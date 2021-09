Pandemie Neues Impfangebot – ab sofort ist der Kanton Luzern mit einem Truck unterwegs Seit Mittwoch können sich Impfwillige in einem umgebauten LKW-Auflieger piksen lassen. 20 Gemeinden fährt der Impftruck jeweils einen Tag lang an. Reto Bieri Jetzt kommentieren 29.09.2021, 15.14 Uhr

Der Kanton Luzern will die Impfquote erhöhen. Seit Mitte August bietet er daher an neun Standorten auf der Landschaft Corona-Impfungen an. «Wir machen sehr gute Erfahrungen und impfen jedes Wochenende zwischen 1000 und 2500 Personen», sagte Regierungsrat Guido Graf am Mittwochmorgen an einem Medienanlass in Dagmersellen. Dort hielt der Impftruck zum ersten Mal. Mit diesem neuen mobilen Angebot wollen die Behörden noch näher zur Bevölkerung rücken.

Der Kanton Luzern, im Bild Kantonsapotheker Stephan Luterbacher, stellte in Dagmersellen den neuen Impftruck vor, der gemeinsam mit der Firma Galliker realisiert wurde.

Bild: Boris Bürgisser (Dagmersellen, 29. September 2021)

Es sei ein Bedürfnis vorhanden, sich ohne Voranmeldung impfen zu lassen, ergänzte Kantonsapotheker Stephan Luterbacher. In 20 Gemeinden wird der Impftruck jeweils einen Tag lang unterwegs sein, geöffnet ist er von 9 bis 18 Uhr. Sind es Orte, in denen besonders wenige Menschen geimpft sind? Guido Graf verneint. «Wir haben alle 80 Luzerner Gemeinden angeschrieben, 20 haben sich danach angemeldet.» Bei der ersten Runde werden Erstimpfungen vorgenommen. Danach kehrt der Impftruck nach rund vier Wochen (ausschliesslich) für die Zweitimpfungen in die jeweilige Gemeinde zurück.

Schiebetüren und kontrollierte Lüftung

Guido Graf betonte, der Impftruck sei eine Ergänzung zu den bestehenden Impfzentren in Luzern und Willisau. Auch im Kantonsspital, diversen Apotheken und bei Arztpraxen kann man sich nach wie vor impfen lassen. Für den Gesundheitsdirektor ist der Impftruck ein weiterer Beitrag zur Überwindung der Pandemie. «Sobald 80 Prozent der Bevölkerung geimpft sind, können wir in unser normales Leben zurückkehren.» Stand Mittwoch müssten sich dazu noch rund 75'000 Luzernerinnen und Luzerner impfen lassen, so Graf.

Blick ins Innere des Impftrucks. Bild: Boris Bürgisser (Dagmersellen, 29. September 2021)

Angestossen hat das Projekt laut Guido Graf die Transportfirma Galliker. Das Altishofer Unternehmen hat langjährige Erfahrung in der Lagerung und Verteilung von Pharmaprodukten. Es verteilt zudem für 15 Kantone die Corona-Impfstoffe. Für den Truck hat die Galliker AG einen rund 15-jährigen Kühlwagen umgebaut. Firmenchef Peter Galliker ist sichtlich stolz auf das Resultat. «Wir haben es bis ins letzte Detail durchgeplant.» So gibt es zum Beispiel Schiebetüren und die beiden Impfkabinen sind mit bequemen Sesseln ausgestattet, die man notfalls zu Liegen umfunktionieren kann. «Eine kontrollierte Lüftung sorgt dafür, dass der Truck nicht zu einem Corona-Hotspot wird», so Galliker.

Standorte und erste Termine des Impftrucks Dagmersellen: Mittwoch, 29. September 2021 – Industriestrasse 8 Inwil: Donnerstag, 30. September 2021 – Gemeinde- und Pfarreizentrum Möösli Beromünster: Freitag, 1. Oktober 2021 – Kiesplatz hinter der Landi Hitzkirch: Samstag, 2. Oktober 2021 – SPZ beim Aabach, Richensee 14 Buttisholz: Montag, 4. Oktober 2021 – Kreuzscheune, hinter dem Restaurant Kreuz Escholzmatt: Dienstag, 5. Oktober 2021 – Braun AG, Hauptstrasse 49 Emmen: Mittwoch, 6. Oktober 2021 – Emmen Center Eich: Donnerstag, 7. Oktober 2021 – Werkhof Kirchstrasse 15 Malters: Montag, 11. Oktober 2021 – Dorfplatz, Weiermatte 7b Menznau: Dienstag, 12. Oktober 2021 – Parkplatz beim Gemeindehaus Neuenkirch: Mittwoch, 13. Oktober 2021 – Landi Sempach Station/Neuenkirch Pfaffnau: Donnerstag, 14. Oktober 2021 – Sportplatz beim Schulhaus Rickenbach: Freitag, 15. Oktober 2021 – Gemeindehaus UG Romoos: Samstag, 16. Oktober 2021 – Mehrzweckgebäude Schenkon: Montag, 18. Oktober 2021 – Standort noch offen Schötz: Dienstag, 19. Oktober 2021 – Parkplatz Schmiedgasse 1 Udligenswil: Mittwoch, 20. Oktober 2021 – Oberdorf bei der katholischen Kirche Triengen: Donnerstag, 22. Oktober 2021 – Sportplatz Oberdorf Flühli: Freitag: 23. Oktober 2021 – Grosser Parkplatz vis à vis der Gemeindeverwaltung

Die Kosten für den Ausbau beziffert Peter Galliker auf rund 200'000 Franken. Der Kanton mietet das Gefährt für vorerst ein halbes Jahr und bezahlt dafür monatlich 500 Franken. Der Auflieger könne auch nach der Pandemie weiterverwendet werden, betont Galliker. Zum Beispiel als mobiles Sanitätszentrum an einem Schwingfest oder als fahrende Zahnarztpraxis.

