Fasnachtsumzüge im Kanton Luzern: So planen die Zünfte

Pandemie Nach Fasnachtsentscheid: So steht es um die Umzüge in der Agglo und auf dem Land Seit Dienstag ist bekannt, in welchem Rahmen die Fasnacht im Kanton Luzern stattfinden kann. So sind Umzüge erlaubt – allerdings nur, wenn sie in einer abgesperrten Zone und mit Zertifikatskontrolle stattfinden. Unsere Zeitung hat bei einigen Zünften auf dem Land und in der Agglo nachgefragt, was nun geplant ist. Livia Fischer, Fabienne Mühlemann, Dominik Weingartner, Simon Mathis, Sandra Monika Ziegler 26.01.2022, 19.00 Uhr

In Sursee soll die diesjährige Fasnacht mehrheitlich in der Stadthalle stattfinden. Das Surseer Fasnachtskomitee mit Vertretern der Zunft Heini von Uri Sursee und den einheimischen Guuggenmusigen plant dort ein mehrtägiges Programm vom Schmudo bis zum Güdisdienstag. An dieser Planung haben die jüngsten Äusserungen der Kantonsregierung nichts geändert, wie Thomas Stillhart, Ausrufer der Zunft, auf Anfrage sagt:

«Stand jetzt werden wir die Fasnacht so durchführen.»

Auch der Umzug am Güdisdienstag sei nach wie vor geplant. «Falls sich die rechtlichen Grundlagen für die notwendige Bewilligung ergeben, wird das entsprechende Gesuch dafür eingereicht», sagt Stillhart. Es sei offen, ob und wie sich die Bestimmungen für solche Veranstaltungen ändern würden. Keine Option sei ein eingezäunter Umzug, wie ihn etwa Hochdorf plant. Die Zunft Heini von Uri Sursee sei in regelmässigem Austausch mit Vertretern von Guuggenmusigen und der Stadt Sursee. Vor der Fasnacht würden weitere Treffen stattfinden, so Stillhart. Und:

«Anders als in Luzern ist unser Tisch tatsächlich rund.»

Die Sooregosler Oberkirch am Fasnachtsumzug in Sursee. Bild: Boris Bürgisser (25. Februar 2020)

In Reiden wird es einen stehenden Umzug draussen geben, wo die Wagengruppen und Guuggenmusigen eine Art Ausstellung bilden und die Besucherinnen und Besucher hindurchschlendern können. Auch für Verpflegung ist gesorgt. «Der Umzug ist eingezäunt und es gilt 3G. Derzeit haben wir eine Bewilligung für 999 Personen. Nun versuchen wir, beim Kanton eine für 1500 Personen einzuholen, da wir in Reiden Mitte genug Platz haben», sagt Rita Stanger, Präsidentin der Fasnachtsgesellschaft Reiden. Sollte es aber weitere Lockerungen geben und eine Zutrittskontrolle wäre nicht nötig, wäre man in Reiden «sehr glücklich». Überdies sei man erleichtert, dass der Kanton «seiner Linie treu bleibt und die Stadt Luzern keine Extrawurst erhält», sagt Stanger und ergänzt:

«Es wäre ungerecht, wenn nun plötzlich Konzepte erlaubt würden, die zuvor auf der Landschaft abgelehnt wurden.»

In Reiden werden dieses Jahr die Fasnachtswagen in einem stehenden Umzug ausgestellt. Bild: Manuela Jans-Koch (Reiden, 21. Februar 2020)

Ähnliches vor hat die Pfyfferzunft Altishofen. Auch hier entschied man sich im Spätsommer, dass mit dem «Pfyffers-Umzugs-Festival» ein stehender Umzug stattfinden soll. «Daran halten wir auch weiterhin fest, die Bewilligung ist aber noch ausstehend», sagt Präsident Stefan Meier. Auf dem rund 6000 Quadratmeter grossen Galliker-Areal sollen von 11 bis 18 Uhr um die zehn Fasnachtsgruppen ihr Motto an einem zugewiesenen Platz präsentieren sowie rund 20 Guuggenmusigen spielen. Meier erwartet um die 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Ins abgesperrte Areal kommt nur, wer ein Zertifikat (3G) besitzt.

Ebenfalls auf eine Umzug-Parade setzen die Häppereschweller aus Dagmersellen – und zwar im Rahmen der Häppereparty. Diese findet am 26. Februar ab 13 Uhr draussen auf dem abgesicherten Chrüzmatt-Grasteeri-Areal statt. «Den ganzen Dorfkern abzusperren, wäre zu aufwendig gewesen», erklärt Präsident Daniel Stocker die Absage des üblichen Umzugs. An der Party rechnet er mit rund 2000 Gästen, es gilt 3G. Wie viele Wagenbauer ihr Werk präsentieren werden, wird am Donnerstag entschieden. Stocker sagt:«Es sind aber deutlich weniger Gruppen dabei als sonst», so Stocker.

In Willisau musste die Städtlifasnacht vom 20. Februar «schweren Herzens» abgesagt werden. Diesen Entscheid habe die Karnöffelzunft bereits Anfang Januar getroffen, sagt Präsident Bruno Bühler auf Anfrage. «Das tut sehr weh, denn die Städtlifasnacht ist ein wichtiger Landschaftsanlass für die ganze Region. Das Städtli ist mit 6000 bis 10’000 Personen jeweils proppenvoll. Eine Absperrung mit Zutrittskontrolle ist dort nicht möglich, weswegen wir diesen Entscheid treffen mussten.»

Dieses Jahr wird es keine Städtlifasnacht geben. Bild: Philipp Schmidli (Willisau, 16. Februar 2020)

Während der Fasnachtswoche seien aber diverse Anlässe geplant. «Wir organisieren etwas im Rathaus mit 2G+ und in einem Zelt mit Barbetrieb und Musik. Im Städtli planen wir in einem abgesperrten Teilbereich mit 3G fasnächtliches Treiben mit Guggenpower. Sollten plötzlich Einzüge möglich werden, dann werden wir versuchen, auch einen Kindereinzug am Schmudo auf die Beine zu stellen», sagt Bühler.

Die Martinizunft in Hochdorf sieht sich durch die regierungsrätlichen Äusserungen zur Fasnacht bestätigt. Sie plant nämlich am Güdisdienstag auf der Industriestrasse einen umzäunten Umzug unter 3G-Bedingungen. Gesundheitsdirektor Guido Graf nannte den Hochdorfer Umzug am Dienstag im Kantonsrat explizit als bewilligungsfähiges Beispiel. Laut Jürg Wicki, Vizekanzler der Zunft, rechne man mit bis zu 15’000 Zuschauerinnen und Zuschauern. In normalen Jahren seien es jeweils deutlich mehr als 20’000 gewesen. Wicki sagt:

«Die Eingangskontrollen werden eine Herausforderung.»

Die Zunft sei zurzeit dran, das Konzept im Detail zu erarbeiten und vor allem Helferinnen und Helfer zu rekrutieren.

Am Rüüdigen Samstag sowie am Güdisdienstag sind zudem Fasnachtsaktivitäten auf dem Braui-Areal geplant. Diese werden vom OK Fasnacht organisiert. Während dort normalerweise rund 5000 Fasnachtsverrückte feierten, werde man die Teilnehmendenzahl dieses Jahr auf 1800 beschränken, sagt Wicki. Auf dem Braui-Areal findet die Fasnacht unter 2G+-Bedingungen statt. «Nach der Einlasskontrolle kann man sich auf dem Areal frei bewegen», sagt Wicki. Die Hochdorfer Pläne stehen unter dem Vorbehalt, dass der Bundesrat die Coronabeschränkungen nicht doch noch lockert. Wicki:

«Sollte mehr möglich sein, als wir derzeit planen, würden wir die Konzepte natürlich anpassen. Die Fasnacht soll für möglichst viele Leute offen sein.»

Grosser Fasnachtsumzug in Hochdorf im Jahr 2020. Bild: Roger Grütter (25. Februar 2020)

Nochmals ein anderes Konzept verfolgt die Gigezunft Doppleschwand. Sie kündigt den «wohl weltgrössten Mini-Umzug» an. Will heissen: Statt des üblichen Umzugs, der sich über bis zu 300 Meter erstreckt, findet am Güdisdienstag buntes Treiben auf dem eingezäunten Schulhausplatz statt. «Grosse Wagenbauten gibt es nicht, nur kleine Handwägeli. Auch manche Nachbarszünfte machen mit», erklärt Umzugschef Andy Vogel den Anlass, der um 14 Uhr startet. Für zusätzliche Stimmung sorgt das Monsterkonzert an der frischen Luft. Dies alles geschieht unter strenger Einhaltung der Coronamassnahmen (Eingangskontrolle mit Zertifikatspflicht, im Aussenbereich gilt 3G, für die Uslumpete am Abend in der Turnhalle 2G+).

«Uns ist es das Wichtigste, dass alles sauber läuft und wir mit bestmöglichem Schutz ein tolles Fest haben.»

Ein paar Gemeinden weiter, in Wolhusen, gibt es in der Fasnachtszeit heuer gar keinen Umzug. Die Schneckenzunft hat ihren Umzug auf den 25. Juni verschoben, daran ändern auch die neuen Entscheide nichts.

Ein Blick auf die Seegemeinden zeigt: Um den geplanten Umzug am Güdismontag in Vitznau steht es derzeit schlecht. «Wenn die Regelung des abgesperrten Geländes bestehen bleibt, können wir ihn wahrscheinlich nicht machen», sagt Präsident der Guuggämusig Höhläguugger Ruedi Zimmermann. Ganz begraben ist das Vorhaben aber nicht:

«Wir hoffen sehr, dass es Lockerungen geben wird – dann werden wir unseren Umzug auch noch spontan durchführen.»

Im benachbarten Weggis ist ebenfalls noch offen, ob und in welchem Rahmen es einen Umzug am Güdismontag geben wird.

In der Luzerner Agglomeration wurden bereits mehrere Umzüge abgesagt. So etwa in Kriens: Die zuständige Galli-Zunft hat den Umzug auf den 4. September dieses Jahres verschoben. Die Zunft feiert dann auch gleich mit einem Fest ihren 100. Geburtstag. Ebenfalls abgesagt ist der Chrienser Bööggen-Ball.

Der Fasnachtsumzug in Emmen wird heuer nicht stattfinden. Dies teilt das Emmer Fasnachtskomitee (EFK) auf Anfrage mit. Mit der Absage wolle man den Fasnachtsvereinen und Gruppierungen eine gewisse Planungssicherheit geben, sagt EFK-Präsident Stephan Kilcher. Das EFK will dennoch fasnächtliche Veranstaltungen organisieren – unter Einhaltung der BAG-Vorgaben.

Der Fasnachtsumzug in Emmen findet dieses Jahr nicht statt. Bild: Boris Bürgisser (Emmen, 23. Februar 2020)

Auch in Malters wird die fünfte Jahreszeit heuer in einer abgespeckten Form stattfinden. Abgesagt wurden die Eröffnung am 5. Februar sowie die Tagwache und der Umzug am Güdismontag. Stattfinden sollen am 12. Februar der Frühschoppen Pony Fatale im Hotel Kreuz sowie die Iruuggete am 23. Februar auf dem Dorfplatz.

Die Rotseezunft hält zurzeit noch an der Durchführung des Umzuges am Güdisdienstag in Ebikon fest. Die Hoffnung auf eine Durchführung des Umzugs bei den angemeldeten Umzugsgruppen sei nach wie vor gross, schreibt Zunftmeister und Ebikoner Gemeinderat Andreas Michel auf Anfrage. «Natürlich hat der Zunftrat auch einen Plan B oder gar einen Plan C in der Hinterhand», schreibt Andreas IV. «Doch dieses Protokoll kommt noch nicht zum Tragen.»

