer/Biontech, unabhängig vom Impfstoff bei den ersten zwei Dosen. Da in der Schweiz zu über zwei Dritteln Moderna verimpft worden ist, erhalten viele unter 30-Jährige nun eine sogenannte Kreuzimpfung, die für andere Altersgruppen wiederum nicht empfohlen wird und für die generell keine Zulassung der Arzneimittelprüfstelle Swissmedic besteht.

In der Praxis stellt sich die so schon nicht ganz einfache Ausgangslage offenbar noch komplizierter dar. Unserer Zeitung ist der Fall eines jungen Mannes bekannt, der sich diese Woche im Impfzentrum auf der Allmend in Luzern den Booster holen wollte. Er wurde im Sommer wie viele andere mit Moderna geimpft und war sich nun nicht ganz sicher, welchen Impfstoff er aufgrund der beschriebenen Ausgangslage erhalten würde. Beim Check-in-Schalter konnte ihm nicht weitergeholfen werden, darum wurde der tagesverantwortliche Arzt hinzugezogen. «Er empfahl mir, mich mit Moderna zu impfen, um eine Kreuzimpfung zu vermeiden», erzählt der junge Mann.

Im Impfzentrum auf der Luzerner Allmend wird eine Impfung verabreicht. Bild: Dominik Wunderli (13. März 2021)

Also habe er sich mit einem Moderna-Schild auf den Weg zur Impfkabine gemacht. Dort angekommen, habe ihn die Frau, welche die Impfung spritzt, gefragt, ob er wirklich Moderna wolle, da dieser Impfstoff für seine Altersgruppe nicht mehr empfohlen werde. «Das verwirrte mich schon ziemlich, da ich der Meinung bin, dass es im Impfzentrum klare Anweisungen geben sollte, welchen Impfstoff Menschen mit meiner Ausgangslage erhalten sollten», sagt der junge Mann. Die Frau in der Impfkabine habe daraufhin noch einmal Rücksprache gehalten mit dem verantwortlichen Arzt. Man sei zum Schluss gekommen, dass nun doch Pfizer/Biontech verimpft werden sollte, was dann auch geschehen sei, erzählt er.

Impfwillige können Impfstoff wählen

Ist das nur ein unglücklich verlaufener Einzelfall oder sind die Anweisungen des Kantons unklar? Das Gesundheits- und Sozialdepartement (GSD) verweist auf Anfrage auf die Empfehlungen des BAG, wonach für Personen unter 30 der Impfstoff von Pfizer/Biontech verwendet werden soll, auch wenn Erst- und Zweitimpfung mit Moderna erfolgt sind. «Das Personal in den kantonalen Impfzentren ist instruiert, dass sie die impfwilligen Personen entsprechend aufklären», schreibt das GSD weiter. Falls jemand trotzdem Moderna wünsche, könne diese Person ihr Einverständnis dafür geben und den gewünschten Impfstoff dann auch erhalten. Denn, so das GSD: «Personen, die sich in einem kantonalen Impfzentrum impfen lassen, können entscheiden, welchen Impfstoff sie aufgrund der Empfehlungen wünschen.»

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen