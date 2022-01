Weniger Coronafälle bei Luzerner Schülern, mehr bei Lehrpersonen

Corona Weniger Fälle bei Luzerner Schülerinnen als vor den Weihnachtsferien, dafür mehr bei den Lehrpersonen Die befürchtete Coronawelle an den Luzerner Schulen bleibt aus. Nächste Woche könnte sich die Lage allerdings verschärfen – Schulschliessungen wären jedoch «das allerletzte Mittel». Niels Jost Jetzt kommentieren 07.01.2022, 15.21 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Anzahl positiv getesteter Personen im Kanton Luzern ist seit Tagen ausserordentlich hoch. Erstmals wurde diese Woche die 1000er-Grenze überschritten. Entsprechend besorgt blickten Eltern, Schulverantwortliche und Behörden dem Schulstart nach den Weihnachtsferien entgegen.

Am Freitag hat der Kanton Luzern die Zahlen nach der ersten Schulwoche bekannt gegeben. Die gute Nachricht: Die Anzahl Kinder und Jugendliche, die sich in Quarantäne und Isolation befinden, ist im Vergleich zur letzten Schulwoche vor den Ferien zurückgegangen:

Quarantäne: 653 Schülerinnen und Schüler, davon 114 Kindergärtler respektive Kinder der Basisstufe ohne Maskenpflicht. Vor den Ferien waren es 778 Lernende.

653 Schülerinnen und Schüler, davon 114 Kindergärtler respektive Kinder der Basisstufe ohne Maskenpflicht. Vor den Ferien waren es 778 Lernende. Isolation: 371 Schülerinnen und Schüler, davon 42 Kindergärtler respektive Kinder der Basisstufe ohne Maskenpflicht. Vor den Ferien waren es 486 Lernende.

Derzeit befinden sich auch keine ganzen Klassen in Quarantäne. Vor den Ferien waren es kantonsweit noch zwölf. Die schlechte Nachricht: Bei den Lehrpersonen sind die Fallzahlen gestiegen:

Quarantäne: 66 Lehrerinnen und Lehrer, vor den Ferien 23.

66 Lehrerinnen und Lehrer, vor den Ferien 23. Isolation: 177 Lehrerinnen und Lehrer, vor den Ferien 98.

Zur Einordnung: An den Luzerner Volksschulen werden rund 42'000 Kinder und Jugendliche von etwa 6000 Lehrpersonen unterrichtet. Es befinden sich derzeit also etwa zwei Prozent der Schülerinnen und Schüler und vier Prozent der Lehrerinnen und Lehrer in Quarantäne oder Isolation.

Kanton setzt vorerst auf bestehende Schutzmassnahmen

Dass die Coronazahlen in der ersten Schulwoche nicht massiv nach oben geschnellt sind, konnte so erwartet werden. Ähnliches war nach den vergangenen Herbst- und Sommerferien zu beobachten. Damals wurde jedoch ab der zweiten Schulwoche ein Anstieg der Quarantäne- und Isolationsfälle registriert.

Dies könnte nun erneut eintreffen. Zumal die Luzerner Primarschulen ab Montag mit den freiwilligen Reihentests beginnen und so mehr positive Fälle aufgedeckt werden könnten. Die Verantwortlichen beim Kanton hoffen, dass die bisher getroffenen Schutzmassnahmen weiterhin wirken, insbesondere die Maskenpflicht ab der Primarschule, schreibt Regula Huber, Leiterin Kommunikation beim Bildungs- und Kulturdepartement.

Sollte sich die Lage jedoch verschlechtern, hält Huber fest:

«Es gibt je nach Fallzahlen verschiedene Szenarien – Fernunterricht ist das allerletzte Mittel, wenn alle anderen Massnahmen ausgeschöpft sind.»

Möglich seien auch partielle Varianten des Fernunterrichts oder verschiedene Formen von Klassenzusammenlegungen, etwa das Aufteilen einer Klasse oder von einzelnen Schülern auf mehrere Klassen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen