Uni Luzern und HSLU wollen Covid-Zertifikate besser kontrollieren

Pandemie Nach Kritik vom BAG: Uni und Hochschule Luzern wollen Zertifikate besser kontrollieren Die hiesigen Hochschulen haben die Covid-Zertifikate teils nur stichprobemässig kontrolliert. Das sei ungenügend, stellte der Bund klar. Nun streben die Uni und HSLU eine flächendeckende Kontrolle an. Niels Jost Jetzt kommentieren 28.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Sicherheitsbeamter kontrolliert das Coronazertifikat einer Studentin. Symbolbild: Laurent Gillieron/Keystone

An der Universität Luzern und der Hochschule Luzern gilt seit gut einer Woche die Zertifikatspflicht. Seither müssen die total über 11'000 Studierenden und 2500 Mitarbeitenden geimpft, genesen oder getestet sein, um an den Lehrveranstaltungen teilnehmen zu können.

Die Kontrolle der Zertifikate stellt die Institutionen vor Herausforderungen. Aufgrund der grossen Anzahl betroffener Personen, der vielen Kurse sowie den unterschiedlichen Gebäuden und Räumlichkeiten wurden zum Teil nur Stichproben durchgeführt. Dies sei ungenügend, stellte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) gegenüber unserer Zeitung klar. Wer keine flächendeckenden Kontrollen durchführen könne, müsse eine Maskenpflicht einführen und dürfe die Räume nur zu zwei Dritteln füllen.

Mehr Kontrolleure, flächendeckende Überprüfung

Davon haben die Uni und die Hochschule offenbar nichts gewusst. Die HSLU habe sich an die Weisung von Swissuniversities gehalten, wie es auf Anfrage heisst. Der Dachverband der Schweizer Hochschulen habe damals empfohlen, die Kontrolle mit Stichproben durchzuführen. Auch bei der Uni heisst es, man orientiere sich an der Praxis der anderen Hochschulen.

Beide Institutionen wollen nun aber strengere Kontrollen einführen. Lukas Portmann, Kommunikationsbeauftragter der Uni, schreibt:

«Wir setzen seit dieser Woche in den regulären Lehrveranstaltungen mehr Kontrolleure ein und es wird umfassender kontrolliert. Dabei finden regelmässige, systematische Kontrollen statt, um die Einhaltung der Zertifikatspflicht zu gewährleisten.»

Während vergangene Woche noch zwei Personen eines Sicherheitsdienstes die Zertifikate begutachtet hatten, seien es ab dieser Woche vier. Bei der Mensa erfolge die Kontrolle durch das Personal.

Auch Senta van de Weetering, Projektleiterin Unternehmenskommunikation der HSLU, schreibt:

«Unser Ziel ist eine lückenlose Kontrolle an allen Departementen.»

Durchgeführt würden diese ebenso von externem Personal. Laut van de Weetering und Portmann sei die Durchführung der Zertifikatspflicht aufwendig und führe zu administrativem sowie teils auch personellem Mehraufwand. Diesen ist man aber offenbar bereit, zu leisten – denn ein Zurück zu reinem Online-Unterricht oder Maskenpflicht will man unbedingt verhindern.

Zwischenfazit Zertifikat: Hohe Akzeptanz bei Betroffenen

Abgesehen von den Kontrollschwierigkeiten ziehen Portmann und van de Weetering ein positives Zwischenfazit zur Zertifikatspflicht. Portmann:

«Die Akzeptanz ist recht hoch. Negative Rückmeldungen gab es vereinzelt wegen fehlender Testmöglichkeiten und der Kosten für die Tests. Für dieses Thema arbeiten wir an einer Lösung.»

Er habe keine Kenntnis von Fällen, bei denen sich Studierende oder Mitarbeitende weigern, das Zertifikat vorzuweisen.

Auch an der HSLU seien die Allermeisten erleichtert, dass der Präsenzunterricht wieder stattfinde, so van de Weetering. «Es gibt Studierende und Mitarbeitende, die mit der Zertifikatspflicht nicht glücklich sind.» Den Studierenden biete die Hochschule die Möglichkeit, online am Unterricht teilzunehmen. Auch mit den Dozierenden habe man eine individuelle Lösung finden können.